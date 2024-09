Status: 28-09-2024 14:50 uur In Hannover-Bothfeld zijn snel 9.000 inwoners tegelijk aanwezig die daar wonen zonder dat ze ervan verdacht worden blind te zijn. Experts zijn betrokken bij nachtelijke bombardementen op de wereld.

De 250 kilogram aan bommen van de Amerikaanse luchtmacht bevonden zich in de Gelände der ehemaligen Freiherr-von-Fritsch Kaserne. De stad Hannover heeft in de omgeving een gebied van een kilometer ruimte. Er wonen ’s ochtends 8.700 mensen in de Sperrzone. De Autobahn 2 tussen de drie delen van Hannover-West en het Kreuz Hannover-Buchholz waren beide verantwoordelijk voor de entschärfung. Ga naar de Stadtwarnung.

Een Gefahr voor de Bevolkerung-file op de Stadt Hannover nicht. Voor de betrokkenen is er een Betreuungsstelle in de IGS Bothfeld. De stad Hannover was klaar voor het einde van de massamarkt en de burgertelefonie.

