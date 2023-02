Blackpool 2 – 2 Huddsfield

Ein später Ausgleich von Josh Bowler brachte dem 10-köpfigen Blackpool einen entscheidenden Punkt in einem spannenden 2: 2-Unentschieden gegen die Meisterschaftskämpfer Huddersfield ein.

Bowler stürzte sich in der 90. Minute, um die Bemühungen von Andy Lyons zu verstärken und die Tore von Matty Pearson und Josh Koroma zu neutralisieren, wodurch sichergestellt wurde, dass er selbst in einer Vollblut-Begegnung in der Bloomfield Road mit Ehren endete.

Das Unentschieden bedeutet, dass es nun 12 Spiele ohne Sieg in der Meisterschaft für die Männer von Mick McCarthy sind, die immerhin eine Serie von zwei aufeinanderfolgenden Niederlagen beendet haben, um den 23. Platz in der Tabelle zu behalten, während die Terrier den 22. Platz belegen.

Die Gäste hatten die besseren Chancen auf den frühen Austausch, mit der ersten echten Eröffnung in der 18. Minute, als Martyn Waghorns Versuch von Chris Maxwell im Tor von Blackpool gut gerettet wurde.

Nur drei Minuten später war Jonathan Hogg an der Reihe, der Town näher kam und nach einer Standardsituation am linken Pfosten vorbeischoss.

Es dauerte eine Weile, bis die Hausherren in das Spiel hineingewachsen waren, die mit Bemühungen von Jerry Yates und Sonny Carey reagierten, als sie versuchten, ihre Gegner auf dem Konter zu treffen.

Aber es waren die Terrier, deren Dominanz schließlich belohnt wurde, als Pearson den Ball nach Hause schob, nachdem Blackpool die Gefahr am Rand ihres eigenen Bereichs nicht beseitigt hatte.

Die Tangerinen erholten sich in der Schlussphase der ersten Halbzeit, wobei Carey und Curtis Nelson beide Möglichkeiten zum Ausgleich hatten.

Ihre Aufgabe wurde jedoch Sekunden vor der Pause umso schwieriger, als Gary Madine eine glatte rote Karte für einen scheinbaren Ellbogen von Tom Lees erhielt.

Ein Tor zum Guten und mit einem Spielervorteil versuchten die Terrier, ihre Dominanz nach der Pause zu behaupten und hätten ihre Führung ausbauen können, da David Kasumu und Waghorn beide gute Gelegenheiten verpassten.

Scott High und Lees hatten auch Gelegenheit, die Führung der Gäste zu verdoppeln, während Kenny Dougall nach einem seltenen Ausfall der Heimmannschaft in die gegnerische Hälfte hoch und weit schoss.

Und die Gäste mussten ihre verpassten Chancen bereuen, als Lyons in der 82. Minute mit einem cleveren Schuss mit der Außenseite seines Schuhs von der rechten Seite des Strafraums das untere Eck traf.

Huddersfield schien alle drei Punkte ergattert zu haben, als Koroma vier Minuten vor Schluss den Ball von der Strafraumkante nach Hause lenkte, um die angereisten Town-Fans vor Freude in Rage zu versetzen.

Aber als die Heimmannschaft eine dritte Niederlage in Folge ins Gesicht starrte, tauchte Bowler auf, um den Ball aus kurzer Distanz nach Hause zu zwingen und Mick McCarthy seinen ersten Punkt als Trainer von Blackpool an seinem 64. Geburtstag zu bescheren.