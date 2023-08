tz Welt

Aus: Bjarne Kommnick

Teilt

Nach einem Blitzeinschlag im Kreis Esslingen kam auch ein DRF-Luftrettungshubschrauber zum Einsatz. (Ikonisches Bild) © dpa/Stefan Sauer

Ein Unwetter hat im Landkreis Esslingen für ein Unwetterdrama gesorgt. Ein Blitz schlägt ein und verletzt mehrere Menschen – zum Teil lebensgefährlich.

Unterensingen – Im baden-württembergischen Unterensingen im Landkreis Esslingen kam es am Samstag zu einem schweren Unwetter. Nach Angaben der Polizei wurden bei einem Blitzeinschlag sechs Menschen verletzt, drei davon lebensgefährlich, wie die Tageszeitung berichtete Stuttgarter Nachrichten hatte zuvor berichtet.

Gemeinschaft Unterensingen Bereich 7,56 km² Höhe 288 m Bevölkerung 4.576

Unwetterdrama in BaWü: Menschen schützen sich in Stuttgart vor Gewitter und werden vom Blitz getroffen

Nach Angaben der Polizei standen mehrere Menschen rund 2,5 Kilometer von der 4.500-Seelen-Gemeinde entfernt während eines heftigen Gewitters unter einem Baum, um sich vor dem Unwetter zu schützen. Der Blitz hat diesen Baum getroffen. Der Unfall ereignete sich in der Nähe des Ausflugslokals Lindenhöfe rund 25 Kilometer nördlich von Reutlingen, wo ein Hagelsturm zuletzt 120 Rettungseinsätze verursacht hatte.

Gegen 15 Uhr informierten Augenzeugen den Rettungsdienst. Unter den Opfern waren sowohl Erwachsene als auch Kinder. Im Einsatz war unter anderem ein Rettungshubschrauber der DRF Luftrettung, der ein schwer verletztes Kind in ein Krankenhaus brachte. Alle weiteren Unfallbeteiligten wurden in umliegende Kliniken mit Krankenhäusern gebracht.

Unwetter-Drama in BaWü: Nach Blitzeinschlag „fielen alle um wie Kegel“

Ein Augenzeuge berichtete am Bild von Unwetterdrama mit dem verheerenden Blitzeinschlag: „Sie sind alle umgefallen wie Kegel. Die Einsatzkräfte riegelten den Unfallort vorübergehend ab und befragten Zeugen des Vorfalls. Über den Zustand der Verletzten ist nichts Näheres bekannt.

Auch die Bevölkerung Österreichs, Kroatiens und Sloweniens hatte in den vergangenen Wochen mit schweren Unwettern zu kämpfen. Nur wenige Tage später sorgten heftige Regenfälle auch in Russland für schwere Überschwemmungen. Auch Bayern bleibt von dem Unwetter nicht verschont, erst kürzlich kündigten Wetterexperten Dauerregen an.