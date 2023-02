Blinken ging al snel over in de “diepe bezorgdheid” van de Verenigde Staten dat China overweegt mogelijk dodelijke voorraden aan Rusland te leveren in hun hernieuwde offensief tegen Oekraïne.

“We hebben de afgelopen maanden al gezien dat er niet-dodelijke hulp wordt verleend die rechtstreeks gaat naar het helpen en aanzetten tot de oorlogsinspanningen van Rusland. En wat verdere informatie die we vandaag delen, en waarvan ik denk dat die er binnenkort zal zijn, geeft aan dat ze sterk overwegen om dodelijke hulp te bieden aan Rusland, ‘zei Blinken.

Vice-president Kamala Harris zei eerder zaterdag op de conferentie van München in Duitsland dat Rusland “misdaden tegen de menselijkheid” heeft begaan in Oekraïne en verantwoordelijk is voor een “wijdverbreide en systematische aanval” op de burgerbevolking van Oekraïne. , marteling en gedwongen deportaties.

Wang, die na Harris op de conferentie sprak, veroordeelde publiekelijk de Amerikaanse reactie op de ballon die over het land vloog als een “zwakke” en “bijna hysterische” reactie; hij beschuldigde de VS ook van oorlogszucht.

Over China dat mogelijk de oorlogsinspanningen van Rusland helpt, zei Blinken: “We zien dat China dit overweegt; we hebben ze die grens niet zien overschrijden. Dus ik denk dat het belangrijk is dat we duidelijk maken, zoals ik vanavond heb gedaan tijdens mijn ontmoeting met Wang Yi, dat dit iets is dat ons grote zorgen baart. En ik heb duidelijk gemaakt hoe belangrijk het is om die grens niet te overschrijden, en het feit dat het ernstige gevolgen zou hebben voor onze eigen relatie, iets dat we niet nodig hebben bovenop het ballonincident waar China bij betrokken is.

Verder onder druk gezet door Margaret Brennan op CBS News’ “Face The Nation” over wat dodelijke steun aan de Russische oorlogsinspanning zou zijn, antwoordde Blinken: “Wapens. … Voornamelijk wapens.”

“Er is een hele reeks dingen die in die categorie passen, alles van munitie tot de wapens zelf,” voegde hij eraan toe.

Blinken zei dat de VS zich zorgen maken over Chinese bedrijven die mogelijk apparatuur leveren aan door Rusland gesteunde huurlingengroepen die actief zijn in Oekraïne, waaronder de Wagner Group.

“Tot nu toe hebben we Chinese bedrijven gezien en natuurlijk is er in China echt geen onderscheid tussen particuliere bedrijven en de staat. We hebben gezien dat ze niet-dodelijke steun aan Rusland hebben verleend voor gebruik in Oekraïne. De bezorgdheid die we nu hebben, is gebaseerd op informatie die we hebben dat ze overwegen dodelijke steun te bieden, ‘zei hij.

Blinken typeerde de Amerikaanse relatie met China als “competitief” en “een van de meest consequente maar ook complexe relaties die we hebben”, eraan toevoegend dat “we er sterk belang bij hebben om de relatie op verantwoorde wijze te beheren en ervoor te zorgen dat de beste van ons vermogen, dat concurrentie niet uitmondt in een conflict of een koude oorlog.”