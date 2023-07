Ganz gleich, ob Sie ein erfahrener Student oder ein Erstsemester sind, der Schulanfang ist für alle eine aufregende Zeit. Damit Sie den Beginn eines neuen Schuljahres stilvoll feiern können, führt Samsung erneut sein Back to School-Programm durch.1 Eine Kampagne, die es sich zum Ziel gesetzt hat, Schülern auf der ganzen Welt dabei zu helfen, in das Galaxy-Ökosystem einzutauchen.

Dank der nahtlosen Konnektivität der Galaxy-Geräte können auch Sie sich für das kommende Schuljahr mit einer Gerätekombination aus der vielfältigen Produktpalette von Samsung rüsten, die für Sie am besten geeignet ist.

Machen Sie sich mit Samsung Galaxy auf den Weg zum Erfolg

An Tipps und Tricks für die beste Vereinbarkeit von Studium und Privatleben oder den intelligentesten Weg, ein Semesterprojekt abzuschließen, mangelt es sicherlich nicht. Mit dem Galaxy-Ökosystem können Sie sicher sein, Geräteerlebnisse zu genießen, die Ihnen nicht nur dabei helfen, produktiv zu bleiben, sondern auch Ihre täglichen Routinen bereichern. Aus diesem Grund macht Samsung es allen Schülern durch sein Angebot an Programmen und Angeboten für Geräte einfacher, das vernetzte Galaxy-Ökosystem kennenzulernen.

Angenommen, Sie müssen in Rekordzeit eine Portfolio-Einreichung zusammenstellen. Mit nahtlosem Bearbeiten, Kopieren und Einfügen dank Samsung Multi Control und den Dateiübertragungsfunktionen von Quick Share können Sie das Multi-Geräte-Erlebnis für einen optimierten Workflow auf Ihrem verbundenen Galaxy Book, Galaxy Tablet und Galaxy Smartphone nutzen.

Wenn Sie in diesem Semester mehr mit Ihrem Tablet machen möchten, können Sie sich das Lernen mit der Galaxy Tab S8-Serie einfacher machen, da Sie Ihre bevorzugten Splitscreen-Apps über die App-Pair-Funktion in der Taskleiste speichern können. Für produktivere Lernsitzungen kann Ihnen die leistungsstarke aktive Geräuschunterdrückung (ANC) der Galaxy Buds2 Pro dabei helfen, in der Bibliothek völlig auf dem Laufenden zu bleiben oder einfach ein noch intensiveres Audioerlebnis zu bieten, wenn Sie sich am Ende eines langen Tages mit einem Film zurücklehnen. Wenn Sie alternativ auf der Suche nach einem neuen Smartphone sind, mit dem Sie gut ins neue Schuljahr starten können, entscheiden Sie sich doch für ein episches Galaxy S22+, ein farbenfrohes Galaxy S21 FE oder vielleicht ein fantastisches Gerät der Galaxy A-Serie.2

Mehr Studenten auf der ganzen Welt vernetzte Erfahrungen bieten

Das Back to School-Programm von Samsung deckt alle wichtigen Geräte ab, die Schüler benötigen, darunter das Galaxy S23 Ultra, die Galaxy S22-Serie, die Galaxy S21-Serie, die Galaxy Tab S8-Serie, das Galaxy Book3 Pro, das Galaxy Book3 Pro 360, die Galaxy Buds2 Pro und mehr.2

Da die Semesterbeginndaten und Studienanforderungen je nach Standort auf der Welt variieren können, startet Samsung auf lokalen Samsung.com-Seiten regionalspezifische Programme, damit jeder in diesem Schuljahr die Produktivitätsmöglichkeiten des Galaxy-Ökosystems erleben kann. egal wo sie sich befinden.

Neben den ganzjährigen exklusiven Aktionen von Samsung für Schüler und Lehrer ist das Samsung Back to School-Programm in den folgenden Regionen verfügbar:3

Ganz gleich, welche Lernbedürfnisse Sie haben und wo auch immer Sie sich befinden: Dank des umfassenden Back to School-Programms von Samsung mit speziellen Rabatten, Angeboten und Angeboten, die für jedes Mitglied der Schülerschaft etwas bieten, war es nie einfacher, Ihre Schulerfahrungen mit den neuesten Galaxy-Geräten zu verbessern .

1 Die Verfügbarkeit und die genauen Spezifikationen des Back to School-Programms können je nach Region oder Markt variieren. Wer am Back to School-Programm teilnehmen möchte, muss zunächst einen Anmelde- und Verifizierungsprozess über seine lokale Samsung-Website durchlaufen.

2 Die Galaxy S22-Serie, die Galaxy S21-Serie, das Galaxy Book3 Pro und das Galaxy Book3 Pro 360 sind nur in ausgewählten Regionen und Märkten erhältlich.

3 Die Laufzeit und die Angebotsverfügbarkeit des Back to School-Programms jeder Region können sich jederzeit ändern.