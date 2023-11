Blinken aus den USA macht unangekündigten Besuch im Irak aus Angst vor einem regionalen Konflikt | Nachrichten zum israelisch-palästinensischen Konflikt

US-Außenminister Antony Blinken hat dem Irak überraschend einen Besuch abgestattet, da die Befürchtungen zunehmen, dass der Krieg zwischen Israel und der Hamas zu einem umfassenderen regionalen Konflikt eskalieren könnte.

Blinken, der sich auf einer Reise durch mehrere Länder im Nahen Osten befindet, führte am Sonntag Gespräche mit dem irakischen Premierminister Mohammed Shia al-Sudani, während Washington Bagdad um Hilfe bei der Niederschlagung von Angriffen auf US-Streitkräfte bittet, für die es vom Iran unterstützte Gruppen verantwortlich macht .

In einem Gespräch mit Reportern nach ihrem Treffen sagte Blinken, die Gespräche mit al-Sudani seien „produktiv“ gewesen und sein irakischer Amtskollege arbeite mit seinen Sicherheitskräften zusammen, um „die notwendigen Maßnahmen“ zur Bewältigung der Angriffe zu ergreifen.

„Dies ist eine Frage der irakischen Souveränität“, sagte Blinken. „Kein Land möchte, dass Milizen gewalttätige Aktivitäten ausüben.“

„Wir haben ein gemeinsames Ziel und eine gemeinsame Verpflichtung, dafür zu sorgen, dass diese Angriffe nicht passieren“, fügte der führende US-Diplomat hinzu.

Al-Sudani, dessen Regierung enge Beziehungen zum Iran unterhält, aber Angriffe auf US-Streitkräfte in seinem Land öffentlich verurteilt hat, wiederholte die Forderung nach einem Waffenstillstand in Gaza und wies auf „die Dringlichkeit der Eindämmung der Krise und der Verhinderung ihrer Ausbreitung“ hin, teilte sein Büro mit ein Statement.

Das US-Pentagon gibt an, dass Raketen- und Drohnenangriffe auf US-Streitkräfte im Irak und in Syrien – die meisten davon wurden von einer Gruppe behauptet, die sich „Islamischer Widerstand im Irak“ nennt – seit Ausbruch der Kämpfe zwischen Israel und der Hamas deutlich zugenommen haben.

Washington hat seine Diplomatie im Nahen Osten intensiviert, da arabische Länder und bewaffnete Gruppen in der Region zunehmend wütend über die steigende Zahl von Todesopfern durch Israels Krieg gegen die palästinensische bewaffnete Gruppe Hamas werden.

Blinkens Besuch erfolgte nach Zwischenstopps in Israel und Jordanien, nachdem libanesische Beamte sagten, bei einem israelischen Luftangriff seien bei der jüngsten Eskalation der Kämpfe an der angespannten libanesisch-israelischen Grenze vier Zivilisten, darunter drei Kinder, getötet worden.

Die im Libanon ansässige bewaffnete Gruppe Hisbollah warnte am Sonntag, dass „der Feind den Preis“ für die Angriffe zahlen werde.

Das israelische Militär und die Hisbollah, die ebenso wie die Hamas vom Iran unterstützt wird, sind seit den Angriffen der Hamas auf Israel am 7. Oktober, bei denen nach Angaben israelischer Beamter mindestens 1.430 Menschen, hauptsächlich Zivilisten, getötet wurden, regelmäßig an grenzüberschreitenden Zusammenstößen beteiligt.

Am Freitag warnte der Hisbollah-Führer Sayyed Hassan Nasrallah, dass ein größerer regionaler Konflikt nicht ausgeschlossen werden könne und „alle Szenarien offen“ seien, solange Israel seine Bombardierung des Gazastreifens fortsetze, bei der nach Angaben von Beamten in der von der Hamas regierten Enklave mindestens 9.770 Menschen getötet wurden Menschen.

Blinken traf am Sonntagabend in der Türkei ein, wo er voraussichtlich Gespräche mit seinem türkischen Amtskollegen Hakan Fidan führen wird, während die vom Iran unterstützte Gruppe Kataib Hisbollah davor warnte, dass der Besuch des Diplomaten „eine beispiellose Eskalation“ zur Folge haben würde.

Al-Sudani wird voraussichtlich am Montag eine regionale Reise in den Iran und in die Golfstaaten beginnen.