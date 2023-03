De Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Antony Blinken en zijn De Russische tegenhanger Sergey Lavrov sprak donderdag kort, in hun eerste persoonlijke contact sinds Rusland‘S invasie van Oekraïne.

De korte ontmoeting vond plaats tijdens de bijeenkomst van de ministers van Buitenlandse Zaken van de G20 in de Indiase hoofdstad New Delhi.

“Blinken heeft om contact met Lavrov gevraagd”, zegt de woordvoerster van Lavrov Dat heeft Maria Zakharova donderdag gezegd, volgens het Russische staatspersbureau TASS.

Thun ontmoeting met de erfgenaam was niet het product van een formele ontmoeting of zelfs maar onderhandelingen, zei ze.

De laatste keer dat Blinken en Lavrov in dezelfde kamer waren, was tijdens een G20-bijeenkomst op Bali in 2022, waar Lavrov naar verluidt naar buiten zou zijn gestormd, volgens destijds westerse functionarissen.

Dat heeft een naamloze Amerikaanse functionaris aan AFP verteld Blinken herhaalde de Amerikaanse steun voor Oekraïne aan de Russische minister van Buitenlandse Zaken. Hij zou er ook bij Rusland op hebben aangedrongen het nieuwe START-verdrag voor nucleaire ontwapening, dat onlangs door president Vladimir Poetin was opgeschort, te hervatten.

Knippert ook beroep aangetekend voor de vrijlating van de Amerikaanse staatsburger Paul Whelan, die momenteel in de gevangenis in Rusland zit.

Maar Zakharova bagatelliseerde de betekenis van de toespraak en vertelde het staatspersbureau RIA Novosti dat Blinken ermee was begonnen en dat het erg kort was geweest.

Hier zijn enkele van de andere opmerkelijke ontwikkelingen met betrekking tot de oorlog in Oekraïne op donderdag 2 maart:

VS: Mogelijkheid blijft bestaan ​​voor China om Rusland te bewapenen

De Verenigde Staten zeiden dat er “geen indicatie” is dat China heeft besloten wapens aan Rusland te leveren, maar gelooft dat de mogelijkheid nog steeds “op tafel” ligt.

“Dit is niet een stap die in het beste belang zou zijn van de Chinezen en hun positie in de internationale gemeenschap, waarvan we weten dat ze deze zeer op prijs stellen”, zei de woordvoerder van de Nationale Veiligheidsraad, John Kirby.

“We hebben onze zorgen hierover aan de Chinezen kenbaar gemaakt”, voegde Kirby eraan toe.

De verklaring weerspiegelt de opmerkingen van de Duitse bondskanselier Olaf Scholz eerder op donderdag.

Peking heeft krachtig ontkend dat het overweegt Rusland te bewapenen.

Poetin beschuldigt Oekraïne van ’terroristische’ aanslag op Brjansk, terwijl Oekraïne claims afwijst

De Russische president Vladimir Poetin beweerde dat Oekraïne “weer een terroristische aanslag” had gepleegd in het grensgebied van Bryansk, waarbij hij Oekraïne beschuldigde van het openen van het vuur op burgers in een auto, waaronder kinderen, meldde persbureau Reuters.

Terwijl de regionale gouverneur zei dat de aanval twee mensen doodde en een jonge jongen verwondde, ontkende Oekraïne de verantwoordelijkheid.

Mykhailo Podolyak, de adviseur van het hoofd van het kabinet van de Oekraïense president, zei dat de Russische beweringen een “klassieke opzettelijke provocatie” waren.

Rusland wil “zijn volk bang maken om de aanval op een ander land en de groeiende armoede na het oorlogsjaar te rechtvaardigen”, twitterde hij.

De Russische FSB-veiligheidsdienst voegde later toe dat “Oekraïense nationalisten” die naar verluidt de zuidelijke regio Brjansk waren binnengedrongen, over de Oekraïense grens waren teruggedrongen.

Poetin roept vergadering Nationale Veiligheidsraad bijeen

De Russische president Vladimir Poetin heeft opgeroepen tot een speciale vergadering van de Nationale Veiligheidsraad naar aanleiding van berichten over gevechten met Oekraïense troepen op Russisch grondgebied.

De woordvoerder van het Kremlin, Dmitry Peskov, zei dat hij op verzoek van journalisten niet over het onderwerp kon spreken.

Hoewel de uitkomst van de bijeenkomst nog moet worden afgewacht, zijn er speculaties dat Rusland officieel de oorlog aan Oekraïne zou kunnen verklaren en een extra mobilisatie van troepen zou kunnen bevelen.

Scholz spreekt met de Armeense premier over westerse sancties

De Duitse bondskanselier Olaf Scholz sprak in Berlijn met de Armeense premier Nikol Pashinyan over berichten over het ontwijken van westerse sancties.

“Natuurlijk hebben we over deze situatie gesproken”, zei Scholz tegen verslaggevers, eraan toevoegend dat Duitsland de situatie in de gaten hield.

De EU en haar bondgenoten onderzoeken een stijging van de export naar landen in de buurt van Rusland, met name Armenië en Kirgizië.

De piek in handelsstromen, volgens een rapport van de Europese Bank voor Wederopbouw en Ontwikkeling dat vorige maand werd vrijgegeven, deed vragen rijzen over de vraag of sancties tegen Rusland werden ontdoken.

Russische oligarch spreekt zich uit tegen oorlog in zeldzame openbare kritiek

De Russische oligarch Oleg Deripaska drong er bij de Russische regering op aan een voorspelbare omgeving te creëren op basis van de rechtsstaat om buitenlandse investeerders terug te lokken naar een Russische economie die onder westerse sancties instort.

De miljardair vertelde op een economisch forum in de Siberische stad Krasnojarsk dat hij niet verwachtte dat de oorlog op zijn vroegst medio 2025 zou de-escaleren.

Rusland moest en kon investeerders uit bevriende landen aantrekken, zei Deripaska.

“Ik ben de hele tijd erg bezorgd dat de staat en het bedrijfsleven constant tegen elkaar worden opgezet”, zei hij.

De 55-jarige oprichter van aluminiumgigant Rusal was in het openbaar verrassend kritisch over het beleid van de Russische regering.

De meeste oligarchen hebben zich onopvallend gehouden na de Russische invasie van Oekraïne.

Het Moldavische parlement veroordeelt de Russische agressie in Oekraïne

Het Moldavische parlement nam een ​​verklaring aan waarin het de Russische invasie van Oekraïne veroordeelde en zei dat Rusland een illegale en niet-uitgelokte aanvalsoorlog voerde.

Een nipte meerderheid van 55 wetgevers in de vergadering met 101 zetels stemde voor de verklaring, waarin stond dat de invasie van Moskou begon met de verovering van het Krim-schiereiland in februari 2014.

De spanningen tussen Rusland en Moldavië, dat aan de zuidwestelijke grens van Oekraïne ligt, zijn sinds het begin van de oorlog sterk toegenomen.

In februari beschuldigde de voormalige Sovjetrepubliek Rusland van samenzwering om de pro-westerse regering in Chisinau omver te werpen, wat Rusland ontkent.

Russische luchtaanval treft appartementsgebouw Zaporizhzhia

Oekraïens Volgens de politie zijn bij een Russische aanval op een flatgebouw van vijf verdiepingen in de Zuid-Oekraïense stad Zaporizhzhia minstens drie mensen om het leven gekomen. Zoek- en reddingsoperaties waren aan de gang, voegden de autoriteiten eraan toe.

“Een raket raakte een hoog woongebouw. Bewoners die vredig sliepen, zaten vast onder het puin”, aldus de politie op Facebook.

Meer meer dan 10 appartementen werden verwoest en op video’s van hulpdiensten was te zien hoe reddingswerkers door het puin kamden. Burgemeester Anatoliy Kurtiev van Zaporizhzhia zei dat zeven mensen gewond raakten, onder wie een zwangere vrouw.

“De De terroristische staat wil elke dag voor ons volk veranderen in een dag van terreur”, zei de Oekraïense president Volodymyr Zelenskyy na de staking. “Maar het kwaad zal niet heersen in ons land. We zullen alle bezetters verdrijven en ze zullen zeker voor alles verantwoordelijk worden gehouden.”

De stad Zaporizhzhia ligt in de gelijknamige regio. Samen met Donetsk, Lugansk en Kherson is het een van de regio’s die Rusland beweert te hebben geannexeerd in Oekraïne.

Rusland beschuldigt Oekraïne van grensinval

Het Kremlin beschuldigde Oekraïense strijders van het betreden van zijn grondgebied, in een gebied dat grenst aan Oekraïne, dat door Moskou werd bestempeld als een “terroristische aanslag”.

De Russische president Vladimir Poetin zei dat “neo-nazi’s” en “terroristen” het vuur hadden geopend op burgers in de zuidelijke regio Brjansk.

“Onze soldaten en officieren … beschermen tegen neonazi’s en terroristen … degenen die vandaag opnieuw een terroristische aanslag hebben gepleegd, het grensgebied zijn binnengedrongen en het vuur hebben geopend op burgers”, zei Poetin in een televisietoespraak.

Oekraïne reageerde op de beschuldiging zeggen dat het een “opzettelijke provocatie” was.

“Rusland wil zijn volk bang maken om de aanval op een ander land en de groeiende armoede na het oorlogsjaar te rechtvaardigen”, zei de Oekraïense presidentieel adviseur Mykhaylo Podolyak op Twitter.

Scholz dringt er bij China op aan Rusland geen wapens te sturen

De Duitse bondskanselier Olaf Scholz heeft China donderdag verzocht Rusland niet met wapens te steunen in zijn oorlog tegen Oekraïne. Scholz sprak over China in de context van de oorlog in een toespraak tot het Duitse parlement

“Mijn boodschap aan Peking is duidelijk: gebruik je invloed in Moskou om aan te dringen op de terugtrekking van Russische troepen”, zei Scholz. “En lever geen wapens aan de agressor Rusland.”

Hij sprak zijn teleurstelling uit over het feit dat Peking had geweigerd Moskou te veroordelen voor het binnenvallen van Oekraïne, hoewel hij de inspanningen voor nucleaire de-escalatie verwelkomde.

De opmerkingen kwamen nadat China een vredesplan van twaalf punten had voorgesteld waarin werd opgeroepen tot een staakt-het-vuren. “Men kan terecht verwachten dat China zijn ideeën bespreekt met de belangrijkste belanghebbenden, met het Oekraïense volk en met (Oekraïense president Volodymyr) Zelenskyy”, zei Scholz over het voorstel.

Rusland zegt dat VN-waarnemers ‘buitensporig vertraagd’ zijn in Zaporizhzhia

Een hooggeplaatste Russische functionaris zei dat het meest recente roulerende team van deskundigen van de Internationale Organisatie voor Atoomenergie (IAEA) er niet in is geslaagd zijn functie bij de kerncentrale van Zaporizja te aanvaarden.

De kerncentrale werd in de begindagen van de invasie door Rusland bezet en bevindt zich nog steeds in de buurt van de frontlinie. IAEA-monitoren zijn op de locatie geplaatst om een ​​nucleaire catastrofe te voorkomen.

“Het is waar dat de rotatie van specialisten, die eens per maand gepland is, buitensporig is vertraagd”, zei Mikhail Ulyanov, de vertegenwoordiger van Rusland bij het IAEA in Wenen, dinsdag tegen het Russische persbureau TASS.

“Het zou op 7 februari plaatsvinden, maar het is nog niet gebeurd, buiten onze schuld. We verwachten dat de wisseling van experts zeer binnenkort zal plaatsvinden, in de komende dagen.”

IAEA-directeur-generaal Rafael Grossi zei maandag in een verklaring dat hij hoopte dat de omschakeling deze week zou plaatsvinden. Hij zei ook dat de teams van het bureau meer explosies in de buurt van de fabriek hadden gemeld.

De Wit-Russische staatstelevisie ontkent aanval op Russisch spionagevliegtuig

De Wit-Russische staatstelevisie ontkende woensdag de beweringen van een lokale antiregeringsgroep dat het een Russisch Beriev A-50 spionagevliegtuig had vernietigd dat in Minsk was gestationeerd.

In een segment met de titel “Stop fake!”, liet de Wit-Russische staatsomroep een korte clip zien van wat volgens hem hetzelfde vliegtuig was dat de activisten beweerden te hebben vernietigd.

De staatstelevisie zei tijdens de uitzending dat het vliegtuig “levend en heel zijn werk uitvoert in het kader van de geallieerde groepering van Wit-Rusland en Rusland”.

Het tv-segment is de eerste keer dat een officiële bron in Wit-Rusland of Rusland commentaar geeft op het incident.

Oekraïne overleeft ‘zwaarste winter’

Oekraïense functionarissen zeiden dat het land de “moeilijkste winter” ooit heeft overleefd, omdat het woensdag verwelkomde wat Oekraïners beschouwen als de eerste lentedag.

Het Russische bombardement aan het eind van 2022 heeft de elektriciteits-, verwarmings- en waterinfrastructuur van Oekraïne beschadigd, waardoor burgers in vrieskou kwetsbaar zijn geworden.

“We hebben deze winter overwonnen. Het was een zeer moeilijke periode en elke Oekraïner heeft deze moeilijkheid ervaren, maar we hebben Oekraïne toch van stroom en warmte kunnen voorzien”, zei de Oekraïense president Volodymyr Zelensky woensdag tijdens zijn dagelijkse toespraak.

Minister van Buitenlandse Zaken Dmytro Kuleba beschreef de eerste lentedag als een “grote nederlaag” voor de Russische ambities in Oekraïne.

“We hebben de moeilijkste winter in onze geschiedenis overleefd”, zei hij in een verklaring. “Het was koud en donker, maar we waren onbreekbaar.”

rm, jcg, zc/sms (AFP, Reuters, AP, dpa)