Black History Month: Warum schwimmen so wenige Menschen aus schwarzen und asiatischen Communities? | Nachrichten Nachrichten

Großbritanniens erste schwarze Schwimmerin bei den Olympischen Spielen, Alice Dearing, präsentiert den vierteiligen Dokumentarfilm Aquaphobia mit exklusiven Interviews aus der ganzen Welt

Die Aquaphobia-Dokumentation untersucht Ungleichheiten im Wasser und warum so wenige Menschen aus schwarzen und asiatischen Gemeinschaften schwimmen. Es untersucht Mythen und Klischees, Schwimmen als lebensrettende Fähigkeit, interviewt Wegbereiter und blickt auf die nächste Generation, um zu sehen, ob es mehr Vielfalt im Spitzenschwimmen geben wird.

Die vierteilige Serie wird von Alice Dearing präsentiert, die 2021 als erste schwarze britische Schwimmerin an den Olympischen Spielen teilnahm. Als Mitbegründer der Schwarzer SchwimmverbandDearing reist durch das Land, um sich eine Vielzahl von Erfahrungen aus erster Hand anzuhören.

Die Statistiken von Sport England zeigen, dass 95 Prozent der schwarzen Erwachsenen nicht schwimmen und 80 Prozent der schwarzen Kinder nicht schwimmen. Für die asiatischen Gemeinschaften sind es 93 Prozent bzw. 78 Prozent. Warum entscheiden sich so wenige fürs Schwimmen?

Dearing befasst sich mit Mythen und Stereotypen rund um die Vielfalt im Schwimmen und Wassersport. Der Dokumentarfilm untersucht Barrieren und die realen Erfahrungen einer Reihe von Menschen aus Forschern, Sportlern, Trainern, Freiwilligen und Aktivisten.

Auch die Auswirkungen von Menschen, die nicht schwimmen können, haben weltweit tragische Folgen. Laut Weltgesundheitsorganisation ist Ertrinken weltweit eine der häufigsten Todesursachen für junge Menschen. Was wird von Organisationen und Gemeinschaften im Jahr 2022 getan, um Leben zu retten?

Die mangelnde Diversität der Teilnahme spiegelt sich auch im Spitzenschwimmen wider. Der Dokumentarfilm hört die Erfahrungen der wenigen Pioniere im Schwimmen und trifft die nächste Generation britischer Athleten, die hoffen, Geschichte zu schreiben. Es betrachtet auch andere Wassersportarten, um zu sehen, wie viel Fortschritt gemacht wird und wie die Zukunft ganz anders aussehen könnte.

Episode eins

Alice Dearing präsentiert den ersten Teil des Dokumentarfilms Aquaphobia, der sich mit den Mythen und Stereotypen, den neuesten bahnbrechenden Forschungsergebnissen und den Hindernissen befasst, die schwarze und asiatische Gemeinschaften daran hindern, in Großbritannien zu schwimmen

Der erste Teil befasst sich mit der Geschichte der Diversität im Schwimmen und Professor Mike Tipton von der University of Portsmouth erklärt die bahnbrechende Arbeit, die geleistet wird, um die Faktoren zu untersuchen, die die Schwimmfähigkeit eines Menschen beeinflussen, einschließlich der Knochendichte.

Die Beziehung zu Wasser für schwarze Gemeinschaften wird untersucht, und Dearing untersucht die Geschichte, um zu sehen, ob dies ein Faktor bei der Erklärung der Ungleichheiten beim Schwimmen sein könnte. Forscher Dr. Tiffany Quash aus Washington spricht darüber, wie Schwarze Frauen mit Wasser umgehen und wie sie das Bewusstsein in den Vereinigten Staaten schärft.

Friseur Suzette Pires erklärt, warum die Verwendung von Chlor in Schwimmbädern für viele Schwarze ein Hindernis darstellt Danielle ObeVorsitzender der Black Swimming Association, erklärt, was die Organisation zu erreichen versucht und wie sie dauerhafte Veränderungen bewirken könnte.

Und ehemaliger jamaikanisch-britischer Schwimmer Michael Günning enthüllt seine persönliche Reise von der Kindheit zum Spitzenschwimmen, um zu sehen, ob es irgendwelche vertrauten Themen gibt, die Leute wie ihn davon abhalten, zu schwimmen.

Folge zwei

Dearing präsentiert den zweiten Teil des Dokumentarfilms Aquaphobia, der sich mit der Beziehung ethnisch unterschiedlicher Gemeinschaften zum Wasser befasst, mit Besuchen beim RNLI, RLSS und einer Schwimmschule in London, um Barrieren abzubauen

Teil zwei betrachtet das Schwimmen als lebensrettende Fähigkeit und hört die Geschichte von Jennifer Holmes dessen 13-jähriger Sohn Genesis Holmes ertrunken im Sommer 2014.

Dearing reist nach Newhaven in Sussex, um die Royal National Lifeboat Institution (RNLI) zu treffen, um mehr über ihre Arbeit zur Rettung von Leben im Wasser zu erfahren und Sicherheitsratschläge für alle zu erhalten, die im Wasser in Gefahr sind. Wir sehen auch die Arbeit, die in Gemeinden von der Royal Life Saving Society geleistet wird, die als Freiwillige Leben retten wollen Bhavik Barochia erklärt, wie sie Menschen helfen, sich im, auf oder am Wasser aufzuhalten.

Abena Grau ist einer der wenigen ethnisch gemischten Menschen, der Inhaber einer Schwimmschule ist. Durch die Arbeit mit Kindern und mit über einem Jahrzehnt Erfahrung in der Stärkung von Kindern und Erwachsenen hat sie die einzigartige Position, Aquaphobie zu analysieren. Folge zwei hört auch von Eltern, die erklären, warum sie ihre Kinder zum Schwimmunterricht gebracht haben und erklären, wie es für ihre Generation anders war.

Folge drei

Teil drei von Aquaphobia spricht mit Schwimmvorreitern in Großbritannien und den USA und betrachtet die Erfahrungen der nächsten Generation von Elite-Vielfaltsportlern, die in Manchester trainieren

Kevin Burns schrieb 1976 bei den Olympischen Spielen in Montreal Geschichte, als er als erster schwarzer britischer Schwimmer an den Olympischen Spielen teilnahm. In einem exklusiven Interview erinnert er sich, wie ihm ein Unfall geholfen hat, mit dem Schwimmen anzufangen und Geschichte zu schreiben. Er erklärt, warum jedem Kind das Schwimmen beigebracht werden sollte.

Cullen Jones ist ein zweifacher Olympiasieger aus den Vereinigten Staaten, dessen erste Goldmedaille neben Michael Phelps in der 4 × 100-Meter-Freistil-Staffel war. Er erinnert sich an seinen Aufstieg zum Spitzenschwimmen und an die Rolle, die seine Eltern spielten, als er aufwuchs.

Im Manchester Aquatics Centre hören wir von Jessica Calderbank und Reuben Rowbotham-Keating die darauf abzielen, die nächste Generation schwarzer Eliteschwimmer zu sein, die 2024 bei den Olympischen Spielen in Paris antreten.

Und da Inklusivität beim Schwimmen in letzter Zeit im Rampenlicht stand, sprechen wir mit den Mitbegründern von Seelenkappe die Mützen speziell für Afro-Haare entwerfen. Fina, der Dachverband für Wassersport, hat seine Entscheidung letzten Monat rückgängig gemacht, was bedeutet, dass die Kappen jetzt bei Wettkämpfen auf Elite-Niveau erlaubt sind. Wird es der Beginn sein, das Schwimmen inklusiver und gleicher für alle zu machen?

Folge vier

Der letzte Teil der Dokumentation wird ab Dienstag auf den digitalen Plattformen von Sky Sports verfügbar sein und sich mit anderen Wassersportarten außerhalb des Schwimmens befassen, um zu sehen, welche Fortschritte erzielt werden und ob sich in naher Zukunft etwas ändern könnte.

Es enthält Interviews mit britischen Paralympics-Seglern Alexandra Rickham und Kieran Langridge von London Youth Rowing, der erklärt, wie seine Organisation trotz ihres Rufs, für eine kleine Elitegruppe zu sein, einen Sport für unterschiedliche kleine Kinder gebracht hat. Und wir treffen uns Adja Misra die es sich zur Aufgabe gemacht hat, Wasser für Menschen aus südasiatischen Gemeinden zugänglicher zu machen. Welche Wirkung haben solche Initiativen?

