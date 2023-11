Black Panther-Stuntman und Kinder bei Autounfall getötet

Taraja Ramsess, eine Stuntmanin und Schauspielerin, die an beiden mitgearbeitet hat Schwarzer Panther Films, starb zusammen mit drei seiner Kinder bei einem tödlichen Autounfall in Atlanta. Er war 41.





Die lokale Nachrichtenagentur Fox-Atlanta bestätigte, dass Ramsess am 31. Oktober am Steuer saß, als sein Auto mit einem Sattelschlepper kollidierte, der auf der linken Spur eine Panne hatte. Der Absturz wird noch untersucht.





Seine Mutter, Akili Ramsess, bestätigte den Tod in einem Instagram-Post, in dem sie um ihren Sohn und seine beiden Töchter Sundari und Fujibo trauerte, die 13 Jahre bzw. 8 Wochen alt waren. In einem späteren Beitrag bestätigte sie auch den Verlust seines zehnjährigen Sohnes Kisasi, der mehrere Tage in kritischem Zustand im Krankenhaus lag, bevor er seinen Verletzungen erlag.





Taraja Ramsess.

Taraja Ramsess/Facebook





„Alle, die ihn kannten und trafen, wissen, wie besonders Taraja war“, schrieb sie. „Er hatte eine tiefe Fähigkeit zur Liebe und liebte seine Kinder über alles. Er liebte seine Kampfkünste, Motorräder und alles, was mit dem Filmemachen zu tun hatte. Er hatte einen sehr drolligen, aber bösen Sinn für Humor und konnte dennoch so abgedroschen sein, wie es nur geht.“ “









Sie fuhr fort: „Ich kann nicht glauben, dass sie weg sind! Wir trauern und beten weiterhin für die Genesung meiner Enkelkinder. Vielen Dank an so viele, die sich bereits mit freundlichen Worten und Gebeten gemeldet haben.“





Darüber hinaus war seine Stuntarbeit in mehreren MCU-Projekten zu sehen, darunter Avengers: Endgame Und Black Panther: Wakanda für immerRamsess hat eine lange Liste von Credits, darunter Blockbuster-Actionfilme wie Das Selbstmordkommando, Glaubensbekenntnis III, The Hunger Games: Catching Fire, EmanzipationUnd Je schwerer sie fallen. Außerdem trat er in mehreren Projekten als Hintergrundschauspieler auf, fungierte als Kameramann oder arbeitete in der Kunstabteilung.





Ramsess war auch Crewmitglied der Vertriebsfirma ARRAY von Ava DuVernay. Der Regisseur verfasste auf Instagram eine rührende Hommage an Ramsess und schrieb: „Er ging wie ein König. Und für mich verhielt er sich immer wie einer.“









DuVernay fuhr fort: „Ich erinnere mich an einen Tag am Set, an dem wir nicht genügend schwarze Hintergrundschauspieler für eine Schlüsselszene hatten. Ich musste meine Crewmitglieder rekrutieren, um vor der Kamera zu stehen. Taraja war die erste, die Ja sagte. Ja, ich‘ Ich mache meinen eigentlichen Job und springe dann in diese wilde Szene, in der ich einen harten Kerl mit einer Waffe für dich spiele. Von da an sagten auch alle anderen ja. Er war so ein Mensch. Ein Anführer. Ein Licht. Taraja. Sein Name ist wie Musik. Wir werden es weiterhin singen. Segne seine Seele. Segne sein Andenken. Segne seine Lieben und die vielen Kameraden, die er hier auf seiner Reise zurücklässt.“





