„Black Panther“-Stuntman, drei Kinder bei schrecklichem Autounfall in Atlanta getötet

Nachricht



Taraja Ramsess, ein Stuntman aus den „Avengers“, kam zusammen mit seinen drei Kindern in der Halloween-Nacht bei einem Autounfall in Georgia ums Leben.

Akili Ramsess / Instagram

Nach Angaben von Behörden und Familienangehörigen kamen ein „Avengers“-Stuntman und drei seiner Kinder ums Leben, nachdem das Auto, in dem sie saßen, in der Halloween-Nacht in Georgia mit einem Sattelschlepper zusammenprallte.

Taraja Ramsess, 41, die in „Black Panther“ und anderen Filmen mitwirkte, war am 31. Oktober gegen 23 Uhr auf dem Weg nach Hause, als er tödlich in den Lastwagen prallte, der in der Nähe einer Ausfahrt einer Autobahn im Großraum Atlanta, WSB, eine Panne hatte -TV berichtete.

Beamte sagten, Ramsess sei zusammen mit seiner 13-jährigen Tochter Sundari und seiner neugeborenen Tochter Fugibo noch am Ort des schrecklichen Absturzes für tot erklärt worden.

Der „Black Panther“-Stuntman starb zusammen mit seinen drei Kindern, als sein Lastwagen auf einer Autobahn in Georgia mit einem Sattelschlepper kollidierte. Taraja Ramsess / Facebook

Der Unfall ereignete sich entlang der Ausfahrt der Interstate 285 zur Interstate 20 East. FUCHS 5

Der zehnjährige Sohn des Stuntmans, Kisasi Ramsess, sei Tage später im Krankenhaus gestorben, teilte die Familie des Opfers laut WAGA am Wochenende mit.

Die Mutter des Stuntmans sagte ursprünglich, der Junge sei lebenserhaltend gewesen, bevor er seinen Verletzungen erlag, berichtete Variety.

Die Behörden bestätigten gegenüber WSB-TV auch den Tod des Jungen.

Berichten zufolge überlebten zwei von Ramsess‘ Töchtern, die sich ebenfalls im Fahrzeug der Familie befanden. Taraja Ramsess / Facebook

Ramsess hatte an „Black Panther“ mitgewirkt, war aber auch in „Avengers: Endgame“, „Avengers: Infinity War“, „The Suicide Squad“ und „Creed III“ zu sehen. Taraja Ramsess / Facebook

Nach Angaben der Familie überlebten Berichten zufolge zwei Töchter von Ramsess, die sich ebenfalls im Fahrzeug der Familie befanden.

„Alle, die ihn kannten und trafen, wissen, wie besonders Taraja war. Er hatte eine tiefe Fähigkeit zur Liebe und liebte seine Kinder über alles“, sagte seine Mutter Akili Ramsess in einem Instagram-Post.

„Er liebte seine Kampfkünste, Motorräder und alles, was mit dem Filmemachen zu tun hatte. Er hatte einen sehr drolligen, aber bösen Sinn für Humor und konnte dennoch so kitschig sein, wie es nur geht.“

Neben seiner Arbeit in „Black Panther“ trat er auch in „Avengers: Endgame“, „Avengers: Infinity War“, „The Suicide Squad“ und „Creed III“ auf, berichtete Variety.