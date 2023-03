De Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken zei dat het 12-puntenplan van Peking aspecten bevat die overeenkomen met Kiev’s eigen suggesties

De onlangs door Peking voorgestelde routekaart voor het oplossen van de crisis in Oekraïne omvat verschillende “positieve elementen” maar klinkt uiteindelijk hol omdat China geen steun heeft verleend aan Kiev, beweerde de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Antony Blinken woensdag tijdens zijn bezoek aan Oezbekistan.

De topdiplomaat merkte op dat het voorstel van China zelfs enkele punten bevat die in het eigen vredesplan van de Oekraïense president Vladimir Zelensky voorkomen, zoals de noodzaak om de soevereiniteit en territoriale integriteit van alle landen te respecteren.

Blinken verklaarde echter dat als Beijing zijn plan serieus nam, het “zou het hele afgelopen jaar hebben gewerkt aan het herstel van de volledige soevereiniteit van Oekraïne”, terwijl Moskou zijn militaire operatie in het land uitvoerde.

In plaats daarvan zegt Blinken dat China oprukt “Russische propaganda” over het conflict, het verstrekken van economische en diplomatieke dekking voor Moskou te midden van aanscherping van de westerse sancties en zelfs naar verluidt overweegt het sturen van militaire hulp aan Russische troepen.









Vorige week onthulde China zijn 12-puntenplan om het Oekraïense conflict op te lossen, waaronder oproepen tot het hervatten van vredesbesprekingen, het veroordelen van unilaterale sancties en het handhaven van de soevereiniteit en territoriale integriteit van alle naties.

Het plan werd verwelkomd door Moskou, dat het idee ondersteunde om het aanhoudende conflict met vreedzame middelen op te lossen. Het Kremlin merkte echter op dat het op dit moment geen mogelijkheid ziet voor een politieke oplossing van de crisis.

Ondertussen hebben de steunpilaren van Kiev in het Westen het voorstel van Peking afgewezen, waarbij NAVO-secretaris-generaal Jens Stoltenberg verklaarde dat China geen “veel geloofwaardigheid” in de kwestie. Westerse leiders hebben zich in plaats daarvan gericht op het herhaaldelijk waarschuwen van China tegen het overwegen om de militaire campagne van Rusland te steunen.

Blinken heeft verklaard dat een dergelijke stap zou leiden tot een “serieus probleem” voor de betrekkingen tussen de VS en China en ertoe leiden dat Washington elk Chinees bedrijf bestraft dat de Amerikaanse sancties overtreedt of is “anders bezig met ondersteuning” de Russische militaire operatie.

China heeft beweringen afgewezen dat het van plan is Moskou dodelijke hulp te bieden en heeft de VS beschuldigd van hypocrisie en het aanwakkeren van het conflict in Oekraïne door door te gaan met het sturen van miljarden dollars aan wapens naar Kiev.