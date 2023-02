Blackburn bereikte de play-offplaatsen met een dominante 1-0 overwinning op het worstelende Blackpool.

De mannen van Jon Dahl Tomasson behaalden opeenvolgende overwinningen met één doelpunt, maar in tegenstelling tot de wedstrijd in Swansea hadden ze hier de controle en de uitkomst leek nooit twijfelachtig toen Tyrhys Dolan Rovers nadrukkelijk op voorsprong had gezet met zijn vijfde doelpunt van het seizoen net daarna. het half uur teken.

Invaller Tyler Morton miste laat een kans om de wedstrijd veilig te stellen, maar Blackburn, gesteund door een verdediging die daarvoor drie opeenvolgende nul had gehouden in Ewood Park, hield stand en schoof op naar de vierde plaats.

Afbeelding:

Tyrhys Dolan scoorde het enige doelpunt van de wedstrijd en bezorgde Blackburn de overwinning





Voor Blackpool is het niet moeilijk om hun probleem te zien. Hoewel ze een toegewijde prestatie leverden, slaagde een van de magerste aanvallen van het Sky Bet Championship er niet in om een ​​schot op doel te registreren en ze zijn nu vier punten verwijderd van de veiligheid.

Blackburn zat zonder de geblesseerde topscorer Ben Brereton Diaz en bezorgde Sammie Szmodics zijn eerste start sinds december, terwijl de Tangerines Charlie Patino na schorsing konden terugroepen.

De bezoekers waren niet verwonderlijk blij om achterover te leunen en hun gastheren uit te dagen om ze af te breken. Rovers had het al vroeg moeilijk, maar Dolan brak halverwege de eerste helft bijna de impasse toen hij vanaf links insloeg en een poging van 25 meter naar doelman Chris Maxwell sloeg die moest kantelen.

Dolan mocht echter niet worden geweigerd in de 31e minuut, want Sorba Thomas deed er goed aan de bal op rechts te verzamelen en een fijne lage voorzet binnen te halen die de aanvaller vanaf 12 meter in het dak van het net sloeg.

Het beste dat schot-verlegen Blackpool kon opbrengen, was een wilde aanval van voormalig Rovers-huurling Ian Poveda die de doelman nooit hinderde.

Aan de andere kant kopte Joe Rankin-Costello over na prima opbouwspel van Szmodics en Dolan.

Rovers had de bal goed onder controle, maar de bezoekers kregen een behoorlijke kans in de 63e minuut toen Dom Thompson ruimte vond op links en zijn voorzet Josh Bowler vond, maar de middenvelder sneed vreselijk naast.

De indrukwekkende Thomas stuurde met nog 19 minuten te gaan opnieuw een slimme voorzet in en vond Sam Gallagher in hectares ruimte, maar de spits schampte zijn schot en Blackpool kon weer ademhalen.

Invaller Morton had de wedstrijd in de 81e minuut naar bed moeten brengen toen hij zuiver werd gespeeld, maar hij knipte de bal over de aanstormende Maxwell en langs de tweede paal.

Poveda sneed nog een poging naast in blessuretijd nadat Rovers twee pogingen op handbalgehuil van de bezoekende support had geblokkeerd, maar Blackburn hield stand en schoof op naar de felbegeerde play-offs.

De beheerders

Jon Dahl Tomasson van Blackburn:

“Het (de goal) was geweldig om te zien. Soms werken we op training aan dingen die we ook in de wedstrijd doen. Het was perfect om te zien. Het was een uitstekende zet. We moesten die momenten gewoon creëren, maar we controleerden het spel. Ik denk dat het een zwaar schema is geweest, dus op die manier, grote inspanning van de jongens, prijs de jongens. Ze hebben uitstekend werk geleverd en ik heb goed voetbal gezien.

“Tyrhys bevindt zich momenteel op een goede plek, hij doet het heel goed en hij presteert op een hoog niveau. Het is ook goed dat hij het doelpunt maakte. Je hebt natuurlijk doelpunten nodig om wedstrijden te winnen. Het is geweldig om weer een nul te hebben, het zegt iets over de geest en saamhorigheid en ze zijn buitengewoon solide geweest. Maar je hebt ook goals nodig om wedstrijden te winnen, dus het is een perfect doel en het is een goed uitgevoerd doel.”

Mick McCarthy van Blackpool:

“Doelpunten veranderen wedstrijden, zoals we weten. Ik ben echt teleurgesteld hoe we het weggaven. Het was een geweldig doelpunt van hen, maar ik zie de punten die ons hebben gekost. Tweede helft, we passeerden tenminste de bal. Maar nee, een teleurstellende prestatie. Het is jammer, want we hadden een goed publiek hier. Het is een fantastisch doelpunt van hen, we zouden hetzelfde zeggen, maar ik kan zien hoe het tot stand kwam.

“Vanaf zaterdag, toen we met een goed gevoel wegkwamen, hebben we onszelf vanavond in de steek gelaten met die prestatie. Alles waar ik het aan toeschrijf, kan als excuus worden opgevat. We hebben veel wedstrijden gespeeld in februari. Dat heeft niet geholpen. We zijn nog nooit op het trainingsveld geweest. Het is spelen, herstellen, spelen, herstellen. En we staan ​​tweede in de competitie, dus vertrouwen komt niet gemakkelijk. Dat maakt het leven moeilijk. Dit is de meest teleurstellende van allemaal hen (spelletjes).”