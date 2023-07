US-Außenminister Antony Blinken werde am Donnerstag in Jakarta Gespräche mit Chinas Spitzendiplomat Wang Yi führen, teilte das US-Außenministerium mit.

Blinken besucht Jakarta im Rahmen eines Treffens der Außenminister der ASEAN-Mitgliedstaaten. Wang Yi reist aus China an, nachdem Peking erklärt hatte, dass Außenminister Qin Gang aus gesundheitlichen Gründen nicht anwesend sein könne.

Auch Russlands Außenminister Sergej Lawrow wurde am Donnerstag in der indonesischen Hauptstadt erwartet. Medien in Moskau berichteten, auch er werde Gespräche mit der chinesischen Delegation führen.

Jüngste Welle amerikanisch-chinesischer Kontakte und gegenseitige Kritik

Die beiden größten Volkswirtschaften der Welt haben in den letzten Wochen inmitten einer Zeit frostiger Beziehungen mehrere Gespräche auf relativ hoher Ebene geführt.

Blinken traf Qin und Wang sowie Präsident Xi Jinping letzten Monat in Peking, beim ersten Besuch eines US-Außenministers in China seit fünf Jahren.

Auch US-Finanzministerin Janet Yellen war letzte Woche zu Besuch und der Klimabeauftragte John Kerry wird nächste Woche dort erwartet.

Geplante Gespräche zwischen Verteidigungsminister Lloyd Austin und seinem chinesischen Amtskollegen Li Shangfu kamen beim Shangri-La-Dialog letzten Monat jedoch nicht zustande.

Li, ein Militärgeneral, sieht sich derzeit mit US-Sanktionen konfrontiert, die Peking wiederholt kritisiert hat.

Ebenfalls am Mittwoch stattete der chinesische Botschafter dem Pentagon einen seltenen Besuch ab, um mit dem obersten US-Verteidigungsbeamten für Asien zu sprechen, teilten das Pentagon und die chinesische Botschaft in Washington mit.

Dies geschah, nachdem China sich darüber beschwert hatte, dass die USA sich bei der militärischen Kommunikation zurückgehalten hätten, und Austin hatte im Gegenzug ähnliche Bemerkungen geäußert, nachdem seine Gespräche mit Li nicht stattgefunden hatten.

Die Staats- und Regierungschefs Südkoreas, Japans, Australiens und Neuseelands nahmen am NATO-Gipfel in Vilnius, Litauen, teil Bild: Yonhap/Picture Alliance

NATO-Gipfel kritisierte Pekings „Ambitionen und Zwangspolitik“

Blinken ist in Asien, während sich US-Präsident Joe Biden auf einer seltenen Auslandsreise zum NATO-Gipfel der Staats- und Regierungschefs befindet, der am Mittwoch in Vilnius, Litauen, zu Ende ging.

Im Gipfelkommunique der NATO wurden Bedenken hinsichtlich der „sich vertiefenden strategischen Partnerschaft“ zwischen Russland und China geäußert und es hieß, Peking stelle die Interessen und die Sicherheit des Blocks in Frage.

China hatte darauf kritisch reagiert und erklärt, es lehne jegliche Expansionsversuche der NATO in den asiatisch-pazifischen Raum ab. Die Staats- und Regierungschefs der NATO-Nichtmitglieder Japan und Südkorea nahmen beide am Gipfel in Vilnius teil.

Während des Gipfels war Pekings Militär in den Gewässern vor Taiwan aktiv.

Auch das US-Unternehmen Microsoft teilte am Mittwoch mit, dass eine chinesische Gruppe E-Mail-Konten der Regierung gehackt habe.

Unterdessen wird erwartet, dass die deutsche Regierung später am Donnerstag ein Strategiedokument zu ihrem Ansatz für die Beziehungen zu China veröffentlicht.

msh/sdi (AFP, Reuters)