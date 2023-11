Blinken versucht, vorsichtige Araber zur Unterstützung für Gaza nach dem Konflikt zu überreden, während sich Israels Krieg verschärft

AMMAN, Jordanien (AP) – US-Außenminister Antony Blinken Am Samstag verstärkte er seine hektische Diplomatie und versuchte, Unterstützung für die Planung einer Post-Konflikt-Zukunft für Gaza zu gewinnen, während er seine zweite dringende Mission im Nahen Osten seit Beginn des Israel-Hamas-Konflikts fortsetzte.

Einen Tag, nachdem der israelische Ministerpräsident Benjamin Netanyahu Blinkens unverblümte Warnung, dass Israel Gefahr läuft, jegliche Hoffnung auf ein eventuelles Friedensabkommen mit den Palästinensern zu verlieren, wenn es die humanitäre Krise in Gaza nicht lindert, ausdrücklich zurückgewiesen hatte, traf er sich in Amman mit hochrangigen jordanischen und anderen arabischen Beamten, die noch übrig sind wütend und zutiefst misstrauisch gegenüber Israel, während es seinen Krieg gegen die Hamas verschärft.

Blinken traf sich zunächst mit dem geschäftsführenden Premierminister des Libanon Najib Mikati dessen wirtschaftlich und politisch zerstörtes Land die Heimat der Hisbollah ist – einer vom Iran unterstützten, israelfeindlichen Truppe.

Die USA haben große Bedenken, dass die Hisbollah, die bereits ihre Raketenangriffe und grenzüberschreitenden Angriffe auf Nordisrael verstärkt hat, eine aktivere Rolle in dem Konflikt übernehmen wird.

Hisbollah-Chef Hassan Nasrallah hielt seine erste große Rede seit den Hamas-Angriffen auf Israel am 7. Oktober, die den Krieg auslösten, prognostizierte jedoch nicht, dass seine Gruppe stärker involviert sein würde, obwohl er erklärte, sie sei von den Abschreckungsversuchen der USA nicht beunruhigt.

Blinken dankte Mikati für seine Führungsrolle, „um zu verhindern, dass der Libanon in einen Krieg hineingezogen wird, den das libanesische Volk nicht will“, sagte Matthew Miller, Sprecher des Außenministeriums. Blinken erörterte auch die Bemühungen der USA, humanitäre Hilfe für Zivilisten in Gaza sicherzustellen, sagte Miller.

Weder Blinken noch Mikati sprachen am Ende ihres Treffens in einem Hotel in Amman mit Reportern. Blinken sprach auch nicht öffentlich, als er für Fotos mit dem Außenminister von Katar posierte, dessen Land sich zum einflussreichsten Gesprächspartner der Hamas entwickelt hat und maßgeblich dazu beigetragen hat, über die begrenzte Freilassung der von der Gruppe festgehaltenen Geiseln zu verhandeln und sie davon zu überzeugen, ausländische Staatsbürger zuzulassen Gaza zu verlassen und nach Ägypten zu gelangen.

Anschließend sollte sich Blinken mit dem Leiter der UN-Agentur treffen, die für die Unterstützung palästinensischer Flüchtlinge zuständig ist. Das UNRWA gab an, dass Dutzende seiner Mitarbeiter bei israelischen Luftangriffen getötet wurden und dass die notwendigen Vorräte wie Nahrungsmittel, Medikamente und Treibstoff dramatisch zur Neige gehen.

Später sollte Blinken Gruppengespräche mit den Außenministern von Katar, Jordanien, Ägypten, Saudi-Arabien und den Vereinigten Arabischen Emiraten sowie dem Vorsitzenden des PLO-Exekutivkomitees führen. Alle Parteien haben die Taktik Israels gegen die Hamas angeprangert, die ihrer Meinung nach eine rechtswidrige kollektive Bestrafung des palästinensischen Volkes darstellt.

Blinken wird auch König Abdullah II. von Jordanien treffen, dessen Land diese Woche seinen Botschafter in Israel zurückrief und dem israelischen Gesandten sagte, er solle nicht in das Land zurückkehren, bis die Gaza-Krise vorbei sei.

Dennoch haben sich die arabischen Staaten bisher den amerikanischen Vorschlägen widersetzt, dass sie in der Krise eine größere Rolle spielen könnten. Sie äußerten ihre Empörung über die zivilen Opfer der israelischen Militäroperationen, glaubten aber, dass Gaza größtenteils ein von Israel selbst verursachtes Problem sei.

Das Treffen der Araber mit Blinken wurde vom jordanischen Außenminister Ayman al-Safadi einberufen, der sagte, das Treffen sei „im Kontext ihrer Bemühungen organisiert worden, den israelischen Krieg gegen Gaza und die dadurch verursachte humanitäre Katastrophe zu stoppen“, sagte das jordanische Außenministerium .

Dennoch glauben US-Beamte, dass die arabische Unterstützung – und sei sie noch so bescheiden – von entscheidender Bedeutung für die Bemühungen sein wird, nicht nur die sich verschlechternden Bedingungen in Gaza zu lindern, sondern auch den Grundstein dafür zu legen, was die Hamas als Regierungsbehörde des Territoriums ersetzen würde, wenn Israel die Ausrottung gelingt Es.

Es gibt jedoch nur wenige Vorstellungen über die künftige Regierungsführung des Gazastreifens. Blinken und andere US-Beamte haben einen vagen Überblick darüber gegeben, dass sie eine Kombination aus einer wiederbelebten Palästinensischen Autonomiebehörde – die seit 2007 kein Faktor in dem Gebiet mehr ist –, internationalen Organisationen und … umfassen könnte möglicherweise eine Friedenstruppe. US-Beamte geben zu, dass diese Ideen auf deutlichen Mangel an Begeisterung gestoßen sind.