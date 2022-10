Blinken sagt, die Konsequenzen für den Einsatz einer Atomwaffe seien Putin mitgeteilt worden

Washington

CNN

—



Die Konsequenzen für Russland, wenn es in seinem Krieg gegen die Ukraine eine Atomwaffe einsetzt, seien dem russischen Präsidenten Wladimir Putin mitgeteilt worden, sagte US-Außenminister Antony Blinken am Mittwoch.

„Wir haben den Russen und Präsident Putin auch direkt und sehr deutlich die Konsequenzen mitgeteilt“, sagte der US-Spitzendiplomat auf einer Bloomberg-Veranstaltung. Blinken gab nicht an, wie oder von wem es Putin mitgeteilt wurde, und der stellvertretende Hauptsprecher Vedant Patel schlug später vor, dass US-Beamte nicht direkt mit ihm kommuniziert hätten.

„Sie haben gesehen, wie Mitglieder dieser Regierung direkt mit ihren Kollegen in Russland gesprochen und diese Bedenken und das Potenzial für schlimme Konsequenzen zum Ausdruck gebracht haben“, die „zweifellos ihren Weg zu Präsident Putin gefunden haben“, sagte Patel bei einem Briefing des Außenministeriums.

Beamte der Biden-Regierung sagten, Moskau sei auf höchster Ebene vor den Folgen des Einsatzes von Atomwaffen im Krieg gewarnt worden, aber Blinkens Bemerkung ist die erste ausdrückliche Erwähnung, dass die Botschaft Putin selbst übermittelt wurde.

Blinken prangerte Russlands jüngste Behauptung an, die Ukraine erwäge den Einsatz einer „schmutzigen Bombe“ als „eine weitere Erfindung und etwas, das auch den Gipfel der Verantwortungslosigkeit einer Atommacht darstellt“.

Er sagte, die Vereinigten Staaten hätten direkt mit den Russen kommuniziert, „um zu versuchen, diese falsche Anschuldigung als Vorwand für jede Art von Eskalation zu benutzen“.

„Der Grund, warum uns diese spezielle Anschuldigung etwas Sorge bereitet, ist, dass Russland eine Erfolgsgeschichte darin hat, andere zu projizieren, das heißt, andere zu beschuldigen, etwas getan zu haben, was sie selbst getan haben oder zu tun gedenken“, sagte Blinken.

Blinken wiederholte, dass die USA das nukleare Säbelrasseln des Kremls „sehr sorgfältig“ verfolgen, aber „keinen Grund gesehen haben, unsere nukleare Haltung zu ändern“.

Trotz Putins Rhetorik sagte der russische Botschafter im Vereinigten Königreich, Andrey Kelin, CNN am Mittwoch, dass Russland in seinem Krieg gegen die Ukraine keine Atomwaffen einsetzen werde.

„Russland wird keine Atomwaffen einsetzen. Das kommt nicht in Frage“, sagte Kelin gegenüber Christiane Amanpour von CNN.

Die von Moskau in den letzten Wochen ergriffenen Maßnahmen – die Vorwürfe der „schmutzigen Bombe“, Angriffe auf die zivile Infrastruktur, drohende Niederlagen auf dem Schlachtfeld und seine jährliche Militärübung – haben jedoch die Besorgnis verstärkt, sagte ein hochrangiger Verwaltungsbeamter.

Dieser Beamte sagte gegenüber CNN, dass der mögliche Zusammenbruch von Teilen des russischen Militärs in der Ukraine der Faktor sein könnte, der Putin veranlassen könnte, sich dem Einsatz von Atomwaffen zuzuwenden. Die USA beobachten daher die Entwicklungen in der Region Cherson, wo es für russische Soldaten nicht leicht ist, sich zurückzuziehen.

Russland informierte die USA über seine jährliche GROM-Übung, die seine strategischen Nuklearstreitkräfte einschließt, sagte das Pentagon. Der Kreml sagte am Mittwoch in einer Erklärung, dass Putin militärische Trainingsübungen leitete, bei denen es um Übungsstarts von ballistischen Raketen und Marschflugkörpern ging.

Der Beamte sagte, es könne „alarmistisch klingen“, Bedenken hinsichtlich geplanter Übungen zu zitieren, merkte jedoch an, dass sie nicht in einem Silo betrachtet werden können: Sie ermöglichen es den Russen, Dinge zu üben, wie das Anbringen von Raketen und das Fliegen von Bombern zu einem Zeitpunkt, an dem sie es tun auf dem Schlachtfeld in der Ukraine in eine Ecke gedrängt werden.

Trotz dieser zunehmenden Bedenken haben US-Beamte keine Beweise für russische Aktionen gesehen, die darauf hindeuten würden, dass Moskau den Einsatz von Atomwaffen vorbereitet.

„Wir haben keine Notwendigkeit gesehen, unsere eigene nukleare Haltung zu ändern. Wir haben keinen Hinweis darauf, dass Moskau den Einsatz von Atomwaffen vorbereitet. Aber diese Art von Rhetorik ist aus vielen Gründen besorgniserregend“, sagte der Sprecher des Außenministeriums, Ned Price, am Dienstag.