Bloomberg pumpt weitere 10 Millionen US-Dollar in Hauskampagnen, während sich eine rote Welle abzeichnet

Bloomberg spielte in diesem Zyklus eine weniger sichtbare Rolle in der nationalen politischen Szene, nachdem er 2020 erfolglos für das Präsidentenamt kandidiert hatte. La Vorgna sagte jedoch, er sei stark daran interessiert, die demokratische Kontrolle über den Kongress aufrechtzuerhalten, nachdem er 2018 dazu beigetragen hatte, das Repräsentantenhaus umzudrehen.

Die Demokraten sehen sich jetzt einem weitaus giftigeren Klima gegenüber, da die Hauptkomitees und Wahlkampfarmeen der Partei ihre Ressourcen prüfen, um gefährdete Amtsinhaber zu schützen. Der jüngste Geldzufluss, der den Beitrag von Bloomberg an die Hausdemokraten auf 21 Millionen US-Dollar bringt, ist nicht zweckgebunden und kann in Bezirken ausgegeben werden, in denen Parteiführer verzweifelt versuchen, durchzuhalten.

Es ist Teil einer neuen, umfassenderen Strategie eines der reichsten Männer der Welt, seine Dollars auf Schlachtfelder weiter unten in der Halbzeitwahl zu verteilen, um Bedrohungen durch die Republikaner abzuwenden. Bisher hat er zwischen 500.000 und 2 Millionen Dollar pro Stück für Gouverneurskampagnen in Michigan, Pennsylvania, Colorado, New Mexico und Wisconsin sowie weitere 2 Millionen Dollar für demokratische Außenminister bereitgestellt.

Die 10-Millionen-Dollar-Spende an das House Majority PAC bringt seine Beiträge für Parteikandidaten und Ursachen für den Zyklus auf mehr als 70 Millionen Dollar.

Während nur wenige der Ausgaben von Bloombergs Haus öffentlich bekannt sind, sagten zwei Personen, die mit den Ausgaben vertraut sind, dass er Geld in Reps lenkt. Josh Gottheimer und Mikey Sherrill von New-Jersey. Beide sind Demokraten, die er in früheren Wettbewerben unterstützt hat, und beide Sitze auf dem Schlachtfeld waren in der Vergangenheit wettbewerbsfähig, obwohl sie dank der Neuverteilung blauer tendieren. House Majority PAC tätigte diese Woche einen Kauf in Höhe von 2,3 Millionen US-Dollar für Gottheimer und VoteVets, eine demokratische Gruppe, die mit House Majority PAC zusammenarbeitet, tätigte laut AdImpact, einem Medienverfolgungsunternehmen, einen Kauf in Höhe von 2 Millionen US-Dollar für Sherrill.

Aber keiner der Amtsinhaber ist in ein besonders wettbewerbsintensives Rennen verwickelt – Präsident Joe Biden hat beide Distrikte mit zweistelligen Margen getragen – und beide sind mit eigenem Bargeld bündig. Sherrill hatte 3,4 Millionen Dollar zu den 279.000 Dollar ihrer Gegnerin in den jüngsten Kampagnenfinanzberichten. Gottheimer beendete den September mit 14 Millionen Dollar auf der Bank; sein Gegner hatte weniger als $172.000. Gottheimer, ein produktiver Spendensammler, beendete das dritte Quartal mit mehr Barmitteln als fast jedes andere Mitglied des Repräsentantenhauses, mit Ausnahme von Reps. Katie Porter (D-Kalif.) und Adam Schiff (D-Kalifornien).

Die überwiegende Mehrheit der Bloomberg-Dollars wird jedoch wahrscheinlich für die dringenderen Bedürfnisse der Hausdemokraten verteilt, wie von den Parteiführern festgelegt. Und sie folgen Biden diese Woche und leiten weitere 10 Millionen Dollar von seinem politischen Apparat an die Wahlkampfwaffen der Demokraten des Repräsentantenhauses und des Senats.

Pelosi – die in diesem Zyklus allein Hunderte von Millionen gesammelt hat – drückte Bloomberg in einer Erklärung ihre Dankbarkeit aus und sagte, er sei „eine Schlüsselressource gewesen, da die Demokraten daran arbeiten, die Schaffung von Arbeitsplätzen voranzutreiben, die öffentliche Sicherheit zu gewährleisten, das Wahlrecht einer Frau zu schützen, zu verteidigen Medicare und Social Security und senken die Kosten für verschreibungspflichtige Medikamente.“ Und Rep. Hakeem Jeffries aus New York, Vorsitzender des House Democratic Caucus, sagte, Bloombergs Beiträge würden es den Demokraten ermöglichen, „die Strecke stark zu beenden“.

Berater von Bloomberg, 80, erwarten, dass er erneut als einer der größten – wenn nicht sogar der beste – Spender der Demokraten hervorgeht. Im Jahr 2020 gab er über 1 Milliarde US-Dollar für seine Präsidentschaftskampagne aus, die etwas mehr als vier Monate dauerte. Im Zyklus zuvor, als die Hausdemokraten das Haus zurückeroberten, gewann die Partei alle bis auf drei der rund zwei Dutzend Hausrennen, die Bloomberg mit seinem Geld zu beeinflussen versuchte – was fast 60 Millionen US-Dollar der mehr als 110 Millionen US-Dollar entspricht, die er in diesem Jahr für die Demokraten ausgegeben hat .