Bloedbad op Uvalde-school: ‘Zoveel bloed:’ Medici vertellen wat ze zagen en deden op Robb Elementary

CNN

—



Huiveringwekkende details van de chaotische en bloedige nasleep van het bloedbad op de Uvalde-school laten zien hoe ambulancepersoneel meerdere slachtoffers wanhopig behandelde waar ze maar konden en met alle apparatuur die ze hadden, volgens nooit eerder gehoorde interviews.

Sommigen kwamen uit hun vrije tijd of ver weg om hun collega’s te ondersteunen die naar de Robb Elementary School waren gestuurd, waar klaslokalen kill zones waren geworden maar er nog steeds levens te redden waren.

Er was de staatsmarechaussee met een medische verklaring voor noodgevallen die altijd vijf borstzegels bij zich had, zonder te denken dat hij ze ooit allemaal tegelijk nodig zou hebben; de plaatselijke EMT die achter een muur hurkte terwijl geweerschoten klonken en al snel drie kinderen tegelijkertijd behandelde; en haar collega buiten dienst die merkte dat ze voor de klasgenoten van haar zoon zorgde, niet wetende of haar eigen zoon nog leefde.

Amanda Shoemake zat op de eerste Uvalde EMS-ambulance die afgelopen 24 mei op de school aankwam, vertelde ze een onderzoeker van het Texas Department of Public Safety. Maar met wetshandhavers die 77 minuten wachtten om de schutter uit te dagen, besteedde ze tijd aan het proberen het verkeer om te leiden om een ​​rijstrook vrij te houden voor ambulances om door te komen zodra de slachtoffers naar buiten kwamen, zei ze, volgens onderzoeksgegevens verkregen door CNN.

“We waren gewoon aan het wachten op wat voelde als een tijdje. En toen kwam er iemand… en ze zeiden: ‘Oké, we hebben nu EMS nodig’”, zei ze in het interview, onderdeel van het DPS-onderzoek naar de mislukte reactie op de schietpartij op school, waarbij 19 kinderen en twee leraren omkwamen. Minstens één leraar en twee kinderen waren in leven toen agenten uiteindelijk de klaslokalen bestormden, maar zij stierven later.

Toen Shoemake en collega’s het schoolgebouw bereikten, kregen ze te horen dat de schutter nog niet was gevonden en zich in het plafond zou kunnen bevinden, vertelde ze, terwijl ze vertelde hoe ze zich schuilhielden achter een bakstenen muur toen de schutter werd geconfronteerd.

“We hurkten daar neer en wachtten daar tot het schieten stopte”, zei ze. “En na een tijdje brachten ze het eerste kind tevoorschijn dat een voor de hand liggende DOA was.”

DPS-trooper Zach Springer was een van de honderden wetshandhavers uit het zuidwesten van Texas die op Robb reageerden toen waarschuwingen voor versterking uitgingen. Hij was een paar maanden eerder gecertificeerd als EMT, vertelde hij de Texas Ranger die hem had geïnterviewd.

“Ik heb er bewust voor gekozen om mijn geweer niet mee te nemen”, dacht hij terwijl hij aanreed. “Ik wist dat er daarboven zoveel mensen waren, ze hebben geen geweren nodig, ze hebben medische uitrusting nodig.”

Springer ging de school binnen en begon een triagegebied klaar te maken aan het einde van de gang waar gewapende agenten van het schoolkorps, de lokale politie, het kantoor van de sheriff, de staatspolitie en de federale agentschappen in een rij stonden. Terwijl commandanten zoals de toenmalige schoolpolitiechef Pete Arredondo, de toenmalige waarnemend stadspolitiechef Mariano Pargas en sheriff Ruben Nolasco verschillende verklaringen hebben afgelegd over de vraag of ze wisten dat kinderen gewond waren en gered moesten worden, bereidden medici van vele instanties zich voor op slachtoffers.

“Ik heb me zo goed mogelijk opgesteld”, zei hij. “Ik doe tourniquets, gaas, Israëlisch verband, compressieverbanden, hemostatisch gaas. Ik had zoiets van: ‘Ik heb alles, denk ik.’ … Ik had vijf borstzegels, wat naar mijn mening belachelijk is, alsof ik mezelf voor de gek heb gehouden – wanneer heb ik ooit vijf borstzegels nodig?”

Hij hoorde de bres en begon toen kinderen naar buiten te zien komen te midden van de rook van het korte maar intense vuurgevecht, zei hij.

Hij ging een dokter van de grenspatrouille helpen bij het behandelen van een meisje dat door de borst was geschoten. Hij zei dat hij haar benen begon te controleren op verwondingen toen hij collega’s om een ​​borstzegel hoorde vragen. In de chaos van de reactie was alles bezet.

Springer zei dat ze de wonden van het meisje met gaas hadden bedekt, haar op een bord hadden gezet en herhaaldelijk tegen de anderen hadden gezegd dat ze haar hoofd moesten vastzetten terwijl ze haar verplaatsten, hoewel hij later dacht dat het jonge slachtoffer te klein was voor de koets.

Ik hoor haar stem nog steeds EMT Kathlene Torres na behandeling van Mayah Zamora

“Ik denk niet dat ze haar hoofd hebben vastgezet omdat ze niet lang genoeg was om haar hoofd vast te zetten,” zei hij. En hoewel men dacht dat het meisje nog leefde toen ze haar uit de klas haalden, overleefde ze het niet, zei hij.

Toen hij weer naar binnen rende, was de gang vol met posters die het einde van het schooljaar vierden, veranderd. “Je kon het ijzer ruiken – er was zoveel bloed”, zei hij.

Weer buiten had Uvalde EMS Shoemake het eerste slachtoffer in haar ambulance gezet om hem te verbergen voor de menigte angstige ouders die wanhopig op zoek waren naar informatie, toen een ander kind naar buiten werd gebracht. Ze zag een onbeheerde ambulance van een particulier bedrijf met de deur open en zonder brancard, zei ze.

“Ik heb haar op de vloer van die ambulance laten leggen en ben haar daar gaan behandelen. Terwijl ik haar aan het behandelen was, werden er nog twee 10-jarige jongens naar me toe gebracht en dus zette ik er een op de bank en een op de stoel van de kapitein.

Shoemake’s collega’s, waaronder Kathlene Torres, kwamen helpen en brachten het kleine meisje op een brancard en in een andere ambulance, om haar leven te redden, omdat ze eerst dachten dat een helikopter haar zou brengen en haar vervolgens zelf naar het ziekenhuis zouden brengen, zeiden ze.

Torres vertelde een DPS-officier dat het meisje ernstig gewond was geraakt, maar toch haar naam en geboortedatum wist te delen. Ze was Mayah Zamora, die 66 dagen in het ziekenhuis zou doorbrengen voordat ze terug kon naar haar familie. ‘Ik kan haar stem nog steeds horen,’ zei Torres.

Minstens twee van de EMT’s waren eerder op de dag bij Robb geweest om prijzen te zien die aan hun kinderen werden uitgereikt. Een van hen, Virginia Vela, had haar zoon uit groep 4 gadegeslagen tijdens een ceremonie om 10.00 uur en twee uur later werd hij op de parkeerplaats van het uitvaartcentrum aan de overkant van de school samengebracht met haar man en andere ouders die werden tegengehouden door officieren.

Ze vertelde de DPS-onderzoeker dat ze was erkend als een lokale EMT en het uitvaartcentrum binnen mocht om enkele kinderen te behandelen die gewond waren geraakt toen ze door ramen klommen om weg te komen van de school.

Foto’s tonen een chaotisch tafereel terwijl Uvalde-studenten ontsnappen

Toen ze dichter bij de school kwam om de andere EMT’s te helpen, zag ze het eerste slachtoffer naar buiten gebracht, een jongen die dood was, zei ze.

“Ik dacht dat het mijn zoon was,” zei ze. “Toen ik zijn kleren zag, wist ik dat het niet mijn zoon was, maar de angst… ging door mijn lichaam.”

Meer kinderen kwamen voor dringende medische behandeling.

Wat ik dacht was ‘ren vriend… ga verdomme weg van die school, ren gewoon naar de bus’ EMT Virginia Vela toen ze eindelijk haar zoon zag

“Een van de kinderen die ik in de eenheid had, werd in de schouder geschoten. De student die ik vanaf de zijkant van de eenheid hielp, had kogelfragmenten op zijn dij, ‘zei ze. “En toen hadden we nog een leerling met afgeblazen vingers. En ze was gewoon in en uit. We probeerden haar zuurstof te geven en haar in leven te houden. En ik realiseerde me dat dit de klasgenoten van mijn zoon waren en dat mijn zoon niet uit de kast kwam.”

Vela opende de ambulance om te zien of er nog meer kinderen bij hen werden gebracht. En ten slotte zag ze haar jongen de school uit rennen.

‘Ik rende niet eens naar hem toe. Ik ben hem niet gaan halen. Wat ik dacht was ‘ren vriend … ga verdomme weg van die school, ren gewoon naar de bus’, ‘zei ze. “Ik pakte mijn telefoon en belde mijn man en mijn man zei: ‘Ik zie hem, ik zie hem, hij stapt in de bus, hij is in orde.’ En ik zei: ‘Oké, maar ik moet hier bij deze studenten blijven.’ En ik hing op en ging verder met mijn werk.”

Vela vertelde DPS dat ze zich iets meer herinnerde van de dag nadat ze wist dat haar zoon veilig was, maar het was nog steeds een waas terwijl ze met Shoemake en de anderen werkte, de vitale gegevens van een kind op hun armen schreef en ze op weg hielp – laad en gaan, laden en gaan.

En toen het noodwerk gedaan was, had ze een belangrijke vraag.

“Ik vroeg mijn partner: ‘Ben ik bevroren? Heb ik je wel geholpen?’ Ze zegt: ‘Ja, meisje. Je was alsof je van eenheid naar eenheid sprong en iedereen hielp die naar buiten kwam’, zei Vela. “En ik had zoiets van, ik moet dit weten. Ik moet weten dat ik mijn werk ben blijven doen.”