Blinken verlässt den Nahen Osten ohne Fortschritte bei Geiselnahmen oder humanitärer Pause | Israel-Hamas-Krieg

Israel-Hamas-Krieg Während des Besuchs des US-Außenministers in der Region sinkt sogar die Zahl der Hilfslastwagen, die nach Gaza fahren

Der US-Außenminister Antony Blinken hat seine Reise durch den Nahen Osten beendet und zugegeben, dass seine Bemühungen um eine dauerhafte humanitäre Pause und eine stärkere Einschränkung des israelischen Angriffs auf Gaza noch „in Arbeit“ seien.

Seine Kommentare am Montag folgten einem Treffen mit Hakan Fidan, dem türkischen Außenminister, in Ankara. Er wird nun zu einem Treffen der G7-Außenminister in Japan reisen, wo er seine Kollegen über den US-Ansatz zur Bewältigung der Krise und deren Auswirkungen auf das Ansehen des Westens informieren wird.

Während der viertägigen Gespräche, die in Jerusalem begannen, scheint der diplomatische Fortschritt eher rückläufig zu sein. Blinken konnte den israelischen Premierminister Benjamin Neyanyahu nicht davon überzeugen, eine humanitäre Pause einzulegen, während die Gespräche über Geiseln wegen der Reihenfolge und Länge der für ihre Freilassung erforderlichen Feindseligkeitspause ins Stocken gerieten.

Bei einem weiteren Bombardement am Sonntagabend verhängte Israel trotz der Bitte der USA, dies nicht zu tun, einen weiteren vorübergehenden Kommunikationsausfall in Gaza.

Blinken verlässt den Nahen Osten, während die humanitäre Pause im Gazastreifen noch in Arbeit ist – Video

Die Zahl der Hilfslastwagen, die am Grenzübergang Rafah die ägyptische Grenze nach Gaza überquerten, sank von 100 am Freitag auf fast 30 in den folgenden Tagen.

Die USA sagten, die Hamas – die islamistische Gruppe, die Gaza regiert und am 7. Oktober die Anschläge auf Israel verübte, bei denen 1.400 Menschen, hauptsächlich Zivilisten, getötet wurden – habe gegen die Vereinbarung über die Einreise verletzter Zivilisten nach Ägypten verstoßen. Die USA sagten, die Hamas versuche, ein Drittel der Plätze für ihre verletzten Kämpfer zu reservieren.

Blinken versuchte, einen optimistischen, wenn auch vorsichtigen Ton anzuschlagen, indem er sagte: „Wir kennen die große Sorge hier über den schrecklichen Tribut an Palästinenser – Männer, Frauen und Kinder in Gaza, unschuldige Zivilisten – eine Sorge, die wir teilen und an der wir arbeiten.“ an jedem einzelnen Tag. Wir haben mit den Israelis darüber gesprochen, welche Schritte sie unternehmen können, um zivile Opfer zu minimieren. Wir arbeiten sehr energisch daran, mehr humanitäre Hilfe nach Gaza zu bringen.“

Er fügte hinzu: „Ich denke, Sie werden in den kommenden Tagen sehen, dass die Hilfe erheblich ausgeweitet werden kann, damit mehr Menschen ankommen, die sie brauchen, und um sicherzustellen, dass die Menschen weiterhin aus Gaza herauskommen können.“

Er sprach inmitten von Berichten, dass der Grenzübergang, der zwei Tage lang geschlossen war, wieder geöffnet wurde, um sechs Krankenwagen aus Gaza zu ermöglichen.

Ägyptische Sanitäter behandeln am Montag einen verletzten Palästinenser am Grenzübergang Rafah. Foto: AFP/Getty Images

Aber selbst Blinkens Behauptungen, einen regionalen Konsens gefunden zu haben, um eine weitere Eskalation der Krise zu verhindern, wurden durch die erneuten heftigen Feuergefechte an der südlibanesischen Grenze zwischen Israel und der vom Iran unterstützten Miliz Hisbollah gedämpft.

Diplomaten in vielen Ländern des Nahen Ostens, die normalerweise mit den USA verbündet sind, glauben, dass Blinken über den Einfluss Israels verfügt, die Angriffe in Gaza einzudämmen, indem er einen dauerhaften Waffenstillstand fordert oder US-Finanzmittel zurückhält.

Sie argumentieren, dass die USA sich weigern, dies zu tun, entweder weil sie glauben, dass die militärische Entfernung der Hamas ein erreichbares Ziel zu einem akzeptablen Preis sei, oder weil die Biden-Regierung das nationale Interesse der USA in der öffentlichen Einheit mit Israel über der Rettung von Zivilistenleben sieht Gaza.

Blinkens unproduktive Gespräche in Ankara beendeten eine Reise, die ihn auch nach Jerusalem, Amman in Jordanien, Ramallah im Westjordanland und Bagdad führte.

Die Türkei hat am Samstagmorgen ihren Botschafter aus Israel abgezogen, ein Schritt, der von der im Westjordanland ansässigen Palästinensischen Autonomiebehörde begrüßt wurde. Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdoğan sagte: „Netanjahu ist nicht mehr jemand, mit dem wir reden können. Wir haben ihn abgeschrieben.“

Erdoğan hat Blinken nicht getroffen.

Die Türkei baute in Gaza ein großes Krebskrankenhaus, das wiederholt von israelischen Streitkräften angegriffen wurde. Die Türkei und Ägypten hätten vereinbart, etwa 1.000 dieser Krebspatienten und anderen verletzten Zivilisten, die in Gaza dringend versorgt werden müssten, zur Behandlung in die Türkei zu schicken, sagte der türkische Gesundheitsminister Fahrettin Koca am Sonntag und fügte hinzu, dass an der Planung des Umzugs gearbeitet werde .

Vor US-Stützpunkten in der Türkei kam es zu großen Protesten.

Antiamerikanische Proteste in der Türkei während des Besuchs von Antony Blinken. Foto: Çağla Gürdoğan/Reuters

Der möglicherweise besorgniserregendste Aspekt des vergangenen Monats ist der langsame Verlust des diplomatischen Ansehens der USA und die allmählichen, wenn auch begrenzten Anzeichen einer Zusammenarbeit zwischen Iran und arabischen Staaten.

Teheran kündigte an, dass Saudi-Arabien und Iran in Kürze gemeinsam eine Konferenz der Organisation für Islamische Zusammenarbeit in Riad einberufen würden. Iran hat seine diplomatischen Bemühungen intensiviert, wobei der iranische Präsident Ebrahim Raisi mit dem indischen Premierminister Narendra Modi sprach und ihn drängte, mehr zu tun, um die palästinensische Sache zu unterstützen.

Die USA haben Israel gedrängt, mehr zu tun, um seinen Fall zu erklären, und am Montag traf Netanjahu Dutzende Gesandte in Tel Aviv, um ihnen zu sagen, dass Israel, nachdem es die Hamas zerstört hat, den Menschen in Gaza „eine echte, vielversprechende Zukunft“ bieten werde und Hoffnung“. Er sagte, der Konflikt sei ein Kampf zwischen Barbarei und Zivilisation, an dem sich jeder beteiligen müsse.

Blinken warnte am Sonntag in Bagdad, dass Angriffe von Milizen, die mit dem Iran verbunden sind, „inakzeptabel seien und wir alle Maßnahmen ergreifen werden, um unsere Bürger zu schützen“.

Am Montag reiste der irakische Premierminister Mohammed Shia al-Sudani nach Teheran, möglicherweise um eine detailliertere Version dieser Botschaft zu übermitteln. Al-Sudani möchte auch, dass die vom Iran unterstützten Milizen eingeschränkt werden.