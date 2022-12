Blake Lively ruft spielerisch Ryan Reynolds, Robyn Lively Over Hair

Blake Lebhaft hat einen einfachen Gefallen zu bitten.

Sagen Sie ihr einfach Bescheid, wenn sie das nächste Mal einen Bad-Hair-Day hat. Es mag zwar schwer zu glauben erscheinen, aber selbst das Klatschtante Alaun ist dagegen nicht immun. Und sie rief kürzlich ihren Mann an Ryan ReynoldsSchwager Terry Reynolds und Schwester Robyn Lebhaft dafür, sie nicht über den Zustand ihrer Locken zu informieren.

„Wieso hat nicht eine Person die Zeit gefunden, mir gegenüber zu erwähnen, dass meine Haare heute so aussahen?“ Blake schrieb am 11. Dezember auf Instagram Stories neben einem Foto von ihr, auf dem sie ihre Familienmitglieder markierte.

Die Antwort? „Ich schätze, sie haben versucht zu verstehen, wie es für uns so natürlich ist“, antwortete Robyn, während sie den Beitrag ihrer Geschwister in ihren eigenen Geschichten erneut teilte. Allerdings ist die Teen Hexe Alaun bestand darauf Ein einfacher Gefallen Sterns Haar sah nicht so schlecht aus, wie sie es sich vorstellte.

„Hey, zumindest haben wir uns den ganzen Tag süß gefühlt in unseren passenden Pyjamas @glitterville“, fügte Robyn hinzu, „und deine Haare sahen nicht WIRKLICH aus wie echtes brennendes Stroh @blakelively.“