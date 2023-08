Bleibt sie Bundestrainerin? Voss-Tecklenburg mit einer klaren Aussage

Martina Voss-Tecklenburg möchte nach dem WM-Debakel ihre Arbeit als Fußball-Bundestrainerin fortsetzen. Unterdessen wurden Gerüchte über ein zerrüttetes Verhältnis zwischen den Spielern und dem Trainerstab dementiert.

„Das Einfache ist, wegzulaufen, wenn das Leben schwierig wird. Ich bin nie weggelaufen, wenn es schwierig wurde. Daher habe ich weiterhin den festen Willen, gemeinsam mit allen Beteiligten die nächsten Schritte im deutschen Frauenfußball zu gehen“, sagte die 55-Jährige auf der Abschlusspressekonferenz zwei Tage nach der historischen Vorrundenniederlage in Australien: „Ich bleibe.“ stur und stark. „

DFB-Präsident Bernd Neuendorf hat Voss-Tecklenburg (Vertrag bis 2025) seit dem folgenreichen 1:1 gegen Südkorea immer wieder sein Vertrauen ausgesprochen. „Ich bin mir sehr sicher, dass sie mit der Mannschaft wieder in die Spur kommt“, sagte Neuendorf am Freitag bei einem DFB-Treffen in Hanau.

Die Trainerin sieht eine intakte Beziehung zu ihren Spielern

Auf einen Medienbericht über angebliche Risse zwischen der Mannschaft und dem Trainerstab sowie Kommunikationsprobleme antwortete der Bundestrainer: „Wir reden mit den Spielern, das haben wir hier während des Turniers nicht erlebt. Ich habe vollstes Vertrauen in die Ehrlichkeit von.“ die Spieler.“

Auch Joti Chatzialexiou, Sportlicher Leiter Nationalmannschaften im Deutschen Fußball-Bund, sagte nach Rücksprache mit dem Mannschaftsrat am Vortag: „Uns wurde nichts dergleichen mitgeteilt.“

Das könnte Sie auch interessieren: Schlechte Luft nach der WM in Italien! Öffentlicher Zoff mit Trainer

Nach der Heimreise am Sonntag kündigte der DFB-Manager eine „umfangreiche Analyse“ des Turniers in den nächsten zwei bis drei Wochen an. In nur sieben Wochen rückt die Olympia-Qualifikation über die neue Nations League in den sportlichen Fokus. „Es ist wichtig, nach der Analyse wieder nach vorne zu blicken und zu zeigen, dass wir diese Schande wiedergutmachen können“, sagte Chatzialexiou. (sid/ps)