De functionaris voegde eraan toe dat Blinken Lavrov “ontmoedigde” van elk idee dat de steun van de Verenigde Staten aan Oekraïne zou wankelen, en dat de minister van Buitenlandse Zaken niet de indruk kreeg van de Russische minister van Buitenlandse Zaken dat het gedrag van Moskou op enigerlei wijze zou veranderen.

Blinken en Lavrov hebben nog maar één keer contact gehad sinds de Russische invasie van Oekraïne, ze spraken elkaar deze zomer telefonisch om een ​​voorstel van de VS voor Rusland te bespreken om zowel Whelan als de voormalige gedetineerde WNBA-ster Brittney Griner vrij te laten. De VS lieten in december Viktor Bout, een gevangengenomen Russische wapenhandelaar, vrij in ruil voor de vrijlating van Griner, maar Whelan blijft gevangen door het Kremlin, dat hem heeft beschuldigd van spionage.

De laatste keer dat de twee tegenhangers elkaar persoonlijk ontmoetten, was in januari 2022, net voor de Russische invasie, tijdens een ontmoeting in Genève, waar Blinken Lavrov waarschuwde voor de gevolgen die Moskou zou krijgen als het zou doorgaan met het lanceren van zijn niet-uitgelokte offensief. Sinds de invasie van Rusland op 24 februari 2022 hebben Blinken en Lavrov samen verschillende internationale conferenties bijgewoond, maar tot donderdag vermeden ze persoonlijke interacties.