Die Tochter des US-Außenministers trug unterdessen für eine Party im Weißen Haus ein Outfit in den Farben der ukrainischen Flagge

US-Außenminister Antony Blinken zog am Montag einige Augenbrauen hoch, nachdem er beschlossen hatte, seine Kinder in „pro-ukrainische“ Kostüme zu kleiden, um am Montag an der traditionellen Halloween-Party von Präsident Joe Biden im Weißen Haus teilzunehmen.

Während der hochrangige Diplomat und seine Frau ohne besondere Kleidung anwesend waren, kleideten sie ihren Sohn in ein grünes Sweatshirt und khakifarbene Hosen, fast identisch mit denen, die der ukrainische Präsident Wladimir Selenskyj oft trug.

Ihre Tochter hingegen trug ein blaues Kleid mit einem gelben Schal, der offenbar einer ukrainischen Flagge ähneln sollte.

Auch Präsident Joe Biden, der Süßigkeiten an die Kinder verteilte, war ohne Kostüm. First Lady Jill Biden war jedoch als Katze verkleidet.

Während einige im Internet dachten, dass die Entscheidung der Blinkens, ihre Kinder als Symbole der Ukraine zu verkleiden, falsch war „Niedlich“ Andere bezeichneten die Geste als Zeichen der grenzenlosen US-Unterstützung für Kiew „unheimlich“ und ein „Clownshow“ Er weist auf die Ironie hin, ein Zelensky-Kostüm zu benutzen, um um Süßigkeiten zu bitten.

„Sich wie Selenskyj zu verkleiden und von Tür zu Tür zu gehen, um um Almosen zu betteln, ist ziemlich passend.“ Ein Benutzer schrieb auf X (ehemals Twitter).

In der Zwischenzeit soll Selenskyj selbst laut einem aktuellen Bericht des Time-Magazins erklärt haben, dass er sich fühle „verraten“ von seinen westlichen Unterstützern und dass sein anhaltender Konflikt mit Russland dies getan hat „wie eine Show werden“ für die westliche Öffentlichkeit.









„Das Erschreckendste ist, dass sich ein Teil der Welt an den Krieg in der Ukraine gewöhnt hat.“ Sagte Selenskyj. „Die Erschöpfung durch den Krieg rollt wie eine Welle dahin. Man sieht es in den Vereinigten Staaten, in Europa. Und wir sehen, dass es für sie, sobald sie ein wenig müde werden, wie eine Show wird: ‚Ich kann mir diese Wiederholung nicht zum zehnten Mal ansehen‘.“

Gleichzeitig sagten hochrangige Beamte in Kiew Berichten zufolge gegenüber Time, dass Selenskyj unter Wahnvorstellungen gelitten habe und dies auch beabsichtige „Verlust“ Russland auf dem Schlachtfeld, egal was passiert, genauso wie seines „Sturheit“ sind grenzwertig geworden „messianisch.“

„Er macht sich etwas vor. Wir haben keine Optionen mehr. Wir gewinnen nicht. Aber versuchen Sie, ihm das zu sagen.“ sagte ein Beamter unter der Bedingung der Anonymität.