Blinken trifft den Präsidenten der Palästinensischen Autonomiebehörde im Westjordanland

TEL AVIV – Außenminister Antony Blinken traf sich am Sonntag mit dem Präsidenten der Palästinensischen Autonomiebehörde, Mahmoud Abbas, in seinem Hauptquartier in Ramallah, wo die Staats- und Regierungschefs darüber diskutierten, wie sie mit der steigenden Zahl der Zivilisten in Gaza umgehen können und wie sie versuchen können, eine Ausbreitung des Konflikts auf den Rest der Region zu verhindern .