De Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Antony Blinken arriveerde in Ethiopië om het vredesproces te steunen na een burgeroorlog die nu al meer dan twee jaar duurt.

De reis van Blinken komt wanneer de regering van president Joe Biden probeert de Chinese invloed op het continent tegen te gaan. Rusland heeft ook voet aan de grond gekregen door de betrekkingen met veel landen te versterken, waaronder Ethiopië.

Het is het hoogste bezoek van een Amerikaanse functionaris aan het land sinds het uitbreken van het conflict tussen de regering van Ethiopië en de Tigrayan-rebellen in 2020. Sindsdien zijn de betrekkingen gespannen met Washington die Addis Abeba beschuldigt van misdaden tegen de menselijkheid. Ethiopië heeft deze beweringen ontkend.

Volgens schattingen van de VS zijn er ongeveer 500.000 levens verloren gegaan in het conflict.

Wat staat er op de agenda

Blinken begint zijn reis met een ontmoeting met minister van Buitenlandse Zaken Demeke Mekonnen en er is ook een ontmoeting gepland met premier Abiy Ahmed en de leiders van de Tigrayaanse strijdkrachten.

Molly Phee, de hoogste Amerikaanse diplomaat voor Afrika, zei dat het bezoek van Blinken tot doel zou hebben de vrede te consolideren, maar voegde eraan toe dat de relatie tussen de VS en Ethiopië niet klaar was om “weer normaal” te worden.

Survivor vertelt over burgermoordpartijen in Tigray Schakel JavaScript in om deze video te bekijken en overweeg te upgraden naar een webbrowser die HTML5-video ondersteunt

“Het conflict dat Ethiopië zojuist heeft doorstaan, was wereldschokkend. Het omvatte verschrikkelijke wreedheden door alle partijen en was buitengewoon verstorend voor de stabiliteit van het land en voor zijn economie, die ook wordt geconfronteerd met historische droogte”, vertelde ze aan verslaggevers.

Washington had uitgebreide beperkingen opgelegd aan de economische en veiligheidshulp aan Ethiopië en de toegang tot de Amerikaanse African Growth and Opportunity Act, een belastingvrij handelsprogramma, afgesneden. Abiy’s regering zal dat waarschijnlijk ter discussie stellen.

Ethiopië probeert ook zijn schuld te herstructureren en een lening van het Internationaal Monetair Fonds veilig te stellen.

Ondanks het Tigray-vredesakkoord is elders in het land geweld uitgebroken en wordt de staat ervan beschuldigd de internetvrijheid te beperken. Hoewel humanitaire hulp is binnengestroomd, wordt nog steeds niet voorzien in de basisbehoeften van veel mensen.

Humanitaire hulpverleners zeggen dat Eritrese troepen nog steeds in verschillende grensgebieden zijn gestationeerd. Milities uit de naburige Amhara-regio hebben grondgebied bezet in betwiste delen van westelijk en zuidelijk Tigray.

Dit is het derde bezoek van Blinken aan Afrika bezuiden de Sahara, en de topdiplomaat van Washington zou donderdag naar het West-Afrikaanse land Niger vertrekken. De Amerikaanse vice-president Kamala Harris zal naar verwachting binnenkort ook naar Ghana, Tanzania en Zambia reizen.

tg/rc (AFP, Reuters)