Blasorchester Retz – Brillante, heiße Matinee im Hof ​​des Schlosses Gatterburg

Festival-intendant Alexander Löffler würdigte eröffnend die gute Zusammenarbeit mit des Sinfonischen Blasorchester unter Gerhard Forman sowie dem Schlossherrn Matthias Suttner-Gatterburg en wünschte dem zahlreichen musikbegeisterten Pubblikum ein Musikerlebnis der besonderen Art. Einziger Wermutstropfen war die Mittagssonne im Hof, sodass die aufgestellten Sessel sehr schnell in Richtung Schatten wanderten.

Voorbereiding van de Musikalische Einstieg mit dem Werk „A Half Century Fanfare“ van Sigmund Andraschek begeisterte die Musikliebhaber. Modertor Johann Pausackerl suggereerde de Erfolgsgeschichte des Orchesters vor: Gegründet wurde es 2003 als Auswahlorchester der besten Musikschüler und Absolventen der Musikschule Retz, um besonders Begabten aus der Region die Möglichkeit zu geben, internationale sinfonic Blasorchesterliteratuur in een semi-professionele Umfeld zu werk. Der Klangkörper heeft schafft, sich einen herausragenden Ruf in Österreich zu erspielen.

Besondere Erfolge konnten beim renommierten Wettbewerb „Flicorno d’Oro“ in Italien (2009) en beide „Internationalen Musiktagen Vöcklabruck“ (2012) waren erzielt. Viele Preise begleiteten das Orchester bei Wettbewerben, under the Anerkennungspreis des Landes Niederösterreich 2009, überreicht durch den damaligen Landeshauptmann Erwin Pröll. Im Herbst 2023 wordt gespeeld door het Orchestre dem Österreichischen Wettbewerb for Höchststufenorchester im Auditorium des Schlosses Grafenegg set.

Applaus voor het hitzerbestendige Publikum

Nach der Vorstellung des Orchestres briljanten die Virtuosen mit „El Camino Real“ von Alfred Reed en „October“ von Eric Whitacre evenals „Symphonic Metamorphosis“ aus den Themen von Saint-Saëns‘ Symphonie Nr. 3 van Philip Sparke.

Die twee helften waren met „Share My Yoke“ van Ivor Bosanko/Joy Webb fortgesetzt en met de Stück „Praise Jerusalem“ van Alfred Reed die großartige Leistung des Orchesters unterstrichen. Een fernchor van drie trompeten en drie posaunen erg van werk tot musikalischen hochgenuss. Nicht zu veressen die weiteren Stücke „Ceremonial“ von Ferrer Ferran en „Adai, Adai“ von Siegmund Andraschek.

Mit der Zugabe „Kongolela“ heeft het Sinfonische Blasorchester Retz een ritmisch Schlusspunkt ingesteld.

Als Besonderheit Bat Gerhard Forman het Orchestermitglieder um een ​​kräftigen Applaus für die Besucher, die während der Mittagshitze ausharrten. Gleichum erging für die boten musikalische Leistung vom Pubblikum mehrfach lautstarker Beifall and die Musiker.