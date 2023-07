Bleibt er beim HSV? Heuer Fernandes spricht exklusiv über seine Zukunft

Als Daniel Heuer Fernandes vor fünf Wochen im Moment der Trauer über den erneut verpassten Aufstieg nach seiner Zukunft gefragt wurde, reagierte er emotional – und vermied ein Engagement beim HSV. Im MOPO spricht der Keeper erstmals seit der Abstiegspleite gegen den VfB Stuttgart Klartext: über Defensivschwächen, Abschiedsgedanken im Urlaub, seinen Traum von der Bundesliga – und vor allem über seine Zukunft beim HSV.

MOPO: Herr Heuer Fernandes, fühlen sich die Tage in Kitzbühel für Sie bisher wie ein Déjà-vu an? Im Sommer 2019 fand hier auch Ihr erstes HSV-Trainingslager statt.

Daniel Heuer Fernandes: Nicht gerade ein Déjà-vu, ich war schon oft in Österreich. Aber die Bedingungen und das Hotel sind sehr gut. Es gibt schlechtere Orte für ein Vorstellungsgespräch (lacht). Alles ist arrangiert, um uns gut vorzubereiten.

Du bist jetzt seit vier Jahren hier und hast viel erlebt. Was ist beim HSV anders als damals?

Auf jeden Fall hat sich im Vergleich zu meinem Start einiges positiv entwickelt – intern, aber auch was die Bindung zwischen der Mannschaft und den Fans angeht. Da ist etwas Großes passiert. Es macht Spaß, es zu erleben.

HSV-Keeper Heuer Fernandes gehört zu den Senioren

Mit Tom Mickel, Bakery Jatta und Jonas David gibt es im HSV-Kader mittlerweile nur noch drei ältere Spieler als Sie. Macht Sie das stolz?

Auf jeden Fall. So lange für den HSV spielen zu dürfen, ist etwas Besonderes – vor allem als Torwart. Im Fußballgeschäft ist es nicht mehr normal, vier Jahre lang für einen Verein zu spielen. Ich habe auch persönlich viel durchgemacht, es gab Höhen und Tiefen und ich habe viele wichtige Erfahrungen gesammelt.

Hat der HSV einen besseren Daniel Heuer Fernandes als damals?

Ich glaube schon, dass es hier einen anderen Torwart gibt als 2019. Ich bin erfahrener geworden, auch durch die negativen Erfahrungen. Das Wichtigste ist, an den Erfahrungen zu wachsen. Aber auch inhaltlich bin ich weiter als damals, auch dank meiner Trainer. Sven Höh bringt uns alle in der Torwartmannschaft extrem nach vorne.

Ihre Torwartmannschaft wollte in der Vorsaison nicht weniger als 34 Gegentore kassieren. Doch am Ende kassierte man 45 Gegentore, zehn mehr als im Jahr zuvor. Nervt Sie die defensive Verletzlichkeit?

Auf jeden Fall. Natürlich geht es darum, Spiele zu gewinnen. Besonders wichtig ist mir aber, dass wir defensiv stabil stehen. Wir müssen uns vorwerfen lassen, dass wir nicht kompakt und sorgfältig genug agieren. Das müssen und wollen wir verbessern. Wir waren in letzter Zeit zu anfällig, deshalb werden wir in der Vorbereitung darauf trainieren.

HSV-Abstiegspleite gegen Stuttgart „war schmerzhaft“

Nach dem Relegationsrückspiel gegen Stuttgart hatte man im Stadion Tränen in den Augen. Wie lange hat es gedauert, bis Sie Ihr Lächeln wiedergefunden haben?

Die Niederlage war schmerzhaft. Ich war an diesem Abend länger als sonst im Stadion und habe mit meinen Teamkollegen und dem Trainerstab gesprochen. Als ich nach Hause kam, saßen meine ganze Familie und Freunde am Esstisch. Das sind die Momente, in denen man weiß: Es geht weiter. Die folgenden Tage waren nicht einfach, aber die Verarbeitung ging ziemlich schnell – denn wir bekamen schnell einen Blick auf das große Ganze und was wir als Team und ich persönlich in der Saison erreicht haben. Das macht mich stolz und hat mir Kraft gegeben. Es war ein harter Schlag für uns, aber er muss abgehakt werden.

Haben Sie sich bewusst von dem Geschehen distanziert?

Ja, das ist mir wichtig. Wenn Sie im Urlaub sind, sollten Sie ihn genießen. Das habe ich getan und wollte runterkommen. Dadurch bin ich wieder zu Kräften gekommen und jetzt dreht sich wieder alles um den Fußball – und ich bin total begeistert.

Daniel Heuer Fernandes nach der Niederlage gegen Stuttgart. „Ein harter Schlag“, gibt er zu. WETTER Daniel Heuer Fernandes nach der Niederlage gegen Stuttgart. „Ein harter Schlag“, gibt er zu.

Hatten Sie während Ihres Urlaubs und nach dem vierten Aufstiegsverbot mit dem HSV schon an einen Abschied gedacht?

Nein, es gab keine Abschiedsgedanken. Die Gedanken im Urlaub drehen sich um das Bedürfnis, wieder frisch zu sein. Für mich ist es wichtig, sagen zu können, dass ich alles tun werde, um es gut zu machen. Ich kann nichts anderes beeinflussen. Urlaub ist Urlaub, ich wollte mich nicht von anderen Gedanken leiten lassen. Fachliche Gespräche führt man natürlich auch im Urlaub. Aber ich wollte bewusst weniger darüber nachdenken.

Es gab Interessenmeldungen aus Portugal, dem Heimatland Ihres Vaters, unter anderem von Sporting Lissabon. Inwiefern hat Sie das beunruhigt?

Das hat mich nicht gestört. Ich habe einen Berater, der sich um solche Dinge kümmert. Natürlich gibt er mir Auskunft – aber es war mir wichtig, dass ich meinen Job in vollen Zügen lebe: Und das ist der HSV!

Heuer Fernandes beschäftigt der HSV-Abschied nicht

War ein Wechsel für Sie eine ernsthafte Option?

Das beeinflusst mich natürlich, wenn mein Berater mit mir spricht. Aber mein Gedanke war: Ich bin beim HSV und möchte hier mein Bestes geben.

Heißt das, dass Sie in drei Wochen gegen Schalke auf jeden Fall im Tor stehen werden?

Ich gehe davon aus, ja. Das ist nicht nur meine Entscheidung, sondern auch die des Trainers (lacht).

Welche Rolle spielt die Unterstützung der Fans in Ihren Gedanken über die Zukunft? Sie wurden zum zweiten Mal in Folge zum Spieler der Saison gewählt.

Das macht mich stolz, denn es ist eine Bestätigung der geleisteten Arbeit. Die Fans sind ein Hauptgrund, beim HSV zu spielen. Der Verein ist sowieso etwas Besonderes – aber auch, weil Fans hinter uns stehen. Der Support wird niemals normal sein.

Ihr Vertrag beim HSV läuft noch ein Jahr. Möchtest du in deiner Karriere auf jeden Fall noch einmal in der Bundesliga spielen?

Klar. Mein Ziel ist es, wieder in die Bundesliga zu kommen. Ich habe es schon geschafft, möchte mich aber natürlich noch einmal dort zeigen. Als Fußballer braucht man ehrgeizige Ziele – und mein Ziel ist es, mich mit den Besten zu messen. Ich will wieder dort hin.

Heuer Fernandes hat ein klares Ziel: Aufstieg zum HSV

Du bist jetzt 30 Jahre alt. Was wird für Sie bei Ihrem nächsten Vertrag noch entscheidend sein?

Das Gesamtpaket und die Perspektive müssen passen. Es ist klar, dass ich auch langfristig denke. Ich bin jetzt im perfekten Torwartalter und habe noch ein paar Jahre vor mir. Es muss passen und das Gefühl vorhanden sein, gewollt zu sein. Ich möchte spielen, solange ich kann. Und natürlich möchte ich, dass mein aktueller Arbeitgeber bereit ist, langfristig mit mir zusammenzuarbeiten. Leistung ist der Schlüssel und ich bin allein dafür verantwortlich.

Das könnte Sie auch interessieren: Er spricht bereits vom Aufstieg! Das ist der HSV-Plan mit Zugriff auf Hadzikadunic

Zurück zum Déjà-vu. Warum schafft es der HSV, das Déjà-vu-Nichtaufstiegserlebnis im sechsten Anlauf in der neuen Saison hinter sich zu lassen?

Ich weiß, dass wir brutale Qualität haben. Wenn wir sie auf das Feld bringen können, haben wir diesmal sehr gute Chancen, es zu schaffen. Der Glaube und die Bereitschaft müssen da sein. Wir müssen es leben – und nur dann wird es funktionieren. Bevor wir über den Aufstieg sprechen, müssen wir zuerst arbeiten.