Der Amazon Prime Day ist ein Grund, sich endlich auf etwas einzulassen, mit dessen Kauf man nie in Eile ist, das aber nützlich wäre, wie zum Beispiel einen isolierten Becher.

Der Amazon-Ausverkauf umfasst viele dieser Tassen – eine Suche am Dienstag ergab Becher in verschiedenen Größen, Farben, Becher mit und ohne Henkel und so weiter. Man braucht eine Amazon-Prime-Mitgliedschaft, die 139 US-Dollar pro Jahr oder 15 US-Dollar pro Monat kostet, um Prime-Day-Angebote zu ergattern, aber ein vergünstigter Tumbler könnte aufgrund konkurrierender Angebote woanders erhältlich sein.

Ich habe einige Tassen ausgewählt, indem ich mit einigen Benutzern von Isolierbechern in meinem Leben gesprochen und nach Artikeln gesucht habe, die sowohl viele Rezensionen als auch hohe Bewertungen auf Amazon hatten. Ohne weitere Umschweife finden Sie hier einige Sonderangebotsbecher, mit denen Sie Ihr Getränk diesen Sommer und darüber hinaus kalt halten können. Wenn Sie keinen Becher finden, der zu Ihnen passt, können Sie dies tun Stöbere immer noch etwas auf Amazon.

Beste isolierte Becher

Mein Vater schwört auf diese preisgünstige Bechermarke, daher war ich gespannt, ein Angebot dafür zu sehen. Dieser graue 20-Unzen-Becher kostet derzeit etwas über 15 US-Dollar, und mir ist aufgefallen, dass auch andere Farben im Angebot sind. Der Becher ist für Getränkehalter geeignet und wird mit einem Strohhalm und einem Strohhalmreiniger geliefert. Für eine Tasse mit ähnlichem Aussehen und etwas mehr Platz empfiehlt mein Kollege diesen 22-Unzen-Becher von CeramiSteel, der 20 US-Dollar kostet.

Dieser 40-Unzen-Becher fiel mir durch seinen Preis, eine gute Anzahl an Bewertungen und seinen abnehmbaren Griff auf. Laut meiner Mutter, die stolze Besitzerin eines Bechers mit Henkel ist, ist dies derzeit die coolste Art von Becher. Ihre fasst 30 Unzen, aber sie sagte, 40 wären wahrscheinlich noch besser. Dieser Becher hat einen auslaufsicheren Deckel und wird mit zwei wiederverwendbaren Strohhalmen geliefert. Wenn Sie nach einem anderen Becher mit angebrachtem Griff suchen, ist dieser 40-Unzen-Hydrapeak-Becher auch zum Prime Day im Angebot.