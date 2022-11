Blockade des Kraftwerks Jänschwalde vor Gericht (nd-aktuell.de)

Im September blockierten Ava, Ralph und andere Klimaaktivisten das Kohlekraftwerk in Jänschwalde. Foto: dpa/Patrick Pleul

Zwei namentlich nicht bekannte Klimaaktivisten standen am Donnerstag vor dem Landgericht Cottbus. Beide befinden sich seit dem 20. September in Untersuchungshaft, da ihnen Hausfriedensbruch, Nötigung, Sachbeschädigung und Störung öffentlicher Dienste vorgeworfen wurden und sie ihre Identität nicht preisgaben. Gemeinsam mit 16 anderen besetzten sie am 19. September das Braunkohlekraftwerk Jänschwalde.

Die junge Frau und der junge Mann, die sich „Ralph“ und „Ava“ ​​nennen, haben sich zunächst vor Gericht mit ihren Anwälten auseinandergesetzt. Sie wollten daran erinnern, „was hier in Bezug auf die Klimakrise auf dem Spiel steht“. . Sie erklärten: „Wir sind nur noch wenige Jahre davon entfernt, gewalttätige Wendepunkte zu erreichen.“ Sie sprachen auch den Vorwurf an, dass die Blockade die Energieversorgung der Region unterbrochen habe. Ihre Aktion habe nicht die Grundversorgung angegriffen, sondern „unsere Luxusversorgung“. Es gebe klimaneutrale Möglichkeiten, die Energieversorgung sicherzustellen, aber sie seien „nicht ausgeschöpft“. Das große Medienecho auf die Aktion zeigte, dass die „Inhalte“ und Forderungen der Aktivisten im Vordergrund standen. Auch durch die „Bild“-Zeitung wurde die Besorgnis über die Blockade durch die auf den Fotos gezeigten Transparente transportiert. „Ava“ ​​erklärte weiter: „Die Regierungen haben die Klimakrise für diese äußerst ungünstige Situation verantwortlich gemacht. Jetzt wollen sie vorschreiben, wie wir Proteste zu führen haben. Das ist an Heuchelei nicht zu überbieten.“

Nach der Aktion vom 19. September bezeichnete Brandenburgs Innenminister Michael Stübgen (CDU) die Aktivisten als „Klima-Extremisten“. „Wer andere absichtlich für ihre Weltanschauung in Gefahr bringt, ist kein Aktivist, sondern ein Krimineller“, hatte er gesagt und „harte Strafen“ gefordert. Die Lausitzer Energie AG (Leag), der das Kraftwerk gehört, hatte von einem gezielten Angriff auf die Versorgungssicherheit gesprochen und konsequente Strafen gefordert. Während der zehnstündigen Blockade mussten zwei der sechs Kraftwerksblöcke abgeschaltet werden. Mehr als ein Gigawatt Leistung war stundenlang nicht verfügbar.

Dies steht im Einklang mit den wachsenden Forderungen nach härteren Strafen für Klimaaktivisten, so die Verteidigung. Umso wichtiger ist es, auf die wichtige Rolle des zivilen Ungehorsams hinzuweisen, um auf die Klimakrise aufmerksam zu machen. Der Vorwurf der Störung des öffentlichen Betriebs sollte daher fallen gelassen werden, dem die Staatsanwaltschaft nicht zustimmte.

Die Staatsanwaltschaft kritisierte scharf, dass die Angeklagten ihre Identität nicht preisgeben wollten. „Wir müssen wissen, mit wem wir es hier zu tun haben“, sagte er. Ihm droht eine sechsmonatige Freiheitsstrafe zusätzlich zu einer Bewährungsstrafe, die ebenfalls als Freiheitsstrafe gelten würde, sofern die Anonymität nicht aufgehoben wird. Erst dann kann die Justiz feststellen, ob die Angeklagten vorbestraft sind. Es sei ein Schaden von rund drei Millionen Euro entstanden, hieß es. Ein als Zeuge vorgeladener Leag-Ingenieur erklärte, sein Unternehmen müsse Strom kaufen, auf den die Kunden warteten.

Unklar blieb zunächst, ob sich die Verteidigung auf § 34 StGB berufen würde, der den begründenden Ausnahmezustand beschreibt. Erst kürzlich sprach das Landgericht Flensburg einen Aktivisten frei, der Hausfriedensbruch begangen hatte, der als Kampf gegen die Klimakrise gerechtfertigt wurde. Vor Beginn des Prozesses war nicht absehbar, ob es am Donnerstag zu einem Urteil kommen wird. Bei Redaktionsschluss war noch keine Entscheidung gefallen.