BlackRock, der weltweit größte Vermögensverwalter, gab am Montag bekannt, dass er Amin Nasser, Vorstandsvorsitzender des Ölgiganten Saudi Aramco, in seinen Vorstand berufen habe – trotz der Zusage des in New York ansässigen Unternehmens, Investitionen in klimafreundliche Unternehmen zu beschleunigen.

BlackRock, das Ende Juni ein Vermögen von 9,4 Billionen US-Dollar verwaltete, gab am Montag bekannt, dass Nassers Posten als unabhängiger Direktor – der mit sofortiger Wirkung in Kraft tritt – „die Bedeutung des Nahen Ostens“ für seine langfristige Strategie widerspiegele.

Nassers Ernennung werde die „Kontinuität der regionalen Expertise“ sicherstellen, sobald Bader Alsaad, Vorstandsvorsitzender des Arabischen Fonds für wirtschaftliche und soziale Entwicklung, nächstes Jahr seinen Posten im Vorstand von BlackRock verlässt, hieß es in einer Erklärung des Unternehmens.

Larry Fink, Vorstandsvorsitzender und CEO von BlackRock, nannte Nassers „Führungserfahrung, sein Verständnis der globalen Energiebranche und der Treiber des Wandels hin zu einer kohlenstoffarmen Wirtschaft“ als einige der Gründe für seine Ernennung.

Wer ist Nasser und warum könnte seine neue Rolle bei klimabewussten Anlegern für Unmut sorgen?

Nasser kam 1982 als Erdölingenieur zum staatlichen Ölgiganten Saudi Aramco und stieg 2015 zum CEO auf. Vier Jahre später leitete der saudische Staatsbürger den Blockbuster-Börsengang des Unternehmens und sammelte 25,6 Milliarden US-Dollar bei dem nach wie vor größten Unternehmen der Welt -jemals Börsengang.

Saudi Aramco ist der weltweit größte Ölproduzent mit einer Marktkapitalisierung von 7,8 Billionen Saudi-Riyal (2,1 Billionen US-Dollar). Im vergangenen Jahr erzielte das Unternehmen einen Rekordjahresgewinn von 161 Milliarden US-Dollar – ein Plus von 46 % gegenüber dem Vorjahr –, als die weltweiten Ölpreise im Zuge des russischen Krieges in der Ukraine in die Höhe schossen.

Aber wie bei anderen Unternehmen für fossile Brennstoffe ist auch der Druck auf Saudi Aramco gewachsen, drastischere Maßnahmen zu ergreifen seine Treibhausgasemissionen reduzieren. Im Jahr 2021 kündigte Nasser das Ziel des Unternehmens an, bis 2050 Netto-Null-Emissionen aus den Vermögenswerten zu erreichen, die es vollständig besitzt und betreibt.

Im Oktober gab das Unternehmen außerdem bekannt, dass es einen Risikokapitalfonds in Höhe von 1,5 Milliarden US-Dollar einrichten werde, um weltweit in nachhaltige Technologien zu investieren, darunter Kohlenstoffabscheidung und -speicherung sowie Wasserstoffkraftstoffe.

Dennoch forderte Nasser im Dezember 2021 die Staats- und Regierungschefs der Welt auf, weiterhin in fossile Brennstoffe zu investieren, und argumentierte, dass die Welt nicht über Nacht auf saubere Energie umsteigen könne.

„Diese Realität anzuerkennen, wird weitaus einfacher sein, als mit Energieunsicherheit, grassierender Inflation und sozialen Unruhen umzugehen, da die Preise unerträglich hoch werden. Und die Netto-Null-Verpflichtungen der Länder könnten beginnen, sich aufzulösen“, sagte Nasser einem Publikum auf dem World Petroleum Congress.

Nassers Ernennung folgt auf die jahrelangen Bemühungen von BlackRock, die Unternehmen, in die es investiert, zur Dekarbonisierung zu ermutigen.

Letztes Jahr kündigte das Unternehmen an, dass es seine Investitionen in Unternehmen mit wissenschaftlich fundierten Zielen zur Reduzierung der Treibhausgasemissionen bis 2030 von derzeit 25 % auf 75 % seines Gesamtvermögens erhöhen werde.

Der Ansatz hat einige konservative Gesetzgeber in den Vereinigten Staaten verärgert, die argumentieren, dass der Fokus großer Vermögensverwalter, darunter BlackRock, auf Umwelt-, Sozial- und Governance-Investitionen (ESG) liegt – eine Art von Investitionen, bei der die Nachhaltigkeit und der positive Beitrag eines Unternehmens zur Gesellschaft im Vordergrund stehen. gegen US-Kartellgesetze verstoßen.

Jeff Sonnenfeld, stellvertretender Dekan für Führungsstudien an der Yale School of Management, sagte am Dienstag gegenüber CNBC, dass Nasser Aramco „symbolisch und inhaltlich“ vertreten habe, was das Image von BlackRock in Sachen ESG „verwischen“ würde.

Dennoch sagte der Vermögensverwalter, dass er erwarte, „langfristige Investoren in CO2-intensiven Unternehmen“ zu bleiben, da diese „eine entscheidende Rolle in der Wirtschaft“ spielten.

Das Unternehmen erklärte zuvor in einer Erklärung, in der es seine Netto-Null-Politik darlegte, dass es kurzfristig nicht beabsichtige, sich von großen CO2-emittierenden Unternehmen zu trennen, da ein solcher Schritt „einen geordneten Übergang zu einer Netto-Null-Wirtschaft auf lange Sicht gefährden könnte“. .“

BlackRock lehnte eine Stellungnahme gegenüber CNN ab und verwies stattdessen auf seine Montagserklärung.