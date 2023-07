Der Chef des größten Ölproduzenten Saudi Aramco, Amin Nasser, wird künftig in den Aufsichtsrat von BlackRock aufgenommen. Das gab der weltgrößte Vermögensverwalter am Montag bekannt.

Mit diesem Schritt erreicht BlackRock-Chef Larry Fink zwei Ziele.

Erstens stärkt es Blackrocks Engagement im Nahen Osten. Der in New York ansässige Konzern, der gut 9,4 Billionen US-Dollar an Kundengeldern verwaltet, hält nach Angaben des Finanzdienstleisters Bloomberg Anteile an Aramco im Wert von 2,4 Milliarden US-Dollar. Der Ölriese ging 2019 an die Börse.

Zweitens stärkt es auch Finks Ruf als ausgewogene Gruppe, die sowohl erneuerbare als auch traditionelle Energiequellen schätzt.

Nasser habe eine „einzigartige Perspektive auf viele der Schlüsselthemen, mit denen unser Unternehmen und unsere Kunden konfrontiert sind“, sagte Fink in einer Erklärung.

Fink hatte sich in den letzten Jahren für sogenanntes ESG-Investing eingesetzt. Es sieht Investitionen nach ökologischen, sozialen und ethischen Standards vor.