Blockade von Bürgergeldern – Kritik an Unionsbedrohung

Die Parlamentarische Geschäftsführerin der SPD-Bundestagsfraktion, Mast, sagte der „Rheinischen Post“, sie erwarte konstruktive Gespräche zwischen allen Beteiligten. Das Bürgereinkommen sei „eine der größten Weiterbildungsoffensiven, die dieses Land erlebt hat“. FDP-Generalsekretär Djir-Sarai forderte die unionsgeführten Länder auf, Verantwortung zu übernehmen, statt sich auf Parteipolitik zu verlassen. „Verantwortungsvolle Politik der größten Opposition sollte anders aussehen.“ Der stellvertretende Vorsitzende der Grünen-Fraktion im Bundestag, Audretsch, warnte die Union vor einem schweren Fehler. „Angesichts von Inflation und hohen Energiepreisen brauchen ältere Menschen, Alleinerziehende oder Kinder dringend eine bessere Unterstützung aus dem Bürgergeld.“ Die Kälte, mit der die Union das hinterfragt, ist erschreckend.

Bezirkstag zur Verschiebung

Kritik kam auch vom Sozialverband Deutschland, der die Haltung der Union als „unanständig“ bezeichnete. „In der Krise brauchen alle, die wenig haben, Unterstützung“, sagte Engelmeier, Vorstandsvorsitzender der Funke Mediengruppe. Der Präsident des Deutschen Kreistags, Sager (CDU), sprach sich indirekt für eine Verschiebung der Reform aus. „Die Jobcenter seien durch die aktuellen Krisen bereits extrem belastet, sagte er der „Frankfurter Allgemeinen Zeitung“, auch mit Blick auf geflüchtete Ukrainer. „Einfach über neue Anforderungen an die Jobcenter zu entscheiden, ohne deren Kapazitäten und Prozesse genauer zu betrachten , das wird nicht funktionieren.“ Auch die Jobcenter benötigen zusätzliche Mittel, da ihre Aufgaben mit dem Bürgergeld nochmals erweitert würden.

Zugeständnisse verlangt

CDU-Generalsekretär Czaja hatte dem „Tagesspiegel“ gesagt, wenn die Ampelkoalition nicht zu weitreichenden Zugeständnissen bereit sei, werde die Union das zustimmungsbedürftige Gesetz im Bundesrat blockieren. Aus Sicht der Union setzt der bisherige Entwurf zum Teil falsche Anreize und motiviert Langzeitarbeitslose zu wenig, sich ernsthaft um eine Stelle zu bemühen. Nach Vernehmlassungen hatte der Bundesrat die Regierung bereits um Nachbesserungen gebeten. In einigen Bundesländern wie Bremen und Berlin gehen die im Entwurf vorgesehenen Hilfen nicht weit genug. Der Bundestag will sich am 10. November in zweiter und dritter Lesung mit dem Gesetz befassen. Danach liegt es wieder am Bundesrat.

Union nutzt Macht im Bundesrat

Das Bürgereinkommen soll die Hartz-IV-Leistungen ersetzen. Ziel der Ampelkoalition ist es, Betroffene in die Lage zu versetzen, sich stärker auf Weiterbildung und Arbeitssuche zu konzentrieren. Sie sollen vom Jobcenter weniger unter Druck gesetzt werden. Die Regelsätze der Grundsicherung sollen monatlich um rund 50 Euro steigen.

Der Vermittlungsausschuss ist ein Gremium von Bundestag und Bundesrat, das einen Konsens herbeiführen soll, wenn vom Bundestag verabschiedete Gesetze in der Länderkammer keine Mehrheit finden. Im laufenden Gesetzgebungsverfahren ist die Ampelkoalition im Bundesrat auf Stimmen aus dem Lager der Unionsländer angewiesen.

