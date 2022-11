Blake Lively sagt, sie habe diesen 90er-Film „Too Many Times“ gesehen

Blake Lebhaft lebt ihre Laborkittel-Fantasie aus.

Benannte einen von Das Hollywood-Reporter’s 40 Biggest Promi Entrepreneurs im Jahr 2022, die Schauspielerin wurde kürzlich offen über ihre Leidenschaft für die „Produktentwicklung“ und sagte, dass sie von ihrer Liebe zu einem unerwarteten Disney-Film herrühre.

„Es greift meine inneren Kindheitsträume auf, Erfinder zu sein“, sagte sie der Verkaufsstelle in einem Profil, das am 23. November veröffentlicht wurde. „Vielleicht habe ich nur zugesehen Flubber Zu viel zeit.“

Die Live-Action-Komödie von 1997 – ein Remake der 1961 Der geistesabwesende Professor– spielte die späte Robin Williams als verrückter Wissenschaftler, der mit urkomischen Ergebnissen an der Entwicklung einer neuen Energiequelle arbeitet.

Blake, 35, brachte 2021 ihre äußerst erfolgreiche alkoholfreie Mixer-Marke Betty Buzz auf den Markt. Der Star erzählte Der Hollywood-Reporter dass ihr Unternehmen auf dem Weg ist, bis Ende des Jahres mehr als sechs Millionen Flaschen zu verkaufen, und bemerkt: „Wir sind begeistert.“

Das Klatschtante Alaun ist nicht die einzige Getränkeunternehmerin in ihrer Familie. Ihr Ehemann Ryan Reynolds ist unter anderem an der Spirituosenmarke Aviation Gin beteiligt. In dem THR Profil, das Freier Typ Star teilte mit, dass eines der Geheimnisse seines Erfolgs die unerschütterliche Unterstützung seiner Frau ist.