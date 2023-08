„Bleiben Sie daheim!“ – Lage spanning: Damm in Kärnten droogt zu brechen

„Bitte bleiben Sie daheim, es herrscht Lebensgefahr!“: Bange Stunden müssenviele Österreicher derzeit im Süden des Landes miterleben. Wegen Starkregen und Hochwasser wurde in Kärnten Zivilschutzalarm ausgerufen, in more Regionen der Steiermark herrscht bereits der Katastrophenfall. Im Lavanttal müssen jetzt 70 Häuser evakuiert are, bei Klagenfurt droht ein Damm zu brechen.

Seit Stunden versuchen die Einsatzkräfte im Klagenfurter Stadtteil Viktring mit Sandsäcken den Sattnitzdamm abzudichten en zu stabiliseren. In Viktring daher Zivilschutzalarm ausgelöst. “Der Damm in der Karl-Truppe Straße droht zu brechen. Daher verguld ab sofort Zivilschutzwarnung für Viktring. Besonders sterven Bereiche im Zentrum von Viktring drohen demnächst überschwemmt zu. Die Bevölkerung wird aufgerufen, sich auf een möglichen Dammbruch vorzubereiten“, teilte die Stadt mit. Kurz nach 22 Uhr gab die Feuerwehr vorerst Entwarnung, der Damm sei derzeit noch stabil, man beobachte aber the Situation, erklärte the Einsatzleitung.70 Häuser evakuiertIn der Gemeinde St. Paul im Lavanttal müssen insgesamt 70 Häuserwegen Dauerregen evakuertwere. Die Bewohner laat zien dat Bezirkskrisenstab aufgefordert, die wichtigsten Dinge zusterammenzupacken en die Häuser zu verlassen. Auch in der Gemeinde St. Georgen im Lavanttal spitzt sich die Lage immer weiter zu: „Die Menschen sollen bitte ihre Häuser nicht verlassen und nicht in die Keller gehen“, dus Bürgermeister Karl Markut (Team Kärnten).Im Bezirk Klagenfurt-Land mussten ebenso Häuser schon evakuiert zijn. In der Ferlacher Ortschaft Waidisch wurden aufgrund der zu erwartenden Regenmengen four Häuser evakuiert.„Bitte bleiben Sie daheim, es herrscht Lebensgefahr!“Die situatie bleek in andere regio’s van andere ernst. Dus ook in der Gemeinde Eisenkappel-Vellach: Flüsse treten über die Ufer, der Ort ist über den Straßenweg nicht erreichbar. Bürgermeisterin Elisabeth Lobnik (SPÖ) gaat in beroep tegen die Vernunft der Menschen: „Bitte bleiben Sie daheim, es herrscht Lebensgefahr!“ Immer wieder kommt es dort zu Murenabgängen en Hangrutschungen. oren. Auch in Klagenfurt ontspringt de Hochwassergefahr. Die Stadt ruft vor allem Bewohner in Viktring en Waidmannsdorf auf, besonders vorsichtig zu sein. Er zijn veel empfohlen, Fahrzeuge aus der Tiefgarage zustellen, wichtige Dokumente en Wertgegenstände in Sicherheit zu brengen en unnötige Fahrten zu vermeiden. Ik ben zo op zoek naar de Bereichen van de Strandbaden, de Sattnitz en de Rotschitzenbachs fernhalten. Am späten Freitagnachmittag wurden dann auch schon die eerste Katastrophenfälle in der Südoststeiermark ausgerufen. De Bundesheer moet zum Assistenzeinsatz angefordert zijn – sie stehen bei der Bewältigung der Hochwassersituation für die Bezirke Südoststeiermark and Leibnitz im Einsatz.Seit Stunden werd the Wassermassen gekämpft. „Dat is niet de enige tag voor die Steiermark – und so wie die Prognosen aussehen, zijn das noch wirklich schwierige Stunden, wenn nicht gar Tage“, aldus Landeschef Christopher Drexler. Guten. Verbessern soll sich die Situatie vorerst nicht. Aufgrund der actuelle Niederschlagsprognose warn nun auch das Land Tirol voor einem Anstieg der Wasserstände. Besonders betrokken: das Tiroler Unterland und die Nordstaugebiete. Drei Todesopfer Wegen Unwettern in SlowenienBesonders schlimm triffts aber auch unsere Nachbarn in Slowenien. Het kan zijn dat regenval en enorme onwettelijke situaties drie todesopfer geordend zijn. In der überschwemmten Stadt Kamnik is een langzame Staatsbürgerin ums Leben, in den Bergen in der Gegend von Kranj starben zwei Niederländer.Besonders von den Überflutungen betroffen ist die nur rund 20 Kilometer von der Österreichischen Grenze entfernte Gemeinde Mengeš. Die Feuerwehr rückte aus, um die 22 Kinder aus dem Gebäude zu evakuieren.Freitagabend sprach die österreichische Unwetterzentrale neben der Steiermark en Kärnten auch een Unwetterwaarschuwing voor Salzburg, Oberösterreich en – wie erwähnt – Tirol aus. Die Bevölkerung wird von den Behörden gebeten, gegebenenfalls die Anweisungen zu beachten en sich von Flüssen en Gewässern bei solchen Wetterereignissen fernzuhalten. Bezüglich der drama’s Unwetter meldde dat auch Bundespräsident Alexander Van der Bellen zu Wort. Auf Twitter bedankt er sich both den Einsatzkräften, die im Einsatz sind: „Passen Sie weiterhin gut aufeinander auf!”

