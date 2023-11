Blizzards nächste World of Warcraft-Erweiterungen bilden eine dreiteilige Saga

Blizzard plant eine Zukunft im MCU-Stil World of Warcraft. Chris Metzen, der erst kürzlich als Executive Creative Director von Warcraft zum Unternehmen zurückgekehrt ist, hat angekündigt, dass die nächsten drei Erweiterungen des Spiels eine dreiteilige, miteinander verbundene Saga bilden werden. Da Blizzard normalerweise Erweiterungen innerhalb von zwei Jahren veröffentlicht, wird es Jahre dauern, bis sich die Geschichte von „The Worldsoul Saga“ entfaltet. Der erste Teil heißt World of Warcraft: Der innere Krieg soll irgendwann im Jahr 2024 erscheinen, gefolgt von World of Warcraft: Mitternacht Und World of Warcraft: Der letzte Titan in den Jahren danach.

John Hight, General Manager von Warcraft, sagte, die Trilogie sei „eines der ehrgeizigsten kreativen Unternehmungen, die jemals unternommen wurden“. World of Warcraft„Jedes davon ist eine eigenständige Erzählung, aber sie sind durch einen übergreifenden Handlungsbogen verbunden“, erklärte er. „Neben diesen epischen Abenteuern erwarten die Spieler seit der Fortsetzung von Dragonflight auch die fortlaufenden Aktualisierungen der Lebensqualität von uns.“ Der Krieg im inneren„Das bereitet uns weiter auf die nächsten 20 Jahre und darüber hinaus“, fügte Hight hinzu.

Während Blizzard noch keine ausführliche Zusammenfassung veröffentlicht hat Der Krieg im innerenwurden einige relevante Details zur Erweiterung mitgeteilt. Es wird eine uralte Zivilisation unter der Oberfläche des Planeten zeigen, die an Macht gewinnt, während Helden der Allianz und der Horde Visionen möglicher Zukunftsaussichten erleben, sowohl im Guten als auch im Schlechten. Spieler können grinden, bis sie die Levelobergrenze der Erweiterung von 80 erreichen, und sie können einen neuen Kontinent namens Khaz Algar erkunden. Außerdem gibt es ein neues freischaltbares und spielbares, von Titanen geschmiedetes Volk namens „Earthen“, neue kleine Abenteuer namens „Delves“, die ein bis fünf Spieler unterstützen können, sowie ein neues Feature namens „Warbands“, das es Spielern ermöglicht, Banken, Rufe und Transmogs miteinander zu teilen Figuren.

Fans können The War Within bereits für 50 US-Dollar vorbestellen und erhalten dadurch auch sofortigen Zugriff darauf Drachenschwarm Erweiterung. The War Within: Heroic Editiondas mit Extras ausgestattet ist, ist für 70 $ erhältlich, während das The War Within: Epische Ausgabe Das beinhaltet Beta-Zugriff auf die Erweiterung und noch mehr Extras und kostet 90 US-Dollar.