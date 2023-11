Blinken hört am Samstag die Forderung regionaler Minister in Jordanien nach einem Waffenstillstand in Gaza

(1/3) US-Außenminister Antony Blinken trifft sich am 4. November in Amman, Jordanien, mit dem katarischen Premierminister und Außenminister Mohammed bin Abdulrahman Al Thani in einem Hotel während eines Treffentages inmitten des anhaltenden Konflikts zwischen Israel und der palästinensischen islamistischen Gruppe Hamas , 2023…. Lizenzrechte erwerben Mehr lesen

AMMAN, 3. November (Reuters) – US-Außenminister Antony Blinken wird bei seinem Treffen mit Außenministern des Nahen Ostens am Samstag in Jordanien Forderungen nach einem sofortigen Waffenstillstand in Gaza hören, teilte das jordanische Außenministerium mit.

Die Außenminister Saudi-Arabiens, Katars, der Emirate, Ägyptens und Jordaniens sowie palästinensische Vertreter werden die „arabische Haltung betonen, die einen sofortigen Waffenstillstand, die Bereitstellung humanitärer Hilfe und Möglichkeiten zur Beendigung der gefährlichen Verschlechterung, die die Sicherheit der Region bedroht, fordert“, sagte das Ministerium in einer Erklärung am Freitag.

Bei einem Treffen mit Blinken am frühen Samstag in Amman betonte der geschäftsführende libanesische Premierminister Najib Mikati, wie wichtig es sei, auf einen Waffenstillstand in Gaza hinzuarbeiten und die seiner Meinung nach israelische Aggression im Südlibanon zu stoppen, hieß es in einer Erklärung von Mikatis Büro.

Seit Ausbruch des Hamas-Israel-Krieges am 7. Oktober kommt es zu Zusammenstößen der libanesischen Hisbollah mit israelischen Streitkräften an der Grenze zu Israel.

Israel hat den von der Hamas kontrollierten Gazastreifen als Vergeltung für den Überfall von Hamas-Kämpfern auf Israel am 7. Oktober angegriffen, bei dem 1.400 Menschen getötet und mehr als 240 Geiseln genommen wurden. Die Zahl der zivilen Todesopfer in Gaza hat 9.000 überschritten und die humanitären Bedingungen in der Enklave haben sich verschlechtert.

Blinken, der am Freitag nach einem früheren Treffen mit israelischen Führern in Jordanien ankam, sagte, die USA seien entschlossen, dass es in dem Konflikt keine zweite oder dritte Front geben dürfe. Er appellierte außerdem an Israel, Maßnahmen zum Schutz der Zivilbevölkerung in Gaza zu ergreifen.

König Abdullah sagte dem deutschen Bundeskanzler Olaf Scholz am Freitag in einem Telefonat, dass die internationale Gemeinschaft dringend auf einen sofortigen Waffenstillstand in Gaza drängen müsse, um die Zivilbevölkerung zu schützen, sagte das königliche Gericht.

Der Monarch sagte, Israels Militärkampagne werde keinen Erfolg haben und der einzige Weg zu dauerhaftem Frieden sei die Wiederbelebung der Verhandlungen über einen unabhängigen palästinensischen Staat an der Seite Israels.

Die von den USA vermittelten Verhandlungen über eine „Zwei-Staaten-Lösung“ der palästinensischen Unabhängigkeit in den von Israel besetzten Gebieten liegen seit fast einem Jahrzehnt auf Eis.

Jordanien ist ein treuer Verbündeter der USA und grenzt an das Westjordanland und Israel. Amman ist besorgt über die Möglichkeit eines größeren Konflikts, hat die Grenzsicherheit erhöht und Washington aufgefordert, Patriot-Luftverteidigungssysteme einzusetzen.

Der Monarch sagte, er befürchte, dass der Gaza-Krieg eine neue Vertreibung von Palästinensern nach Jordanien auslösen könnte, wo bereits eine große Bevölkerung von Palästinensern lebt, die bei der Gründung Israels im Jahr 1948 von ihrem Land vertrieben wurden.

Berichterstattung von Suleiman Al-Khalidi; Bearbeitung durch Bill Berkrot, Cynthia Osterman, Alexandra Hudson

