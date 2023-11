Blinken macht unangekündigten Besuch im Irak



Baghdad, Iraq

CNN

—



Außenminister Antony Blinken stattete dem Irak am Sonntag einen unangekündigten Besuch ab – ein bedeutender Zwischenstopp auf seiner stürmischen Reise durch die Region.

Blinken traf sich mehr als eine Stunde lang mit dem irakischen Premierminister Mohammed Shia al-Sudani in Bagdad. Er besuchte auch die US-Botschaft, wo er eine Sicherheitsunterweisung über die Bedrohung für US-Einrichtungen erhielt.

US-Beamte haben davor gewarnt, dass sich andere Parteien in den Krieg zwischen Israel und der Hamas einmischen. Nach dem Angriff der Hamas am 7. Oktober haben vom Iran unterstützte Stellvertretergruppen ihre Angriffe auf US-Truppen im Irak und in Syrien verstärkt.

Letzten Monat haben die USA drei Drohnen im Irak abgefangen, die auf US-Streitkräfte abzielten. Bei einem Angriff kam es zu leichten Verletzungen der Koalitionstruppen. Angriffe auf US-Streitkräfte im Irak sind immer seltener geworden, seit die USA ihren Kampfeinsatz dort beendet haben und zu einer beratenden und unterstützenden Rolle für das irakische Militär übergegangen sind.

Blinken sagte Reportern, sein Treffen mit dem Premierminister sei „gut“ und „produktiv“ gewesen und er habe deutlich gemacht, dass Angriffe von vom Iran unterstützten Milizen gegen US-Personal inakzeptabel seien.

Blinken sagte, er bekräftigte, dass die USA „alles Notwendige tun werden, um unser Personal und unsere militärischen Einrichtungen zu schützen“.

Er fügte hinzu, dass die USA und der Irak ein „gemeinsames Ziel und eine gemeinsame Verpflichtung“ hätten, Angriffe von vom Iran unterstützten Milizen zu verhindern. Er lobte al-Sudanis „wichtige Erklärung, in der er diese Angriffe“ gegen US-Personal verurteilte.

„Er arbeitet mit seinen eigenen Sicherheitskräften und anderen zusammen, um die notwendigen Maßnahmen zu ergreifen … um sie zu verhindern“, sagte Blinken auf einer Pressekonferenz.

Laut einer Erklärung des Sprechers des Außenministeriums, Matthew Miller, diskutierten die beiden Staats- und Regierungschefs auch darüber, sicherzustellen, dass sich der Konflikt in Gaza nicht auf die weitere Region ausweitet, und über die Verpflichtung der USA, sich mit dem Irak und anderen Partnern im Nahen Osten abzustimmen, um den Zugang zu humanitärer Hilfe sicherzustellen . Sie gingen auch auf „die Notwendigkeit ein, sicherzustellen, dass Palästinenser nicht gewaltsam aus Gaza vertrieben werden“, sagte Miller.

Vor seinem Aufenthalt im Irak traf Blinken am Sonntag auch mit dem Präsidenten der Palästinensischen Autonomiebehörde, Mahmoud Abbas, in Ramallah zusammen, während die Gewalt israelischer Siedler im Westjordanland eskalierte. Während seiner Reise in die Region machte Blinken Zwischenstopps in Israel, Jordanien und Zypern. Vom Irak aus wird er in die Türkei reisen.

Vor Blinkens Besuch im Irak war US-Verteidigungsminister Lloyd Austin der ranghöchste Beamte der Biden-Regierung, der das Land bereiste, als er im März eine unangekündigte Reise nach Bagdad unternahm.

Diese Geschichte wurde mit zusätzlichen Informationen aktualisiert.

Jack Forrest, Abby Baggini und Oren Liebermann von CNN haben zu diesem Bericht beigetragen.