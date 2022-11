Blackout-Warnung: Wird es im Winter zu Stromausfällen kommen?

Stand: 19.11.2022 16:20 Uhr

Die Bundesnetzagentur widerspricht den jüngsten Blackout-Warnungen des Bundesamtes für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe. Die Wahrscheinlichkeit von erzwungenen Stromausfällen im Winter ist gering.

Die Bundesnetzagentur widerspricht der Warnung des Bundesamtes für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe (BBK) vor Stromausfällen im Winter. „Deutschland hat eines der zuverlässigsten Stromversorgungssysteme der Welt“, sagte ein Sprecher der Netzagentur gegenüber den Zeitungen der Funke Mediengruppe.

„Es gibt zahlreiche Mechanismen und Reserven, um das Stromnetz in angespannten Situationen zu stabilisieren.“ Die Wahrscheinlichkeit, dass es im kommenden Winter zu Zwangsschließungen kommen wird, ist gering“, sagte der Sprecher der Behörde.

Der Leiter des Bundesamtes geht von lokalen Stromausfällen im Winter aus

BBK-Chef Ralph Tiesler hatte zuvor gesagt, dass es aufgrund der angespannten Lage bei der Energieversorgung in Deutschland in den kommenden Monaten zu lokalen Stromausfällen kommen könnte. Diese Ausfälle könnten seiner Meinung nach über das bisherige Niveau hinausgehen. „Wir müssen davon ausgehen, dass es im Winter zu Blackouts kommt“, sagte er der „Welt am Sonntag“. „Damit meine ich eine regionale und vorübergehende Unterbrechung der Stromversorgung.“

Ursache sind dann aber nicht nur Energieengpässe, sondern auch die gezielte, vorübergehende Abschaltung der Netze durch die Betreiber, um die Netze zu schützen und die Gesamtversorgung nicht zu gefährden. „Das Risiko dafür steigt ab Januar und Februar, daher gehen wir davon aus, dass es ab dann für eine gewisse Zeit zu Stromunterbrechungen kommt“, sagte Tiesler.

Behörden sind nicht immer vorbereitet

Der BBK-Präsident kritisierte in diesem Zusammenhang, dass staatliche Stellen nicht immer ausreichend auf Krisensituationen wie Stromausfälle vorbereitet seien. Manche Kommunen und Behörden seien „wirklich vorbildlich“, mit genauen Plänen und der Sicherstellung der Stromversorgung durch Notstromaggregate vor Ort. „Anderen geht es viel schlechter, sie sind nicht ausreichend vorbereitet. Das ist sehr unterschiedlich“, sagte der Leiter der Agentur.