Blinken sagt Peking-Reise ab, da die USA Chinas „Spionageballon“-Leugnungen zurückweisen

Ein riesiger chinesischer Ballon in großer Höhe segelte am Freitag über die USA und zog schwere Spionagevorwürfe des Pentagon trotz Chinas entschiedener Dementi auf sich.

US-Außenminister Antony Blinken hat eine hochrangige Reise nach Peking, die darauf abzielte, die Spannungen zwischen den USA und China abzubauen, abrupt abgesagt.

Unscharfe Videos waren auf Social-Media-Websites zu sehen, als Menschen mit Ferngläsern und Teleobjektiven versuchten, den „Spionageballon“ am Himmel zu finden, als er auf 18.300 Metern nach Osten über Kansas und Missouri flog.

Blinkens Absage erfolgte trotz der Behauptung Chinas, der Ballon sei lediglich ein „Luftschiff“ der Wetterforschung, das vom Kurs abgekommen sei.

Das Pentagon wies das rundweg zurück – ebenso wie Chinas Behauptung, der etwa zwei Schulbusse große Ballon werde nicht zur Überwachung eingesetzt und habe nur begrenzte Navigationsfähigkeiten.

„Angesichts des inakzeptablen Vorgehens Chinas verschiebe ich meine geplante Reise nach China an diesem Wochenende“, sagte Blinken. Er sollte am späten Freitag Washington nach Peking verlassen.

UHR | Reaktion auf Höhenballon: Augenzeuge, Expertenreaktion auf mutmaßlichen Spionageballon, der über den USA gesichtet wurde Der Verteidigungsexperte John Parachini nennt die Berichte über einen mutmaßlichen chinesischen Spionageballon über dem US-Luftraum „unzeitgemäß“ vor der bevorstehenden Reise von US-Außenminister Antony Blinken nach Peking.

Er sagte, er habe dem hochrangigen chinesischen Diplomaten Wang Yi in einem Telefonat gesagt, dass das Senden des Ballons über die USA „eine unverantwortliche Handlung und so weiter“ sei [China’s] Entscheidung, diese Maßnahme am Vorabend meines Besuchs zu ergreifen, schadet den substanziellen Diskussionen, zu denen wir bereit waren.“

Der Ballon wurde über sensiblen Militärstandorten in Montana entdeckt, hatte sich aber tagsüber über das Kernland der zentralen Vereinigten Staaten nach Osten bewegt und sollte voraussichtlich mehrere Tage im US-Luftraum bleiben, sagten Beamte.

Die Entwicklung markierte einen neuen Schlag für die bereits angespannten amerikanisch-chinesischen Beziehungen, die sich seit Jahren in zahlreichen Fragen in einer Abwärtsspirale befinden.

Dennoch behaupteten US-Beamte, dass die diplomatischen Kanäle offen bleiben, und Blinken sagte, er sei weiterhin bereit, nach China zu reisen, „wenn die Bedingungen dies zulassen“.

Kanada ruft Botschafter vor

Der chinesische Botschafter in Kanada, Cong Peiwu, wurde laut Abteilungssprecherin Charlotte MacLeod am Donnerstag von Beamten von Global Affairs Canada inmitten der Kontroverse vorgeladen.

„Wir werden unsere Position gegenüber chinesischen Beamten weiterhin energisch über mehrere Kanäle zum Ausdruck bringen“, sagte MacLeod in einer Erklärung am Freitag.

Das kanadische Verteidigungsministerium sagte, die Bewegungen des Ballons würden vom North American Aerospace Defense Command (NORAD) aktiv verfolgt, das für die Überwachung von Bedrohungen aus der Luft auf dem Kontinent verantwortlich ist.

Beamte haben nicht gesagt, ob der Überwachungsballon über den kanadischen Luftraum geflogen ist, und das Büro von Verteidigungsministerin Anita Anand lehnte eine Stellungnahme ab.

Das Verteidigungsministerium sagte jedoch in seiner Erklärung, dass kanadische Geheimdienste mit amerikanischen Kollegen zusammenarbeiteten.

Kein Kommentar von Biden

US-Präsident Joe Biden lehnte es ab, sich zu der Angelegenheit zu äußern, als er bei einer Wirtschaftsveranstaltung befragt wurde.

Zwei wahrscheinliche Herausforderer der Wiederwahl im Jahr 2024, der ehemalige Präsident Donald Trump und Nikki Haley, die ehemalige Gouverneurin von South Carolina und UN-Botschafterin, sagten, die USA sollten den Ballon sofort abschießen.

Biden wurde am Dienstag erstmals über den chinesischen Überwachungsballon informiert, sagte die Pressesprecherin des Weißen Hauses, Karine Jean-Pierre, gegenüber Reportern. Sie erläuterte nicht, warum die Verwaltung bis Donnerstag wartete, um ihre Bedenken öffentlich zu machen.

Ein hochrangiger Verteidigungsbeamter sagte, die USA hätten Kampfflugzeuge, einschließlich F-22, vorbereitet, um den Ballon auf Befehl abzuschießen.

Das Pentagon riet schließlich davon ab und stellte fest, dass selbst wenn sich der Ballon über einem dünn besiedelten Gebiet von Montana befand, seine Größe ein Trümmerfeld schaffen könnte, das groß genug wäre, um Menschen in Gefahr zu bringen.

US Brig. Gen. General Pat Ryder, Pressesprecher des Pentagon, weigerte sich am Freitag zu sagen, ob es neue Überlegungen zum Abschuss des Ballons gebe.

Derzeit keine Bedrohung: Pentagon

Ryder sagte, es befinde sich in einer Höhe von etwa 60.000 Fuß, sei manövrierfähig und habe seinen Kurs geändert. Er sagte, es stelle derzeit keine Bedrohung dar.

In Bezug auf Blinkens Reise sagte Jean-Pierre, ein diplomatischer Besuch in China sei zu diesem Zeitpunkt nicht angebracht.

Sie sagte: „Das Vorhandensein dieses Ballons in unserem Luftraum … ist eine klare Verletzung unserer Souveränität sowie des Völkerrechts und es ist inakzeptabel, dass dies passiert ist.“

Ein Beamter des US-Außenministeriums sagte, Blinken und die stellvertretende US-Außenministerin Wendy Sherman hätten beide am Mittwoch, einen Tag bevor das Pentagon die Entdeckung des Ballons bekannt gab, bei dem obersten Beamten der chinesischen Botschaft protestiert.

Pentagon-Beamte sagten am Donnerstag, dass einer der Orte, an denen es entdeckt wurde, über Montana war, wo sich eines der drei Atomraketen-Silofelder Amerikas auf der Malmstrom Air Force Base befindet.

Eine Reihe republikanischer Gesetzgeber hat die Regierung dafür kritisiert, dass sie zuvor nicht entschlossener gegen China vorgegangen ist. Und eine Entscheidung für Blinken, seine Reise fortzusetzen, hätte Biden noch anfälliger für ihre Beschwerden machen können, zu einer Zeit, in der er beginnt, sich mit dem neuen, von Republikanern geführten US-Repräsentantenhaus zu befassen.

Wetterexperten sagten, Chinas Behauptung, der Ballon sei vom Kurs abgekommen, sei nicht unhaltbar.

China, das Überwachungsversuche der USA und anderer über Gebiete, die es als sein Territorium betrachtet, wütend anprangert und einst ein amerikanisches Spionageflugzeug zum Absturz brachte und seine Besatzung auf der Insel Hainan gefangen hielt, reagierte relativ versöhnlich auf die US-Beschwerden.

In einer Erklärung, die einer Entschuldigung nahe kam, sagte das chinesische Außenministerium, der Ballon sei ein ziviles Luftschiff, das hauptsächlich für die meteorologische Forschung eingesetzt werde. Es hieß, das Luftschiff habe begrenzte „Selbststeuerungsfähigkeiten“ und sei wegen Winden „weit von seinem geplanten Kurs abgewichen“.

„Die chinesische Seite bedauert das unbeabsichtigte Eindringen des Luftschiffs in den US-Luftraum höhere Gewalt“, heißt es in der Erklärung unter Berufung auf einen juristischen Begriff, der verwendet wird, um sich auf Ereignisse zu beziehen, die außerhalb der eigenen Kontrolle liegen.