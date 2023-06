Laut einem neuen Bericht von Bloomberg-NachrichtenGoogle versucht aktiv, einen Teil seiner Pixel-Smartphone-Produktion nach Indien zu verlagern. Laut mit der Angelegenheit vertrauten Personen befindet sich Google in Gesprächen mit Foxconns indischer Niederlassung – Bharat FIH, Dixon Technologies und Lava International – als potenzielle Partner für die Produktion von Pixel-Telefonen in Indien. Indien entwickelt sich nach den negativen Auswirkungen von COVID und strengen Restriktionsrichtlinien schnell zu einer praktikablen Alternative zu China für die Smartphone-Produktion.

Apple hat in den letzten Jahren einen Teil seiner iPhone-Produktion nach Indien verlagert und montiert seine iPhones seit 2017 vor Ort. Basierend auf Berichten von Anfang des Jahres plant Apple, bis 2025 bis zu 25 % der gesamten iPhone-Produktion nach Indien zu verlagern bis zu 50 % bis 2027. Es wird interessant sein zu sehen, ob Google und andere Hersteller in den kommenden Jahren auch bereit sind, einen größeren Teil ihrer Produktion in Indien zu verlagern.

Quelle (Paywall)