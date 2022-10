Blink-182 trifft sich mit Tom DeLonge für neue Musik und Tournee

CNN

Blink-182 kommt in eine Stadt in Ihrer Nähe.

Die Band kündigte am Dienstag eine neue Tour in einem lustigen Video voller Doppeldeutigkeiten an, in dem Fans ihren Wunsch zum Ausdruck brachten, die Gruppe zusammenkommen zu sehen.

Die Bandmitglieder Mark Hoppus und Travis Barker werden sich für die Tourneen mit dem ursprünglichen Mitglied Tom DeLonge wiedervereinigen.

Es ist das erste Mal seit 2015, dass das Trio wieder zusammen ist. Sie bringen am Freitag eine neue Single mit dem Titel „Edging“ heraus und Tourtickets gehen am 17. Oktober in den Verkauf.

Der von Blink-182 verifizierte Instagram-Account listet sie als „Crappy Punk Rock since 1992“ auf.

„Kamen. Die Tour kommt. Album kommt. Tom kommt“, heißt es in der Bildunterschrift des Videos. „Tickets ab Montag erhältlich. Neuer Song EDGING erscheint am Freitag. blink182.com.“

Die Tour beginnt am 11. März in Tijuana, Mexiko.

Matt Skiba trat für DeLonge ein, nachdem er die Gruppe 2015 verlassen hatte. Skiba war nicht Teil der Reunion-Ankündigung.