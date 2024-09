Der Berliner Musiker Peter Fox („Haus am See“) lockte mit einem weiteren kostenlosen Spontankonzert so viele Fans in den Görlitzer Park, dass es am Abend zu einem Einlassstopp kam. „Leute, leider ist es voll, macht euch nicht auf den Weg zum Xberg“, schrieb der Musiker in seiner Instagram-Story. Auf einem Foto sind Hunderte Fans zu sehen, die dicht an dicht im Park vor der Bühne stehen.

Auch vor dem „Görli“ standen zahlreiche Menschen, wie ein dpa-Reporter berichtete. Die Polizei teilte mit, dass sämtliche Eingänge gesperrt seien und die Leute nach Hause gehen oder rund um den Park zuhören sollten. Beim „Blockfest“ am Abend sollten neben Fox noch weitere Künstler auftreten, darunter der Rapper Wa22ermann, der Rapper 44Grad und der Sänger Kane.

Anfang September hatten Seeed-Sänger Fox und andere Berliner Musiker bereits mehrere tausend Fans zu einer „Poolparty“ ins Columbiabad gelockt. Sowohl das Neuköllner Freibad als auch der Görlitzer Platz in Kreuzberg stehen in der Öffentlichkeit als Orte mit viel Kriminalität im Fokus. „Wir wollten etwas an einem Ort machen, der in letzter Zeit viel negative Presse hatte. Lasst uns heute hier Spaß haben“, sagte Peter Fox im Columbiabad.

Wegen Drogenkriminalität und häufiger Auseinandersetzungen im Görlitzer Park will der Senat die Grünanlage komplett abzäunen. Initiativen wollen einen Zaun und die nächtliche Schließung des Parks verhindern.

