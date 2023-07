CNN

US-Außenminister Antony Blinken wird sich am Donnerstag mit dem chinesischen Spitzendiplomaten Wang Yi treffen – das jüngste in einer Reihe verstärkter hochrangiger Kontakte zwischen Washington und Peking.

Wang Yi, der oberste Außenpolitikchef der Kommunistischen Partei Chinas, nimmt an der diplomatischen Versammlung anstelle von Chinas Außenminister Qin Gang teil, der aus gesundheitlichen Gründen nicht teilnehmen kann, berichtete Reuters unter Berufung auf einen Sprecher seines Ministeriums .

Ihr Treffen am Rande des ASEAN-Außenministertreffens in Jakarta findet weniger als einen Monat nach dem Treffen der beiden in Peking statt, bei dem es sich um ein „offenes und konstruktives“ Gespräch handelte, wie der Spitzendiplomat der USA nannte.

Die Bemühungen, die Beziehungen zwischen den beiden größten Volkswirtschaften der Welt zu stabilisieren, haben in den letzten Monaten nach einer Zeit immenser Spannungen zwischen den Vereinigten Staaten und China intensiviert.

Die Biden-Regierung ist der Meinung, dass die USA und China „im Sinne des Tempos der Diplomatie zur Normalität zurückkehren“, sagte ein hochrangiger Regierungsbeamter diese Woche gegenüber CNN.

Nach Blinkens Reise nach Peking Mitte Juni reiste Finanzministerin Janet Yellen letzte Woche in die chinesische Hauptstadt, und der Klimabeauftragte John Kerry wird in den kommenden Tagen dorthin reisen.

Sowohl Blinken als auch Yellen behaupteten, sie hätten bei den Bemühungen zur Wiederherstellung der bilateralen Kommunikation mit dem Ziel einer verantwortungsvollen Verwaltung der Beziehungen einige Fortschritte erzielt.

„Es war klar, dass sich die Beziehung an einem Punkt der Instabilität befand“, sagte Blinken letzten Monat auf einer Pressekonferenz am Ende seiner Reise. „Und beide Seiten erkannten die Notwendigkeit, an der Stabilisierung zu arbeiten.“

„Wir werden nicht an einem bestimmten Tag in jeder Angelegenheit erfolgreich sein, aber in einer ganzen Reihe von Bereichen haben wir zu den Bedingungen, die wir für diese Reise festgelegt haben, Fortschritte gemacht und kommen voran“, sagte er Er betonte, dass „nichts davon mit einem Besuch, einer Reise, einem Gespräch gelöst werden kann.“ Es ist ein Prozess.“

„Im Großen und Ganzen glaube ich, dass meine bilateralen Treffen – die an zwei Tagen insgesamt etwa zehn Stunden dauerten – einen Schritt vorwärts in unseren Bemühungen darstellten, die Beziehungen zwischen den USA und China auf eine sicherere Grundlage zu stellen“, sagte Yellen am Sonntag am Ende ihrer Reise .

„Selbst wenn wir nicht einer Meinung sind, glaube ich, dass die offenen und ausführlichen Diskussionen, die wir über die Chancen und Herausforderungen unserer Beziehungen geführt haben, und das bessere Verständnis, das wir dadurch für die Maßnahmen jedes Landes gewonnen haben, einen klaren Wert haben.“ und Absichten“, sagte sie.

Es bleiben zahlreiche Kernfragen zwischen den USA und China bestehen. Die Kommunikationskanäle zwischen hochrangigen Militärs bleiben eingefroren, und Peking verlangt, dass die USA die Sanktionen gegen ihren Verteidigungschef aufheben, bevor Gespräche stattfinden. Aber im Moment werde das „nicht aktiv in Erwägung gezogen“, sagte der hochrangige Verwaltungsbeamte.

„Selbst wenn dieses (Problem) beseitigt würde – sie haben eine weitere lange Liste von Gründen, warum sie nicht zusammenkommen, nicht kooperieren oder koordinieren oder keinen Kontakt auf Arbeitsebene haben können. Deshalb sehe ich das nicht als etwas, das in Sicht ist“, sagte der Beamte.

Die Biden-Regierung prüft, wie sie sich auf Themen eingrenzen kann, bei denen beide Seiten Fortschritte erzielen können.

„Meiner Ansicht nach besteht der nächste Schritt darin, herauszufinden, wie wir Wege finden können, in denen wir eng begrenzte Bereiche bearbeiten können – parallel oder auf ein gemeinsames Ziel hin“, sagte der hochrangige Verwaltungsbeamte. „Das heißt, wir sagen Klima oder Gesundheit oder Drogenbekämpfung.“

Es gab jedoch keine greifbaren Fortschritte zwischen den USA und China bei der Bewältigung des Problems des Fentanyl-Flusses in die USA, obwohl Blinken letzten Monat in Peking erklärt hatte, dass beide Seiten auf die Einrichtung einer Arbeitsgruppe zu diesem Thema hinarbeiten würden.

Viele der Vorläuferchemikalien, die zur Herstellung von Fentanyl verwendet werden, stammen aus China. Chinesische Beamte sagten weiterhin, sie könnten bei der Anfechtung nicht mit den USA kooperieren, da es Sanktionen gegen ein chinesisches Labor gebe und kürzlich chinesische Staatsangehörige auf Fidschi verhaftet worden seien, die am Drogenhandel in die USA und nach Mexiko beteiligt gewesen seien, sagte der Beamte.

Es gibt noch andere heikle Probleme zwischen den beiden Ländern.

Erst diese Woche gab Microsoft bekannt, dass es herausgefunden hatte, dass in China ansässige Hacker im Rahmen einer offensichtlichen Spionagekampagne, die darauf abzielte, an vertrauliche Informationen zu gelangen, E-Mail-Konten von zwei Dutzend Organisationen, darunter einigen US-Regierungsbehörden, gehackt hatten.

Der Sprecher des Außenministeriums, Matthew Miller, sagte am Mittwoch, dass die Agentur die „anomalen Aktivitäten“ letzten Monat festgestellt habe, aber nicht sagen würde, ob sie vor oder nach Blinkens Reise nach China stattgefunden hätten. Miller sagte, dass die US-Regierung nicht öffentlich bekannt gegeben habe, wer für den Verstoß verantwortlich sei, sie habe jedoch die Zuschreibung von Microsoft an China zur Kenntnis genommen.