Het overkomt de beste van ons. Je hebt net een nieuwe pc gekocht en je bent enthousiast over alle gezegende lege opslagruimte die je kunt laden met je favoriete programma’s. Maar waarom is zo’n groot deel van de rit al vol? Wat zijn al die meldingen die je krijgt van apps waarvan je nog nooit hebt gehoord? En waarom probeert een antivirusprogramma alles wat u downloadt te scannen?

Het klinkt alsof uw nieuwe apparaat mogelijk een slechte zaak van bloatware heeft. Het komt vrij vaak voor dat pc’s (zelfs vrij dure) vooraf zijn geladen met een heleboel software van derden. Bij sommige zijn gratis proefversies inbegrepen, in de hoop dat u upgradet naar betaalde services. Er kunnen hier en daar apps zijn die je echt wilt en nuttig vindt, maar veel zullen waarschijnlijk rotzooi zijn die je niet nodig hebt. Dat neemt niet alleen opslagruimte in beslag, maar de constante scans, pop-ups en andere toeters en bellen kunnen uw computer vertragen en de levensduur van uw batterij verkorten.

Er is een duizelingwekkende reeks programma’s die u kunt downloaden en die claimen uw pc voor u op te schonen. U kunt ook programma’s toevoegen of verwijderen via de opdrachtregel. Maar Windows 11 maakt het zo gemakkelijk om bloatware te verwijderen in Instellingen dat ik aanraad om dat gewoon te doen.