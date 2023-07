Meer Holzskulpturen entstanden während eines Bildhauersymposiums, van 3 tot 14 juli im Kunstmuseum Waldviertel stattfand. Er is een oorlog met 30 jaar samenwerkingsjubileum aan de universiteit voor kunst en design in Cluj-Napoca (Klausenburg) in Roemenië. Innerhalb von eigen Tagen kreierten sechs Studierende der Universität mithilfe zweier Professoren die Skulpturen aus großen Baumstämmen, die von der Forst- und Teichwirtschaft Georg Dirnberger waren Spendet. Die Studierenden, die eine Holzskulptur juwelen, waren Maria Madalina Brinet, Andreea Emanuela Grigoras, Anita Blanka Hincs, Valerian Mihai Pocotila, Eduard Sergiu Filep en Alexander Knezevic. Gemeinsam met professoren Radu Handru en Florin Marin reizen in Roemenië en. De Holzskulpturen zijn nu verteilt im Skulpturenpark des Kunstmuseums en worden nu permanent tentoongesteld in Park zu bewundern sein.

Die Cooperation des Kunstmuseums Waldviertel mit der Universität für Kunst und Design in Cluj-Napoca begon Anfang der 1990er Jahre. Damals sich die Gründer des Kunstmuseums Makis und Heide Warlamis zum ersten Mal mit Professor Radu Handru en Liliana Moraru von der Uni Cluj-Napoca. Als deze Begegnung een lange levensduur heeft. Het eerste gemeinsame Bildhauersymposium wurde im Steinbruch bei Schrems abheden, im Laufe der Jahre wurdenviele gemeinsame Projekte, Symposien, Workshops and Ausstellungen durchgeführt. Het Kunstmuseum Waldviertel versterkt deze samenwerking als een kulturverbindingdes Projekt für den kulturellen Austausch.

Die studente Andreea Emanuela Grigoras.

Die studente Maria Madalina Brinet.

Der Student Valeriaan Mihai Pocotila.

De student Alexander Knezevic.

Die studente Anita Blanka Hincs.

Der Student Eduard Sergiu Filep.

Die professoren Radu Handru en Florin Marin.

Die nun gefertigten Holzskulpturen waren auch die Ausstellung „Masterpieces“ ergänzen, die werd gegeven vanaf 23. September im Kunstmuseum. In die Jubiläumsausstellung met es zahlreiche Werke van 15 Professoren der Universität für Kunst und Design in Cluj-Napoca aus unterschiedlichen Bereichen – Malerei, Grafik, Skulptur und textile Objekte – zu sehen geben.