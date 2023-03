Goedemorgen! Dit is onze dagelijkse nieuwsoverzicht met alles wat u moet weten in één beknopte lezing. Meld u hier aan om dit elke ochtend in uw inbox te ontvangen.

In de nasleep van de onthullingen van de jezuïeten benadrukken de slachtoffers dat ‘dit niet kan blijven gebeuren’

WAARSCHUWING: Dit artikel bevat een gedetailleerde bespreking van seksueel misbruik van minderjarigen.

De vrijgave van een lijst van jezuïetenpriesters die beschuldigd worden van seksueel misbruik van minderjarigen in Canada heeft een schokgolf veroorzaakt door sommige scholen en gemeenschappen – en heeft overlevenden ertoe aangezet om met hun eigen verhalen naar voren te komen.

De religieuze orde maakte de lijst maandag openbaar, als onderdeel van een poging om transparanter en verantwoordelijker te zijn.

“Dit kan niet blijven gebeuren”, zei Bob Lemieux, een 12-jarige kostganger in zijn voorbereidend jaar op de Loyola High School in Montreal in 1957-58.

KIJK | Jezuïeten van Canada noemen priesters beschuldigd van seksueel misbruik van minderjarigen: Jesuits of Canada publiceert lijst van priesters die worden beschuldigd van seksueel misbruik

Hij beweert dat pater George Epoch hem dat jaar met geweld heeft gekust.

“Wat Epoch mij heeft aangedaan, heeft een groot deel van mijn leven verwoest”, zegt Lemieux, 77, die nu buiten Kalamazoo, Michigan woont.

“Ik groeide op in het lichaam van een man en deed veel dingen, maar mentaal waren er veel dingen waar ik nooit overheen ben gegroeid.”

Epoch is een van de 27 priesters die door de jezuïeten zijn genoemd.

De lijst, die maandag is vrijgegeven, is het resultaat van een audit die de religieuze orde in 2020 begon en waarin beschuldigingen van misbruik door leden uit de jaren vijftig werden onderzocht.

Veel van de priesters werden meerdere keren overgeplaatst naar scholen en gemeenschappen in het hele land, van Alberta tot Newfoundland.

CBC News heeft de beschuldigingen tegen de priesters, van wie er velen zijn overleden, niet onafhankelijk geverifieerd. Lees hier het volledige verhaal.

De wereld worstelt om de financiële gevolgen van de ineenstorting van de Californische bank te voorspellen

(Brian Snyder/Reuters)

Klanten wachten maandag in de rij buiten een filiaal van de Silicon Valley Bank in Wellesley, Massachusetts. De implosie van Silicon Valley Bank zal onvermijdelijk gevolgen hebben voor de wereldwijde financiën, schrijft Don Pittis van CBC. De vraag is of het groot of klein wordt. Lees hier zijn analyse.

Joy Thompson droomt ervan haar familie te herenigen en haar dochters eindelijk bij haar in Canada te krijgen. Ze kwam hier in 2004 als huishoudster om haar kinderen te ondersteunen en ze naar school te laten gaan in de Filippijnen. Toen de baas van Thompson haar eind 2018 voorstelde aan de eigenaren van een uitzendbureau in Toronto, voelde Thompson dat de droom om haar twee dochters naar Canada te halen eindelijk zou uitkomen. Haar dochters, Aubrey en April Nuval, werkten als verpleegsters in de Verenigde Arabische Emiraten. Thompson greep de kans met beide handen aan toen Rose en Bert Smith, mede-eigenaars van Apex Connection Corp., haar vertelden dat ze hen konden helpen aan Canadese visa. Maar bijna vijf jaar later blijven haar dochters in de VAE, nadat hun overeenkomst met het bureau uitgroeide tot een geschil en de familie nergens terecht kon voor verhaal. Lees hier meer over dit verhaal.

Het tekort aan opvoeders voor jonge kinderen dat het Canadese kinderopvangprogramma van $ 10 per dag bedreigt, kan niet eenvoudig worden opgelost door de opleidingsmogelijkheden uit te breiden, volgens een reeks mensen die in de sector werken. Kinderopvangcentra in het hele land hebben nu zo’n personeelstekort dat ze ouders afwijzen die op zoek zijn naar een plek. De situatie roept vragen op over de levensvatbaarheid van het plan van de federale regering om tegen 2026 250.000 nieuwe kinderopvangplaatsen toe te voegen, wanneer het nationale programma van premier Justin Trudeau in volle gang moet zijn. Voorstanders van kinderverzorgers zeggen dat het verbeteren van lonen en arbeidsomstandigheden het meest cruciale ingrediënt is bij het aanpakken van wat sommigen een personeelscrisis noemen. Lees hier meer.

Er wordt tegenwoordig veel gesproken over een grotere rol voor particuliere gezondheidsklinieken in Canada, gedeeltelijk aangewakkerd door de plannen van premier Doug Ford om het aantal operaties in Ontario dat wordt uitgevoerd in klinieken met winstoogmerk aanzienlijk te verhogen. Ondanks beloften van Ford en anderen dat het diensten zal stroomlijnen en het probleem van lange wachttijden zal oplossen, zeggen zorgprofessionals die door CBC News zijn geïnterviewd dat er nuances zijn en dat dergelijke gelukkige resultaten niet worden bevestigd door de gegevens. Gegevens uit BC en uit andere landen suggereren zelfs dat particuliere operatieklinieken met winstoogmerk waarschijnlijk de werkelijke kosten voor de belastingbetaler zullen verhogen en de wachttijden in ziekenhuizen in Ontario kunnen verergeren. Lees hier het volledige verhaal.

De Toronto-zanger The Weeknd heeft nu de op een na meeste Juno Awards aller tijden, na het winnen van het album van het jaar tijdens de ceremonie op maandagavond, georganiseerd door acteur Simu Liu. De Canadian Music Awards-show reikte de hele avond vijf prijzen uit: de TikTok Juno-fankeuzeprijs, album van het jaar, doorbraakartiest van het jaar, rapalbum/EP van het jaar en hedendaagse R&B-opname van het jaar. De show bevatte ook de opname van Nickelback in de Canadian Music Hall of Fame en een eerbetoon aan hiphop ter gelegenheid van het 50-jarig jubileum in Canada. Maar een vroeg incident overschaduwde bijna de rest van het evenement. Poppunkster Avril Lavigne won de laatste prijs van de avond, de TikTok Juno fan choice award, waarmee ze in haar toespraak zinspeelde op een bizar moment eerder tijdens de ceremonie toen een topless demonstrant achter haar op het podium verscheen. Lees hier het volledige verhaal.

Hier is wat goed nieuws om je dinsdag mee te beginnen: Logan Ferriss uit Windsor, Ont. Vorige week ging een droom in vervulling. Hij vecht al 12 van zijn 13 jaar tegen acute lymfatische leukemie. Vorige week tekende de fervente hockeyspeler een eendaags contract bij de Pittsburgh Penguins en schaatste hij rond met zijn idolen dankzij de Make-A-Wish Foundation. “Toen we kwamen, was ik erg nerveus”, zei Ferriss in een video die de Penguins plaatsten. “En toen we gingen zitten en met ze praatten, merkte ik dat het gewoon normale jongens waren. Het was erg leuk.” Lees hier meer over zijn verhaal.

Eerste persoon: ik was een onwillige hockeymoeder. Dit is hoe mijn minachting voor het spel in trots veranderde

Jocelyn Crocker uit Edmonton had van jongs af aan een hekel aan hockey en begreep het verlangen van haar zoon om de sport te spelen niet. Lees hier haar column.

Vandaag in de geschiedenis: 14 maart

1868: Emily Murphy, de eerste vrouwelijke rechter van het Britse rijk, wordt geboren in Cookstown, Ontario. In 1916 werd Murphy benoemd tot politierechter voor Edmonton en later voor Alberta. Ze was een van de “Beroemde Vijf” vrouwen die de strijd leidden om vrouwen tot rechtspersoon te laten verklaren onder de British North America Act. Door hun overwinning in 1929 voor de Britse Privy Council konden vrouwen tot senatoren worden benoemd.

1879: Theoretisch natuurkundige Albert Einstein is geboren in Ulm, Duitsland.

1899: De zakenlegende KC Irving uit New Brunswick wordt geboren in Buctouche.

1950: Albert Guay wordt in Quebec City veroordeeld tot ophanging voor de moord op zijn vrouw, die een van de 23 mensen was die omkwam toen een bom ontplofte aan boord van een vliegtuig van Canadian Pacific Airlines in september 1949.