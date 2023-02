Het nieuws: De populaire AI-beeldgenerator Midjourney verbiedt een breed scala aan woorden over het menselijke voortplantingssysteem als prompts, ontdekte MIT Technology Review.

Wat is erbij inbegrepen? De lijst met verboden woorden lijkt overwegend vrouwelijk te zijn, inclusief termen als ‘placenta’, ‘eileiders’ en ‘borstklieren’. Het bedrijf zegt dat het deze woorden verbiedt als een noodmaatregel om te voorkomen dat mensen schokkende of bloederige inhoud genereren terwijl het “de zaken aan de AI-kant verbetert”.

Waarom het uitmaakt: Het grove verbod van Midjourney op prompts met betrekking tot reproductieve biologie benadrukt hoe lastig het is om inhoud rond generatieve AI-systemen te modereren. Het laat ook zien hoe de tendens van AI-systemen om vrouwen te seksualiseren zich uitstrekt tot in hun interne organen. Lees het volledige verhaal.

—Melissa Heikkilä

Hoe uw hersengegevens tegen u kunnen worden gebruikt

Onze senior biotech-reporter Jessica Hamzelou is deze week in Lissabon, Portugal geweest om een ​​wetenschappelijke conferentie over hersenstimulatie bij te wonen. Neurowetenschappers, hersenchirurgen, psychiaters en ethici kwamen bijeen om te bespreken hoe we de technologieën die magnetische of elektrische pulsen gebruiken, het beste kunnen gebruiken om de manier waarop onze hersenen werken te veranderen.

We moeten nog steeds begrijpen hoe deze technologieën werken, maar in de tussentijd genereren sommige technologieën enorme hoeveelheden gegevens over de hersenen van individuen. Er is een kans dat deze gegevens in een rechtbank tegen mensen kunnen worden gebruikt, waardoor het van vitaal belang is dat we nu beginnen na te denken over dit gebruik en hoe we hersengegevens kunnen beschermen. Lees het volledige verhaal.