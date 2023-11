BlizzCon 2023: alle aktuellen Neuigkeiten und Trailer

Nach einigen Jahren mit abgesagten oder reinen Online-Veranstaltungen kehrt die Jahresversammlung von Blizzard zu einem Präsenzformat zurück. Die BlizzCon 2023 wird erneut im Anaheim Convention Center stattfinden und vom 3. bis 4. November stattfinden. Was die Ankündigungen betrifft, werden die meisten Neuigkeiten wahrscheinlich aus der Eröffnungszeremonie hervorgehen, die am 3. November um 14:00 Uhr ET live übertragen wird. Sie können mit den üblichen Updates für die großen, laufenden Spiele von Blizzard rechnen – denken Sie nach Diablo IV, Overwatch 2, HearthstoneUnd World of Warcraft – aber es besteht auch die Möglichkeit, dass wir etwas ganz Neues hören, wie zum Beispiel das mysteriöse Überlebensspiel des Studios. Außerdem wird es ein K-Pop-Konzert mit Le Sserafim geben.