Blaze, Schüsse aus dem Gefängnis in der iranischen Hauptstadt inmitten von Protesten

Das in den USA ansässige Zentrum für Menschenrechte im Iran berichtete, dass innerhalb der Gefängnismauern ein „bewaffneter Konflikt“ ausgebrochen sei. Es hieß, die ersten Schüsse seien in Abteilung 7 des Gefängnisses zu hören gewesen. Dieses Konto konnte nicht sofort verifiziert werden.

Auf den Straßen von Ardabil im Nordwesten des Landes riefen Demonstranten „Nieder mit dem Diktator“. Außerhalb der Universitäten in Kermanshah, Rasht und Teheran versammelten sich laut Videos in den sozialen Medien Studenten. In der Stadt Sanandaj, einem Hotspot für Demonstrationen in der nordkurdischen Region, skandierten Schulmädchen in einer zentralen Straße „Frau, Leben, Freiheit“.

Die Proteste brachen nach öffentlicher Empörung über den Tod der 22-jährigen Mahsa Amini in Polizeigewahrsam aus. Sie wurde von der iranischen Sittenpolizei in Teheran festgenommen, weil sie gegen die strenge Kleiderordnung der Islamischen Republik verstoßen hatte. Die iranische Regierung besteht darauf, dass Amini in Polizeigewahrsam nicht misshandelt wurde, aber ihre Familie sagt, dass ihr Körper nach ihrer Festnahme blaue Flecken und andere Anzeichen von Schlägen aufwies.

Laut dem in den USA ansässigen Menschenrechtsmonitor HRANA wurden mindestens 233 Demonstranten getötet, seit die Demonstrationen am 17. September den Iran erfassten. Die Gruppe sagte, 32 der Toten seien unter 18 Jahre alt. Früher schätzte die in Oslo ansässige Iran Human Rights, dass 201 Menschen getötet wurden.

Die iranischen Behörden haben die Unruhen als angebliche westliche Verschwörung abgetan, ohne Beweise vorzulegen.

Die öffentliche Wut im Iran über Aminis Tod hat sich zusammengeballt und Mädchen und Frauen dazu veranlasst, ihre obligatorischen Kopftücher auf der Straße als Zeichen der Solidarität abzulegen. Andere Teile der Gesellschaft, darunter Ölarbeiter, haben sich ebenfalls der Bewegung angeschlossen, die sich auf mindestens 19 Städte ausgebreitet hat und zu einer der größten Herausforderungen für die iranische Theokratie seit der Grünen Bewegung des Landes im Jahr 2009 geworden ist.

Unruhen sind auch in Gefängnissen ausgebrochen, wobei kürzlich von Zusammenstößen zwischen Insassen und Wärtern im Lakan-Gefängnis in der nördlichen Provinz Gilan berichtet wurde.

Handelsstreiks wurden am Samstag in Schlüsselstädten in der gesamten kurdischen Region wieder aufgenommen, darunter Saqqez, Aminis Heimatstadt und Geburtsort der Proteste, Bukan und Sanandaj.

Die Regierung hat mit einem brutalen Vorgehen reagiert, Aktivisten und Organisatoren von Protesten festgenommen, iranische Prominente für ihre Unterstützung gerügt, sogar ihre Pässe beschlagnahmt und scharfe Munition, Tränengas und Schallbomben eingesetzt, um Menschenmengen zu zerstreuen, was zu Todesfällen führte.

In einem am Samstag weit verbreiteten Video ist zu sehen, wie Basij in Zivil, eine paramilitärische Freiwilligengruppe, bei einem Protest in Gohardasht im Nordiran eine Frau in ein Auto zwingen und Kugeln in die Luft schießen.

Weit verbreitete Internetausfälle haben es den Demonstranten auch erschwert, mit der Außenwelt zu kommunizieren, während die iranischen Behörden laut dem Komitee zum Schutz von Journalisten seit Beginn der Unruhen mindestens 40 Journalisten festgenommen haben.