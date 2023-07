Washington

CNN

—



Außenminister Antony Blinken wird den Senat am Montag dazu drängen, die Dutzenden Kandidaten des Außenministeriums, die aufgrund der von republikanischen Senatoren verhängten Sperren noch ausstehen, rasch voranzutreiben, sagte ein Beamter des Außenministeriums gegenüber CNN.

Blinken drängt darauf, dass die Nominierten vorankommen, da die Republikaner im Senat wichtige nationale Sicherheitsposten in mehreren Behörden blockiert haben und es einen parteiischen Streit um das jährliche Militärausgabenbudget gibt.

Dem Beamten des Außenministeriums zufolge hat die Agentur derzeit 61 Kandidaten im Senat ausstehend, darunter 38 Botschafterkandidaten, die auf ihre Bestätigung für Posten auf der ganzen Welt warten.

Der führende US-Diplomat wird einen Brief an den Senat schicken, „in dem er ihn bittet, zügig mit den Kandidaten des Außenministeriums voranzuschreiten“, und Blinken wird sich am Montag an die Presse wenden, um zu unterstreichen, wie die Sperren „der nationalen Sicherheit schaden“, sagte der Beamte.

Der Beamte des Außenministeriums sagte, dass alle bis auf drei der 38 Botschafterkandidaten, die auf eine Abstimmung im Plenum warten, Beamte im Auslandsdienst seien und „einige seit über 18 Monaten auf ihre Bestätigung warten“.

„In diesem Sommer werden Ägypten, Israel, Jordanien und der Libanon zum ersten Mal überhaupt keine bestätigten US-Botschafter haben, und wir bleiben ohne Botschafter für die Afrikanische Union, die Vereinigten Arabischen Emirate, Ruanda, Somalia und Haiti“, sagte der Beamte.

Der republikanische Senator Rand Paul aus Kentucky hat alle Kandidaten des Außenministeriums zurückgehalten und verlangt, dass die Behörde weitere Informationen über die Ursprünge von Covid-19 herausgibt. Paul setzte seine Entscheidung Anfang Juni durch, indem er die Covid-19-Forschungsunterlagen der US-Regierung forderte und Bedenken anführte, dass diese Projekte mit dem Ursprung der Pandemie in Verbindung gebracht werden könnten.

„Unabhängig davon, ob die Mehrheit damit einverstanden ist, wird der Ausschuss erst zum beschleunigten Verfahren zurückkehren, wenn der Vorsitzende Dokumentanträge mit Dr. Paul unterzeichnet, der lediglich versucht, auf Covid-19-Dokumente zuzugreifen, die von verschiedenen Regierungsbehörden aufbewahrt werden, die der Gerichtsbarkeit von Dr. Paul unterstehen der Ausschuss für auswärtige Beziehungen“, sagte ein Sprecher von Paul.

Der Sprecher des Außenministeriums, Matt Miller, sagte gegenüber CNN, dass die Agentur „umfangreich mit Senator Paul zusammengearbeitet hat, indem sie ihm Dokumente und andere Informationen zur Verfügung gestellt hat, aber er blockiert weiterhin alle Kandidaten des Außenministeriums, bei denen es sich bei der überwiegenden Mehrheit um Beamte des Auslandsdienstes handelt, von der Besetzung wichtiger Staatsangehöriger.“ Sicherheitsposten.“

„Wenn wir keinen Botschafter vor Ort haben, füllen unsere Gegner die Lücke, und an zu vielen Orten auf der Welt haben wir heute keinen Botschafter, weil Senator Paul die Bestätigung aus Gründen blockiert, die nichts damit zu tun haben.“ „Die Qualifikationen des Nominierten“, sagte Miller.

Der republikanische Senator JD Vance aus Ohio stellt ebenfalls ein Hindernis für den Einsatz des diplomatischen Korps dar und blockiert darüber hinaus alle Kandidaten des Justizministeriums mit Ausnahme der US-Marschälle.

Vance hat mehrere Kandidaten des Außenministeriums zurückgehalten, darunter auch die Kandidatin für das Amt der Repräsentantin bei der Afrikanischen Union, und begründete dies mit der Sorge, dass sie eine „aufgeweckte“ Ideologie vorangetrieben hat, anstatt die nationalen Interessen Amerikas voranzutreiben.

„Wir haben eine Außenpolitik aufgebaut, in der wir Länder beschimpfen, moralisieren und belehren, die damit nichts zu tun haben wollen. Die chinesische Außenpolitik besteht darin, Straßen und Brücken zu bauen und arme Menschen zu ernähren“, sagte Vance im April im Senat, als er ankündigte, dass er ihre Nominierung zurückhalten werde.

Sein Büro machte jedoch keine Angaben darüber, wie viele Sperren er derzeit insgesamt innehat oder welchen konkreten Grund diese Sperren haben.

Im Verteidigungsministerium waren Hunderte hochrangige Militäroffiziere, darunter hochrangige Beamte wie der Vorsitzende der Joint Chiefs of Staff und der Kommandant des Marine Corps, aufgrund seiner Opposition gegen das Verteidigungsministerium vom Einfluss des republikanischen Senators Tommy Tuberville betroffen Reproduktionsrichtlinien der Abteilung.

Mit den in Kraft getretenen Sperrfristen wird die Zeit, die zur Bestätigung eines Kandidaten benötigt wird, drastisch länger, was dazu führt, dass die Führung der Demokraten im Senat ihre Redezeit in Anspruch nehmen muss.

„Bisher wurde in diesem Jahr nur ein Kandidat des Außenministeriums durch einstimmige Zustimmung bestätigt, und in diesem Kongress wurden nur fünf Kandidaten des Außenministeriums bestätigt“, sagte der Beamte des Außenministeriums und bemerkte, dass „in früheren Regierungen die meisten.“ Für die Karriere würden unparteiische Nominierte innerhalb kurzer Zeit die Zustimmung erhalten, durch einstimmige Zustimmung voranzukommen.“

„Dies ermöglichte es Berufsbeamten, ohne Verzögerung eine Bestätigung zu erhalten, zu ihren Botschaften zu gelangen und die US-Außenpolitik im Namen des amerikanischen Volkes zu betreiben“, sagte der Beamte.

Die parteiübergreifende Frustration über Pauls Einfluss wurde bei einer Geschäftssitzung des Ausschusses für auswärtige Beziehungen des Senats Anfang Juni deutlich, als der Senator von Kentucky, der Mitglied des Ausschusses ist, den demokratischen Vorsitzenden Sen. Bob Menendez beschuldigte, die gewünschten Informationen blockiert zu haben.

„Wenn wir über die Bewältigung der China-Herausforderung sprechen, hat China weltweit mehr Botschaften, Konsulate und Botschafter als wir. Das ist nicht akzeptabel. Wir können es viel besser machen. Ich hoffe also, dass wir weitere Nominierungen zügig vorantreiben können“, sagte Menendez laut einer Niederschrift des Treffens.

„Diese Sperren gegenüber Botschaftern und die Zeit, die wir alle für die Bestätigung von Botschaftern benötigen, sind sehr schädlich für unser Land“, sagte der republikanische Senator Mitt Romney und forderte Menendez auf, „ihm einfach die Daten zu geben, um Himmels willen.“

„Meine Güte, der Präsident ist jetzt schon seit einigen Jahren Präsident, und wir können ihn nicht bekommen – wir brauchen Botschafter“, sagte Romney. „Und auch wenn sie nicht perfekt sind, brauchen wir Botschafter. Lassen Sie uns sie also durchbringen, und die Sperrfristen, die wir auferlegen, müssen meiner Meinung nach zeitnah gelöst werden und dann zur Abstimmung übergehen. Wir müssen Botschafter auf der ganzen Welt finden, und wir können nicht einzeln im Senat über sie abstimmen.“

Die American Foreign Service Association, die als Gewerkschaft ausländischer Beamter fungiert, sagte in einer Erklärung, dass sie „es für wesentlich hält, bestätigte Botschafter in allen unseren Botschaften und bestätigte hochrangige Beamte in allen unseren Agenturen zu haben“.

„Wir hoffen, dass alle Karriere-Nominierten im Prozess schnell vorankommen. Unser Land braucht ihren Service und ihre Erfahrung“, heißt es in der Erklärung.