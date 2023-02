CNN

Op de verjaardag van het begin van de Russische oorlog tegen Oekraïne riep de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Antony Blinken vrijdag de internationale gemeenschap op om de misdaden van de Russische president Vladimir Poetin niet “ons nieuwe normaal” te laten worden – en leek stilzwijgend een voorstel van Peking te bagatelliseren om een einde maken aan de oorlog.

In zijn opmerkingen in de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties – iets meer dan een jaar nadat hij op hetzelfde forum had verteld dat Rusland voorbereidingen trof om Oekraïne binnen te vallen – benadrukte Blinken de noodzaak voor leden van de raad, waaronder China en Rusland, om op te komen voor “de fundamentele principes” van de internationale orde, waarin ze de manieren beschrijven waarop ze dat zouden kunnen doen.

Blinken inventariseerde een litanie van gruwelijke acties die Rusland het afgelopen jaar heeft gepleegd, en sprak over de “inspirerende eenheid” van de Oekraïners “door elkaar te helpen de meedogenloze aanval van Moskou te doorstaan”. Hij sprak ook over de manier waarop “de internationale gemeenschap samen is gekomen”.

“Naties over de hele wereld blijven achter Oekraïne staan, omdat we allemaal erkennen dat als we Oekraïne verlaten, we afstand doen van het VN-handvest zelf, en de principes en regels die al onze landen veiliger en zekerder maken: geen landverovering met geweld. Geen uitwissen van de grenzen van een ander land. Geen aanvallen op burgers in een oorlog’, zei Blinken. “Als we deze basisprincipes niet verdedigen, nodigen we een wereld uit waarin macht goed maakt, de sterken de zwakken domineren.”

‘Dat is de wereld waarvoor dit lichaam gemaakt is om een ​​eind aan te maken. En leden van deze Raad hebben een unieke verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat we er niet naar terugkeren”, zei hij.

De Amerikaanse topdiplomaat zei dat naties “onze toewijding moeten herbevestigen om vast te houden aan wat het VN-Handvest ‘de waardigheid en waarde van de menselijke persoon’ noemt”, en benadrukte de noodzaak om door te gaan met het verzamelen van bewijsmateriaal van Russische wreedheden met als doel op een dag verantwoording af te leggen voor die misdaden.

“Dag na dag van de wreedheden van Rusland, is het gemakkelijk om gevoelloos te worden voor de gruwel, om ons vermogen om shock en verontwaardiging te voelen te verliezen,” zei hij. “Maar we kunnen de misdaden die Rusland begaat nooit ons nieuwe normaal laten worden.”

“Bucha is niet normaal. Marioepol is niet normaal. Irpin is niet normaal. Scholen en ziekenhuizen en appartementsgebouwen tot puin bombarderen is niet normaal. Het stelen van Oekraïense kinderen van hun families en ze aan mensen in Rusland geven is niet normaal”, zei Blinken.

“We mogen de harteloze onverschilligheid van president Poetin voor het menselijk leven niet de onze laten worden”, zei Blinken. “We moeten onszelf dwingen te onthouden dat achter elke gruweldaad in deze ellendige oorlog en in conflicten over de hele wereld een mens schuilt.”

Blinken benadrukte de noodzaak van een “rechtvaardige en duurzame vrede”.

In wat zou kunnen worden gezien als een opgraving van China’s onlangs onthulde 12-puntenvoorstel “over de politieke regeling van de Oekraïne-crisis”, merkte Blinken op dat hij verwacht dat “veel landen vandaag om vrede zullen vragen”, maar “de geschiedenis leert ons dat het de aard van vrede die ertoe doet.”

“Wil vrede rechtvaardig zijn, dan moet het de principes handhaven die centraal staan ​​in het VN-Handvest: soevereiniteit, territoriale integriteit, onafhankelijkheid. Om vrede duurzaam te laten zijn, moet het ervoor zorgen dat Rusland niet gewoon kan rusten, herbewapenen en zijn oorlog binnen een paar maanden of een paar jaar opnieuw kan beginnen’, zei hij. “Elke vrede die de Russische inbeslagname van land met geweld legitimeert, zal het Handvest verzwakken en een signaal sturen naar potentiële agressors overal dat ze landen kunnen binnenvallen en ermee wegkomen.”

Het 12-puntenplan dat vrijdag door Beijing is vrijgegeven, roept op tot het staken van de vijandelijkheden en het hervatten van de vredesbesprekingen tussen Moskou en Kiev, waarin staat dat “alle partijen Rusland en Oekraïne moeten steunen om in dezelfde richting te werken en de directe dialoog zo snel mogelijk te hervatten. om de situatie geleidelijk te de-escaleren en uiteindelijk tot een alomvattend staakt-het-vuren te komen.”

Blinken zei dat leden van de Veiligheidsraad “niet in de valse gelijkwaardigheid mogen vervallen door beide partijen op te roepen te stoppen met vechten, of andere naties op te roepen Oekraïne niet langer te steunen in naam van de vrede.”

“Geen enkel lid van deze Raad mag oproepen tot vrede terwijl het de oorlog van Rusland tegen Oekraïne en het VN-handvest steunt”, zei hij.

In een interview met ABC’s “Good Morning America” ​​eerder op vrijdag, zei Blinken dat de VS “het voorstel van China aan het bekijken waren”, maar waarschuwde dat Beijing “probeert om beide kanten op te gaan”.

“Er zijn punten in de Chinese plannen … die consistent zijn met dingen die de Oekraïners al lang hebben gezegd, die China zelf naar buiten heeft gebracht”, zei hij. ‘Maar kijk, China probeert het van twee kanten te krijgen. Aan de ene kant probeert het zichzelf publiekelijk te presenteren als neutraal en op zoek naar vrede, terwijl het tegelijkertijd het valse verhaal van Rusland over de oorlog naar voren brengt. Het biedt, zoals ik al zei, niet-dodelijke hulp via zijn bedrijven en overweegt nu dodelijke hulp.”

In zijn opmerkingen bij de VN sprak Blinken ook over de noodzaak voor de VN-Veiligheidsraad om “door te gaan met het aanpakken van andere uitdagingen voor internationale vrede en veiligheid”, zelfs terwijl hij werkt aan het beëindigen van de oorlog.

“We horen de zorgen van landen die zich zorgen maken dat door naast Oekraïne te staan ​​en Rusland verantwoordelijk te houden, de aandacht en middelen worden afgeleid van anderen in nood”, zei Blinken.

“Tegen die landen zou ik willen zeggen: kijk gewoon naar onze acties. En als je Rusland en zijn verdedigers de landen die Oekraïne steunen ervan horen beschuldigen de rest van de wereld te negeren, zeg ik: kijk naar de acties van Moskou’, zei hij, terwijl hij de Amerikaanse bijdragen aan VN-programma’s vergeleek met de bijdragen van Rusland.